domingo 05 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de octubre de 2025 - 08:14
Jujuy.

Arranca el curso de nivelación para la carrera de Medicina: todos los detalles

El lunes 6 de octubre inicia el curso de nivelación para la carrera de Medicina en la UNJu, que se dictará de manera virtual.

Por  Agustín Weibel
Arranca el curso de nivelación para la carrera de Medicina

Arranca el curso de nivelación para la carrera de Medicina

Este lunes arranca el curso de nivelación de la carrera de Medicina en la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu). Con más de 4.500 preinscriptos, el curso se desarrollará de manera virtual y será fundamental para acceder a la carrera, que tiene un cupo limitado y comenzará en marzo de 2026.

Lee además
Carrera de Medicina en Jujuy (Foto ilustrativa)
Educación.

Más de 4.500 preinscriptos para la Carrera de Medicina en Jujuy
la mitad de los preinscriptos a medicina tiene menos de 25 anos y es del ramal video
Jujuy.

La mitad de los preinscriptos a Medicina tiene menos de 25 años y es del Ramal

Arranca el curso de nivelación para la carrera de Medicina: todos los detalles

El próximo lunes 6 de octubre, los jóvenes interesados en ingresar a la carrera de Medicina en la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) comenzarán el curso de nivelación virtual que se extenderá hasta diciembre. Este cursillo es un requisito obligatorio para todos los preinscriptos y tiene como objetivo preparar a los futuros estudiantes para el examen de ingreso, que se realizará en febrero de 2026.

El curso, que se dictará a través de la plataforma UNJu Virtual, cuenta con la inscripción de 4.576 jóvenes, quienes deberán completar cinco módulos evaluativos en los próximos tres meses. Los módulos incluyen temas como Ciencias Biológicas, Ciencias Sociales, Formación Médica Psicosocial, Comprensión de Textos, y Uso de Tecnologías Aplicadas a la Medicina.

Una vez aprobado este curso, los estudiantes podrán presentarse al examen de ingreso, que será el primer filtro para ingresar a la carrera, cuya matrícula estará limitada a 60 estudiantes. El orden de mérito será determinante para acceder al cupo disponible. El inicio de clases está previsto para el 16 de marzo de 2026, con la enseñanza de los primeros años en la Escuela Técnica Herminio Arrieta, en Libertador General San Martín, hasta que se habilite la sede definitiva en el Hospital Oscar Orías.

La carrera de Medicina en Jujuy será dictada en conjunto con la Universidad Nacional de Tucumán, lo que permitirá a los estudiantes acceder a una formación de calidad, respaldada por docentes de ambas instituciones. Además, el modelo educativo adoptado estará basado en competencias y en una estrecha articulación con el sistema de salud local, lo que ofrecerá a los estudiantes un enfoque práctico desde el inicio de su formación.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Más de 4.500 preinscriptos para la Carrera de Medicina en Jujuy

La mitad de los preinscriptos a Medicina tiene menos de 25 años y es del Ramal

Último día de preinscripción para la Carrera de Medicina en Jujuy: cómo anotarse

Mañana vence el plazo para la preinscripción a la Carrera de Medicina en Jujuy

Segunda peregrinación a Río Blanco: "Este domingo alivianemos nuestro corazón", dijo el Obispo

Lo que se lee ahora
¿llegan las tormentas fuertes a jujuy? el pronostico del smn para el domingo e inicio de semana
Importante.

¿Llegan las tormentas fuertes a Jujuy? El pronóstico del SMN para el domingo e inicio de semana

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Un hombre murió al derrapar con su moto en el barrio Malvinas ( imagen ilustrativa)
Accidente.

Un hombre murió al derrapar con su moto en el barrio Malvinas

Accidente en Pampichuela: un auto cayó al vacío con seis personas a bordo (imagen ilustrativa) 
Trágico.

Accidente en Pampichuela: un auto cayó al vacío con seis personas a bordo

¿Llegan las tormentas fuertes a Jujuy? El pronóstico del SMN para el domingo e inicio de semana
Importante.

¿Llegan las tormentas fuertes a Jujuy? El pronóstico del SMN para el domingo e inicio de semana

Detienen a dos hombres que intentaban robar vehículos
Barrio San Pedrito.

Detienen a dos hombres que intentaban robar vehículos

Uno por uno, quiénes son los nueve detenidos por el triple femicidio en Florencio Varela.  
Novedades.

Triple crimen narco: nuevos detalles de cómo asesinaron a Brenda, Morena y Lara

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel