lunes 02 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de marzo de 2026 - 10:36
Formación.

Cursos de capacitación digital en San Salvador de Jujuy

Del 2 al 20 de marzo se podrá anotar la comunidad para formaciones gratuitas en tecnología e innovación en la capital jujeña

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Cursos de capacitación digital en San Salvador de Jujuy

Cursos de capacitación digital en San Salvador de Jujuy

En San Salvador de Jujuy, la Municipalidad habilita desde el lunes 2 de marzo la inscripción a nuevos cursos de capacitación digital. La convocatoria se extiende hasta el viernes 20 de marzo y está dirigida a personas de todas las edades. Las clases inician el 6 de abril en el Faro del Saber, en el barrio Punta Diamante.

Lee además
Oficios - Foto de archivo 
Atención.

Academia de Oficios en Jujuy: cómo inscribirse a los cursos gratuitos con rápida salida laboral
Arranca el curso de nivelación para la carrera de Medicina
Jujuy.

Arranca el curso de nivelación para la carrera de Medicina: todos los detalles

La iniciativa surge desde la Dirección de Gobernanza Digital y la Dirección de Innovación, áreas que dependen de la Secretaría de Planificación y Ambiente. El objetivo es ampliar el acceso a herramientas tecnológicas y fortalecer habilidades vinculadas a la economía del conocimiento.

Las inscripciones se realizan de forma online o presencial en la sede ubicada en calle Jade Sur s/n. La atención funciona de lunes a viernes, de 8:30 a 12:30 y de 14:30 a 18. Para consultas, está disponible el teléfono 388-4438007.

Qué cursos se dictan y a quiénes apuntan

La propuesta incluye una grilla variada con opciones para principiantes y para quienes ya manejan herramientas digitales. La oferta abarca formación técnica, contenidos orientados al empleo y espacios de introducción al mundo tecnológico.

Entre los cursos confirmados figuran Club XXII, con Robótica e Impresión 3D; Marketing y Redes Sociales; Diseño Gráfico; Inteligencia Artificial para Principiantes; Reparación de Celulares; Seguridad Informática; Impresión 3D y Seguridad en Redes Sociales.

También se suma Manejo Básico de Celulares, pensado para adultos mayores, y Alfabetización Digital, destinado a personas que buscan dar sus primeros pasos en el uso de dispositivos y plataformas.

Modalidad de cursado y fechas clave

Las clases comienzan el lunes 6 de abril. Cada curso cuenta con cupos limitados y requiere inscripción previa. Desde el municipio informan que la confirmación de vacantes se comunica a través de los canales oficiales.

Además, entre el 20 y el 24 de abril se desarrolla la Semana de la Innovación, una agenda con actividades vinculadas al desarrollo tecnológico, talleres abiertos y espacios de intercambio sobre transformación digital en la ciudad.

Las capacitaciones se dictan en el Faro del Saber, un espacio municipal que concentra propuestas educativas y tecnológicas para vecinos de distintos barrios de la capital jujeña.

Formación digital y acceso en la capital jujeña

La apertura de estos cursos se enmarca en una política local que impulsa la capacitación en habilidades digitales. La convocatoria apunta tanto a jóvenes que buscan herramientas para el mercado laboral como a adultos que necesitan actualizar conocimientos.

La inscripción permanece abierta hasta el 20 de marzo. La información oficial se publica en los canales institucionales del municipio y en la sede del Faro del Saber.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Academia de Oficios en Jujuy: cómo inscribirse a los cursos gratuitos con rápida salida laboral

Arranca el curso de nivelación para la carrera de Medicina: todos los detalles

Curso de ingreso a la Carrera de Medicina: el 97% de los aspirantes sigue en carrera

Empiezan los cursos de orientación vocacional para egresados de la secundaria

Se busca a una joven de 16 años desaparecida en Perico

Lo que se lee ahora
Cronograma de pagos.
Confirmado.

Arranca hoy el cronograma de pagos: mirá cuándo cobran los estatales

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Javier Milei lanzó duras acusaciones contra la oposición y Cristina Fernández de Kirchner video
Política.

Quién es la "Chilindrina Troska" a la que aludió Milei en su discurso en el Congreso

Cronograma de pagos.
Confirmado.

Arranca hoy el cronograma de pagos: mirá cuándo cobran los estatales

Gimnasia de Jujuy derrotó a Quilmes en el 23 de Agosto
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy derrotó a Quilmes en el 23 de Agosto

Transporte de media distancia en Jujuy (Foto ilustrativa)
Servicios.

Desde este lunes aumenta el transporte de media distancia en Jujuy: los nuevos precios

Milei anunció 90 paquetes de reformas estructurales y defendió la reducción del Estado
Anuncio.

Milei anunció 90 paquetes de reformas estructurales y defendió la reducción del Estado

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel