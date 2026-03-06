viernes 06 de marzo de 2026

6 de marzo de 2026 - 07:06
Atención.

Hasta cuándo son las inscripciones para la Escuela Sarmiento 2026 y qué cupos ya están llenos

Una de las escuelas de oficios con más demanda arrancó con las inscripciones. Algunas capacitaciones ya agotaron cupos, mientras que otras todavía tienen lugares disponibles.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Gran demanda en la Escuela Sarmiento.

Gran demanda en la Escuela Sarmiento.

Siguen las inscripciones abiertas.
Oficios.

Centro de Formación Profesional: inscripciones a cursos con rápida salida laboral en Jujuy
Inscripciones de la Escuela Sarmiento 2026: nuevas carreras y cursos con rápida salida laboral
Educación.

Comenzaron las inscripciones en la Escuela Sarmiento 2026: nuevas carreras y cursos con rápida salida laboral

La directora del establecimiento, Nanti Soto, explicó que durante estos días se organizó un cronograma con diferentes ofertas por jornada para agilizar el proceso.

“Tenemos hasta el día lunes nueve, continuamos haciendo inscripciones. Hemos puesto las fechas afuera, con tres o cuatro ofertas por día, y con eso completaríamos hasta el lunes nueve de marzo”, señaló.

Para ordenar la gran cantidad de interesados, desde la escuela implementaron un sistema de turnos con números y verificación de documentación.

“Los interesados hacen la fila y vamos optimizando con numeritos. Luego pedimos la documentación completa, llenan un formulario y después pasan a las mesas donde las secretarias realizan la inscripción definitiva”, detalló Soto.

Alta demanda en la Escuela Sarmiento (1).jpg
Alta demanda en la Escuela Sarmiento

Alta demanda en la Escuela Sarmiento

Cursos que ya tienen cupos llenos

Como ocurre todos los años, algunos cursos tuvieron una gran demanda y ya no cuentan con vacantes en determinados turnos.

La directora indicó que informática es una de las capacitaciones más solicitadas.

“Generalmente la de informática es la primera que se va llenando. Lo de la mañana ya está cerrado y quedaría algunos lugares en el turno noche”, explicó.

Otro de los cursos con alta demanda es peluquería, donde también se completaron los cupos en el turno mañana.

“Peluquería se fue llenando en el turno mañana, ya no quedan cupos. Ahora quedan para inscribir en la tarde y en la noche”, agregó.

En tanto, el curso de programador aún tiene disponibilidad, aunque exige contar con el título secundario, requisito que reduce el número de postulantes.

Nuevas ofertas de capacitación

Este año la escuela incorporó nuevas propuestas formativas impulsadas por el Ministerio de Educación a través de nuevas resoluciones.

Entre ellas se destacan:

  • Confeccionista en calzado

  • Conserva de hortalizas, frutas y verduras

  • Serigrafía (con cupos disponibles)

También se sumó una capacitación vinculada a oficios técnicos. “El de gasista se implementa este año con nueva resolución. Es gasista plomero y gasista básico, que requiere el nivel primario para poder hacerlo”, explicó Soto.

En este caso, todavía hay muchos cupos disponibles, ya que hasta el momento solo se registraron dos inscriptos de los 25 lugares disponibles.

Embed - INSCRIPCIONES EN LA ESCUELA SARMIENTO

