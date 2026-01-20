martes 20 de enero de 2026

20 de enero de 2026 - 15:47
Durante 2025 se hicieron 40 denuncias por mordeduras de perros en niños y adultos

Las mordeduras de perros siguen preocupando. A lo largo del 2025, se registraron 40 denuncias por este tema siendo los niños los más afectados.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Durante el año 2025, el área de Zoonosis de la Municipalidad recibió 40 denuncias por mordeduras de perros que involucraron tanto a niños como a adultos. Así lo informó Jimena Saenz, veterinaria (MP152) y directora del organismo, quien explicó que cada caso activa un protocolo sanitario específico para descartar posibles riesgos.

Según detalló, las denuncias llegan luego de una presentación policial y permiten iniciar el seguimiento del animal agresor.

mordedura de perros

Cómo se actúa ante una mordedura

Saenz Zoonodis explicó que, una vez realizada la denuncia, el perro involucrado es sometido a una observación antirrábica durante 10 días. “Si en ese período el animal muere, se sospecha de rabia”, indicó.

En esos casos, se envía una muestra al Instituto Pasteur de Buenos Aires, único organismo encargado de confirmar o descartar la presencia del virus. Mientras tanto, Zoonosis trabaja de manera coordinada con hospitales y clínicas de la provincia, que aguardan los resultados oficiales para definir el tratamiento correspondiente.

“De acuerdo al resultado, se establece la cantidad de vacunas que se le debe aplicar a la persona mordida”, precisó la funcionaria.

Barrios con mayor cantidad de casos

De acuerdo con los registros, el barrio Alto Comedero continúa siendo la zona donde se reporta la mayor cantidad de mordeduras. La directora de Zoonosis aclaró que, en la mayoría de los casos, no se trata de perros callejeros, sino de animales con dueño.

“La problemática está vinculada a viviendas que no cuentan con cerramiento, lo que permite que los perros permanezcan en la vía pública”, explicó.

Mordedura de perros en Jujuy (Foto ilustrativa)
Niños, el grupo más vulnerable

Uno de los aspectos que genera mayor preocupación es el impacto de estos ataques en la población infantil. Según señaló Saenz Zoonodis, los niños son quienes corren mayor riesgo, principalmente por su contextura física.

“Por su tamaño, los perros tienden a morderlos en la cara”, indicó, y agregó que el mayor contacto institucional se dio a través del Hospital de Niños, donde se atendieron varios de los casos denunciados.

Importancia de la denuncia

Desde Zoonosis remarcan la importancia de realizar la denuncia correspondiente ante una mordedura, ya que esto permite activar los controles sanitarios, proteger a la persona afectada y prevenir riesgos mayores para la comunidad.

