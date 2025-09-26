Último día de preinscripción para la Carrera de Medicina en Jujuy: cómo anotarse

Preinscripción para la Carrera de Medicina en Jujuy (Foto ilustrativa)

Este viernes 26 de septiembre es la fecha límite para quienes deseen preinscribirse en la Carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu). La preinscripción se realiza de manera online a través del sistema SIU Guaraní.

Desde la coordinación de la carrera destacaron que hasta el momento hay “un número importante” de aspirantes que ya completaron el trámite. Los interesados deberán completar un cursillo de nivelación entre los meses de octubre, noviembre y diciembre, que constará de cinco módulos en modalidad virtual a través de la plataforma UnjuVirtual.

Los módulos abarcan las siguientes áreas: Ciencias biológicas

Ciencias sociales

Formación médica psicosocial

Comprensión de textos

Uso de tecnologías aplicadas a la medicina

La aprobación de los módulos será requisito obligatorio para poder rendir el examen de ingreso, previsto para febrero de 2026.

Clases de la carrera de medicina en Jujuy (Foto ilustrativa) Clases de la carrera de medicina en Jujuy (Foto ilustrativa) Inicio de clases Según el orden de mérito obtenido en el examen, los primeros 60 estudiantes quedarán habilitados para iniciar el cursado de la carrera el 16 de marzo de 2026, en la sede provisoria ubicada en la Escuela Técnica Herminio Arrieta de Libertador General San Martín. Cómo anotarse en la Carrera de Medicina Modalidad de pre inscripción: online desde la plataforma de la UNJu

Inicio de curso de nivelación: se desarrollará de manera virtual desde el 6 de octubre hasta diciembre.

Nivelación: será en los meses de octubre, noviembre y diciembre con 5 módulos evaluativos

Examen de ingreso: febrero 2026

Cupo de ingreso: será por orden de mérito hasta el número 60

Inicio de clases: 16 de marzo de 2026

Sede provisoria: Escuela Técnica Herminio Arrieta (Libertador)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.