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10 de agosto de 2026 - 17:16
Jujuy.

Encontraron con vida al pescador que era buscado en el río Lavayén

El hombre de 38 años fue hallado a unos seis kilómetros del sector donde se inició la búsqueda y será trasladado al hospital por protocolo.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Río Lavayén.

Río Lavayén.

Encontraron en buen estado de salud al hombre de 38 años, domiciliado en Fraile Pintado, que era buscado desde la noche del domingo luego de haber salido a pescar junto a otras dos personas en la zona del río Lavayén.

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El pescador fue localizado a unos seis kilómetros aproximadamente del punto donde se desplegó el operativo. Según informaron, se encontraba en buenas condiciones y será trasladado al hospital local para una revisión médica como parte del protocolo.

Cómo fue la búsqueda

Río Lavayen.

Río Lavayen.

El operativo comenzó alrededor de las 21 horas del domingo 9 de agosto y contó con la participación de personal especializado y el uso de drones para recorrer una zona de difícil acceso.

El hombre había salido cerca de las 7 de la mañana junto a otros dos hombres en motocicletas tipo cross, con la intención de pasar el día pescando. Cerca del mediodía llegaron al río y se internaron en una zona de monte, donde debieron continuar el recorrido a pie.

Durante el trayecto comenzaron a separarse. En un momento, uno de los hombres no lograba salir del monte y el pescador habría decidido ir a buscarlo. A partir de allí se perdió el rastro de ambos. Uno de los acompañantes consiguió salir cerca de las 17.30 y regresó a su domicilio. Más tarde se conoció que el otro hombre había sufrido un accidente y estaba internado con una lesión en la rodilla y un golpe en la cabeza.

Al ser consultado por el hombre, manifestó que no recordaba qué había ocurrido ni sabía dónde se encontraba, por lo que se activó el operativo de búsqueda que finalmente terminó con el hallazgo del pescador con vida.

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