Triple femicidio en Florencio Varela: quién es "Pequeño J", el jefe narco que estaría detrás de las muertes

El caso de las tres jóvenes asesinadas en Florencio Varela sigue estremeciendo al país. En las últimas horas, las fuerzas de seguridad intensificaron los operativos en la Villa Zavaleta en busca de “ Pequeño J ” , el supuesto líder narco que habría ordenado el secuestro, tortura y ejecución de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20) .

Según fuentes de la investigación, “ Pequeño J ”, también conocido como “Julito” , fue identificado como Julio Valverde o Julio Noguera, de 23 años , de nacionalidad peruana. Las autoridades lo describen como un criminal “sanguinario” y con capacidad de mando sobre un grupo de sicarios, aunque su presencia en las villas de la Ciudad de Buenos Aires no había sido detectada previamente.

La hipótesis principal es que el triple homicidio se produjo como represalia por el presunto robo de dinero y cocaína. Incluso, los investigadores creen que “Pequeño J” habría ordenado transmitir el ataque en vivo a un grupo cerrado en redes sociales , enviando un mensaje mafioso a sus rivales.

El operativo más reciente apuntó a dos objetivos en Zavaleta: una parrilla y un departamento en un tercer piso donde el prófugo habría estado momentos antes de la llegada policial. Aunque no lograron capturarlo, los allanamientos dejaron pistas sobre su red de contactos.

Por el momento hay cuatro detenidos, uno de ellos familiar directo del principal sospechoso. Todos serán indagados como partícipes necesarios de los homicidios. Los demorados en la Villa Zavaleta, sin embargo, no tendrían relación con el caso.

Investigación coordinada

El fiscal de La Matanza, Gastón Duplaá, solicitó la colaboración de la PROCUNAR, a cargo de Diego Iglesias, y de la fiscal Cecilia Amil, especializada en delitos vinculados al narcotráfico. El trabajo conjunto busca determinar el rol de cada implicado y el alcance de la organización criminal.

Mientras tanto, los investigadores también analizan la posible conexión de “Pequeño J” con otros clanes del sur del conurbano, aunque descartan relación con “Los Cabral”, banda desarticulada meses atrás y compuesta por integrantes de nacionalidad argentina.

La conmoción social crece en Florencio Varela, donde vecinos y familiares de las víctimas despidieron a las jóvenes en medio de un fuerte pedido de justicia. La captura del presunto autor intelectual es ahora la prioridad para las fuerzas de seguridad, que temen que pueda escapar del país.