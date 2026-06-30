martes 30 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
30 de junio de 2026 - 09:51
Sociedad.

Preocupación en Salta por el aumento de mordeduras de perros en lo que va de 2026

Según datos oficiales, ya se contabilizan más de 400 casos en la provincia. El departamento Capital concentra la mayoría de las notificaciones.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Ya se registraron más de 400 mordeduras de perro en lo que va del 2026.

Ya se registraron más de 400 mordeduras de perro en lo que va del 2026.

El Ministerio de Salud Pública comunicó que, en Salta, se contabilizaron 432 casos de mordeduras de perros entre el 1 de enero y el 13 de junio del 2026. Las autoridades advirtieron que estos incidentes se consideran potencialmente transmisores de rabia, con capacidad de generar heridas de gravedad e incluso dejar secuelas permanentes.

Lee además
mordeduras de perros en jujuy: 7 de cada 10 victimas no denuncian y se pierden protocolos sanitarios
Control.

Mordeduras de perros en Jujuy: 7 de cada 10 víctimas no denuncian y se pierden protocolos sanitarios
Foto ilustrativa.
Bolivia.

Alerta sanitaria por un caso de rabia en Bolivia: qué hacer ante una mordedura

Aumentan las mordeduras de perros en Salta: los números

Según los registros de la Dirección General de Coordinación Epidemiológica, el 57,4% de los casos se concentró en el departamento Capital, que suma un total de 248 reportes. En segundo lugar aparece San Martín, con 106 notificaciones, seguido por Orán, con 54 casos. Entre estos tres departamentos se reúne el 94,4% del total provincial.

Ya se registraron más de 400 mordeduras de perro en lo que va del 2026.

El resto de los registros se distribuye entre Metán, con 16 casos, Rivadavia, con 6, y los departamentos de Anta y Cerrillos, con 1 caso cada uno.

Frente a este escenario, las autoridades de salud aconsejaron no ingresar al espacio de los animales ni provocarles molestias, además de mantener a los perros del hogar correctamente vacunados contra la rabia como principal estrategia de prevención.

Otras enfermedades bajo vigilancia

En el mismo reporte epidemiológico, el área de Salud Pública informó que, en lo que va del año, se registraron 255 casos de picaduras de alacrán, junto con 49 incidentes de ofidismo, 19 diagnósticos de hantavirosis y un caso de rabia en animales.

Alerta por mordeduras de perros en el año.

Respecto de las enfermedades transmitidas por mosquitos, las autoridades señalaron que la provincia no presenta casos confirmados de dengue en la temporada actual. No obstante, ya se contabilizan 2.116 contagios positivos de chikungunya, con mayor concentración en los departamentos de San Martín, Orán y Anta.

En lo referido a las infecciones respiratorias, en la última semana epidemiológica se notificaron 740 casos compatibles con síndrome gripal, junto con 257 diagnósticos de neumonía, 180 episodios de bronquiolitis en menores de dos años y un nuevo contagio de COVID-19.

El Ministerio de Salud Pública informó que en la provincia ya se registraron 432 mordeduras de perros entre el 1 de enero y el 13 de junio.

Asimismo, el Ministerio de Salud Pública detalló que se registraron 116 internaciones por patologías respiratorias y se sumó una nueva muerte asociada a estas enfermedades, lo que eleva a dos el total de fallecimientos por esta causa en lo que va de 2026.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Mordeduras de perros en Jujuy: 7 de cada 10 víctimas no denuncian y se pierden protocolos sanitarios

Alerta sanitaria por un caso de rabia en Bolivia: qué hacer ante una mordedura

Preocupación en Salta: registran 16 casos de mordeduras de víbora en lo que va del año

Salta: buscan la repatriación de la bandera que Belgrano dejó en Bolivia

Jubilaciones y pensiones de ANSES: el Gobierno oficializó el aumento de julio

Lo que se lee ahora
Su hijo intentó robar un drugstore y fue a amenazarlos por denunciarlo.
Sociedad.

Insólito: su hijo intentó robar un local y fue amenazar a los empleados por denunciarlo

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Repavimentaron un tramo clave de la Ruta 34 en Puente Sora
Jujuy.

Repavimentaron un tramo clave de la Ruta Nacional 34

Ola polar: se vienen temperaturas bajo cero en Jujuy
Jujuy.

Ola polar en Jujuy: se viene una semana con mínimas por debajo de los 5 grados

Estacionamiento medido en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)
Capital.

San Salvador de Jujuy: desde el miércoles aumenta el estacionamiento medido

Qué hacer ante un sismo (imagen creada con IA).
INPRES.

Jujuy con peligrosidad sísmica: qué hacer para protegerte antes, durante y después

Paraje Coiruro - Tumbaya - Foto de la zona, no del lugar puntual de los hechos video
Jujuy.

Tragedia en Tumbaya: cayó 80 metros en un barranco y murió

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel