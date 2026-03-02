Cursos de capacitación digital en San Salvador de Jujuy

En San Salvador de Jujuy, la Municipalidad habilita desde el lunes 2 de marzo la inscripción a nuevos cursos de capacitación digital. La convocatoria se extiende hasta el viernes 20 de marzo y está dirigida a personas de todas las edades. Las clases inician el 6 de abril en el Faro del Saber, en el barrio Punta Diamante.
La iniciativa surge desde la Dirección de Gobernanza Digital y la Dirección de Innovación, áreas que dependen de la Secretaría de Planificación y Ambiente. El objetivo es ampliar el acceso a herramientas tecnológicas y fortalecer habilidades vinculadas a la economía del conocimiento.
Las inscripciones se realizan de forma online o presencial en la sede ubicada en calle Jade Sur s/n. La atención funciona de lunes a viernes, de 8:30 a 12:30 y de 14:30 a 18. Para consultas, está disponible el teléfono 388-4438007.
Qué cursos se dictan y a quiénes apuntan
La propuesta incluye una grilla variada con opciones para principiantes y para quienes ya manejan herramientas digitales. La oferta abarca formación técnica, contenidos orientados al empleo y espacios de introducción al mundo tecnológico.
Entre los cursos confirmados figuran Club XXII, con Robótica e Impresión 3D; Marketing y Redes Sociales; Diseño Gráfico; Inteligencia Artificial para Principiantes; Reparación de Celulares; Seguridad Informática; Impresión 3D y Seguridad en Redes Sociales.
También se suma Manejo Básico de Celulares, pensado para adultos mayores, y Alfabetización Digital, destinado a personas que buscan dar sus primeros pasos en el uso de dispositivos y plataformas.
Modalidad de cursado y fechas clave
Las clases comienzan el lunes 6 de abril. Cada curso cuenta con cupos limitados y requiere inscripción previa. Desde el municipio informan que la confirmación de vacantes se comunica a través de los canales oficiales.
Además, entre el 20 y el 24 de abril se desarrolla la Semana de la Innovación, una agenda con actividades vinculadas al desarrollo tecnológico, talleres abiertos y espacios de intercambio sobre transformación digital en la ciudad.
Las capacitaciones se dictan en el Faro del Saber, un espacio municipal que concentra propuestas educativas y tecnológicas para vecinos de distintos barrios de la capital jujeña.
Formación digital y acceso en la capital jujeña
La apertura de estos cursos se enmarca en una política local que impulsa la capacitación en habilidades digitales. La convocatoria apunta tanto a jóvenes que buscan herramientas para el mercado laboral como a adultos que necesitan actualizar conocimientos.
La inscripción permanece abierta hasta el 20 de marzo. La información oficial se publica en los canales institucionales del municipio y en la sede del Faro del Saber.
