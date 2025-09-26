viernes 26 de septiembre de 2025

26 de septiembre de 2025 - 08:08
Educación.

Último día de preinscripción para la Carrera de Medicina en Jujuy: cómo anotarse

Este viernes es el último día de preinscripción para la Carrera de Medicina en la UNJU. Conocé cómo inscribirte.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Preinscripciónpara la Carrera de Medicina en Jujuy (Foto ilustrativa)

Preinscripción para la Carrera de Medicina en Jujuy (Foto ilustrativa)

Este viernes 26 de septiembre es la fecha límite para quienes deseen preinscribirse en la Carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu). La preinscripción se realiza de manera online a través del sistema SIU Guaraní.

Lee además
Carrera demedicina: egresaron 35 profesionales que serán parte del plantel docente
Capacitación.

Carrera de medicina: egresaron profesionales que serán parte del plantel docente
Carrera de medicina en Jujuy
Histórico.

Aprobaron la Carrera de Medicina en Jujuy: cuándo inician las inscripciones

Los módulos abarcan las siguientes áreas:

  • Ciencias biológicas
  • Ciencias sociales
  • Formación médica psicosocial
  • Comprensión de textos
  • Uso de tecnologías aplicadas a la medicina

La aprobación de los módulos será requisito obligatorio para poder rendir el examen de ingreso, previsto para febrero de 2026.

Clases de la carrera de medicina en Jujuy (Foto ilustrativa)
Clases de la carrera de medicina en Jujuy (Foto ilustrativa)

Clases de la carrera de medicina en Jujuy (Foto ilustrativa)

Inicio de clases

Según el orden de mérito obtenido en el examen, los primeros 60 estudiantes quedarán habilitados para iniciar el cursado de la carrera el 16 de marzo de 2026, en la sede provisoria ubicada en la Escuela Técnica Herminio Arrieta de Libertador General San Martín.

Cómo anotarse en la Carrera de Medicina

  • Modalidad de pre inscripción: online desde la plataforma de la UNJu
  • Inicio de curso de nivelación: se desarrollará de manera virtual desde el 6 de octubre hasta diciembre.
  • Nivelación: será en los meses de octubre, noviembre y diciembre con 5 módulos evaluativos
  • Examen de ingreso: febrero 2026
  • Cupo de ingreso: será por orden de mérito hasta el número 60
  • Inicio de clases: 16 de marzo de 2026
  • Sede provisoria: Escuela Técnica Herminio Arrieta (Libertador)

