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10 de agosto de 2026 - 11:16
Policiales.

Conmoción en Córdoba: murió un nene de 3 años tras el ataque de un pitbull

Ocurrió este domingo y el menor falleció tras ser derivado a una clínica. El caso enciende la preocupación por los recientes ataques de perros en la provincia.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Murió un nene de 3 años tras el ataque de un pitbull.

Murió un nene de 3 años tras el ataque de un pitbull.

Un nene de tres años murió en Córdoba luego de sufrir graves heridas en el rostro y el cuello durante el ataque de un perro pitbull, según informó la Policía provincial. El episodio ocurrió el domingo en una vivienda del barrio Suárez, en la ciudad de Córdoba.

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Tras la agresión, el menor fue trasladado de urgencia a la Clínica Vélez Sarsfield, donde los profesionales médicos confirmaron su fallecimiento.

De acuerdo con el relato aportado por el padre del menor, ambos se encontraban en la zona de José Baca y La Santa María cuando, por motivos que todavía buscan determinarse, el nene fue atacado por el perro, que pertenecería a vecinos del sector. El episodio quedó bajo investigación de la Justicia, que intenta establecer cómo ocurrió la agresión.

Segunda víctima fatal en tres meses

Córdoba vuelve a estar frente a un hecho trágico relacionado con el ataque de un perro considerado peligroso. Se trata de la segunda muerte registrada en la provincia en un período de tres meses. En mayo, una niña de cuatro años falleció en la ciudad de Cosquín luego de ser atacada por un perro mestizo.

De acuerdo con el reporte policial, el animal agredió a la menor y le ocasionó lesiones de gravedad, principalmente en el área del cuello. El episodio tuvo lugar en un terreno ubicado cerca de la casa de la víctima.

Murió un nene de 3 años tras ser atacado por un pitbull en barrio Suárez.

Murió un nene de 3 años tras ser atacado por un pitbull en barrio Suárez.

Luego de revisar los resultados de la autopsia, la Fiscalía determinó que el fallecimiento se produjo como consecuencia de un shock hipovolémico, provocado por una herida contusa penetrante en el cuello que ocasionó la ruptura de la carótida izquierda. El examen también permitió identificar 14 lesiones profundas en la zona del cuello y la cabeza, además de 18 excoriaciones.

El episodio se suma a otros casos de ataques con consecuencias graves registrados en la provincia. A mediados de junio, una niña de seis años debió recibir 20 puntos de sutura y realizarse injertos de piel en el Hospital de Niños luego de ser atacada por un perro de la misma raza en barrio San Roque.

En abril del año pasado, un hombre de 56 años sufrió el ataque de un perro que, según se indicó, sería de su propiedad. El episodio ocurrió dentro de una vivienda del barrio Villa Adela, en el sector noroeste de la ciudad de Córdoba, y le provocó heridas cortantes en la cabeza y en una de sus piernas.

Meses después, en diciembre, se registraron otros dos episodios de gravedad. Uno tuvo como víctima a un menor y el otro a una persona mayor. En barrio Los Boulevares, un niño fue atacado mientras jugaba en la puerta de su casa por tres perros pitbull pertenecientes a un vecino. Bastián, de 9 años, sufrió lesiones en la cabeza, un brazo y una pierna.

En otro de los episodios ocurridos durante diciembre, un hombre de 76 años fue atacado en la vía pública por dos perros mestizos que habían escapado de una casa cercana. Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió múltiples mordeduras en el rostro, los brazos, las piernas y la zona genital, por lo que tuvo que ser trasladada e internada en el Hospital Eva Perón.

Perros peligrosos: cómo denunciar

En la ciudad de Córdoba funciona un Registro de Canes Potencialmente Peligrosos (CPP), cuya inscripción puede realizarse de forma digital mediante la Guía de Trámites de la App Ciudadana. La ordenanza 13.321 establece que los propietarios deben registrar obligatoriamente a estos animales, además de llevarlos por la vía pública con bozal y correa corta.

También contempla la implementación de medidas de seguridad específicas dentro de los domicilios para evitar posibles ataques. El incumplimiento de estas disposiciones puede derivar en multas por desobediencia.

Asimismo, los vecinos tienen la posibilidad de informar y denunciar la presencia de animales considerados potencialmente peligrosos o agresivos, siempre que se conozca quién es su propietario o el domicilio donde se encuentran.

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