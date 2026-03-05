Abrieron inscripciones para el Centro de Formación Profesional Municipal: qué cursos dictan

Imagen creada con IA.

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy anunció la apertura de inscripciones para los cursos de Formación Profesional Inicial y capacitaciones laborales que se dictarán en el Centro de Formación Profesional Municipal N.º 1.

Las inscripciones se realizan en el horario de 19:30 a 22:30 en la Escuela Marina Vilte (nivel secundario), ubicada en la esquina de Monterrico y La Ciénaga, donde los interesados podrán completar el trámite de manera presencial.

Qué cursos se dictarán La propuesta educativa incluye cursos de formación profesional inicial como Cocinero y Montador Electricista Domiciliario, orientados a brindar herramientas para el ingreso al mercado laboral.

Además, se ofrecen capacitaciones laborales en distintas áreas, entre ellas Introducción al Corte y Confección, Electricidad, Eventos Gastronómicos, Introducción a Cocina Regional y Administración de Redes Sociales y Marketing Online.

escuela Marina Vilte de Alto Comedero.jpg Escuela Marina Vilte: inscripciones para el Centro de Formación Profesional Municipal. Requisitos para inscribirse Desde la organización informaron que los interesados deberán presentar la documentación completa al momento de la inscripción. Los requisitos son fotocopia de DNI, CUIL, certificado de buena salud o carnet sanitario, título primario o secundario autenticado y partida de nacimiento actualizada. El ciclo formativo busca brindar nuevas herramientas de capacitación para mejorar las oportunidades laborales y fortalecer la formación profesional de los vecinos de la ciudad. image

