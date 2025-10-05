Arranca el curso de nivelación para la carrera de Medicina

Este lunes arranca el curso de nivelación de la carrera de Medicina en la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu). Con más de 4.500 preinscriptos, el curso se desarrollará de manera virtual y será fundamental para acceder a la carrera, que tiene un cupo limitado y comenzará en marzo de 2026.

Arranca el curso de nivelación para la carrera de Medicina: todos los detalles El próximo lunes 6 de octubre, los jóvenes interesados en ingresar a la carrera de Medicina en la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) comenzarán el curso de nivelación virtual que se extenderá hasta diciembre. Este cursillo es un requisito obligatorio para todos los preinscriptos y tiene como objetivo preparar a los futuros estudiantes para el examen de ingreso, que se realizará en febrero de 2026.

El curso, que se dictará a través de la plataforma UNJu Virtual, cuenta con la inscripción de 4.576 jóvenes, quienes deberán completar cinco módulos evaluativos en los próximos tres meses. Los módulos incluyen temas como Ciencias Biológicas, Ciencias Sociales, Formación Médica Psicosocial, Comprensión de Textos, y Uso de Tecnologías Aplicadas a la Medicina.

Una vez aprobado este curso, los estudiantes podrán presentarse al examen de ingreso, que será el primer filtro para ingresar a la carrera, cuya matrícula estará limitada a 60 estudiantes. El orden de mérito será determinante para acceder al cupo disponible. El inicio de clases está previsto para el 16 de marzo de 2026, con la enseñanza de los primeros años en la Escuela Técnica Herminio Arrieta, en Libertador General San Martín, hasta que se habilite la sede definitiva en el Hospital Oscar Orías.

La carrera de Medicina en Jujuy será dictada en conjunto con la Universidad Nacional de Tucumán, lo que permitirá a los estudiantes acceder a una formación de calidad, respaldada por docentes de ambas instituciones. Además, el modelo educativo adoptado estará basado en competencias y en una estrecha articulación con el sistema de salud local, lo que ofrecerá a los estudiantes un enfoque práctico desde el inicio de su formación.

