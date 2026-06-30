Preocupación en Salta por el aumento de mordeduras de perros en lo que va de 2026

Ya se registraron más de 400 mordeduras de perro en lo que va del 2026.

El Ministerio de Salud Pública comunicó que, en Salta, se contabilizaron 432 casos de mordeduras de perros entre el 1 de enero y el 13 de junio del 2026. Las autoridades advirtieron que estos incidentes se consideran potencialmente transmisores de rabia , con capacidad de generar heridas de gravedad e incluso dejar secuelas permanentes.

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Según los registros de la Dirección General de Coordinación Epidemiológica , el 57,4% de los casos se concentró en el departamento Capital , que suma un total de 248 reportes . En segundo lugar aparece San Martín , con 106 notificaciones , seguido por Orán , con 54 casos . Entre estos tres departamentos se reúne el 94,4% del total provincial .

El resto de los registros se distribuye entre Metán , con 16 casos , Rivadavia , con 6 , y los departamentos de Anta y Cerrillos , con 1 caso cada uno .

Ya se registraron más de 400 mordeduras de perro en lo que va del 2026.

Frente a este escenario, las autoridades de salud aconsejaron no ingresar al espacio de los animales ni provocarles molestias , además de mantener a los perros del hogar correctamente vacunados contra la rabia como principal estrategia de prevención.

Otras enfermedades bajo vigilancia

En el mismo reporte epidemiológico, el área de Salud Pública informó que, en lo que va del año, se registraron 255 casos de picaduras de alacrán, junto con 49 incidentes de ofidismo, 19 diagnósticos de hantavirosis y un caso de rabia en animales.

Alerta por mordeduras de perros en el año.

Respecto de las enfermedades transmitidas por mosquitos, las autoridades señalaron que la provincia no presenta casos confirmados de dengue en la temporada actual. No obstante, ya se contabilizan 2.116 contagios positivos de chikungunya, con mayor concentración en los departamentos de San Martín, Orán y Anta.

En lo referido a las infecciones respiratorias, en la última semana epidemiológica se notificaron 740 casos compatibles con síndrome gripal, junto con 257 diagnósticos de neumonía, 180 episodios de bronquiolitis en menores de dos años y un nuevo contagio de COVID-19.

El Ministerio de Salud Pública informó que en la provincia ya se registraron 432 mordeduras de perros entre el 1 de enero y el 13 de junio.

Asimismo, el Ministerio de Salud Pública detalló que se registraron 116 internaciones por patologías respiratorias y se sumó una nueva muerte asociada a estas enfermedades, lo que eleva a dos el total de fallecimientos por esta causa en lo que va de 2026.