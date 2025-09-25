jueves 25 de septiembre de 2025

25 de septiembre de 2025 - 10:33
Instagram.

Los femicidios de Florencio Varela fueron transmitidos por redes sociales

En las últimas horas se supo que el triple femicidio en Florencio Varela, fue transmitido en vivo por redes sociales y para un grupo cerrado de personas.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Triple femicidio: los asesinatos fueron transmitidos en redes sociales para un grupo reducido

Triple femicidio: los asesinatos fueron transmitidos en redes sociales para un grupo reducido

Comienza el juicio por el femicidio de Jimena Salas
Acusados.

Este miércoles comienza el juicio por el femicidio de Jimena Salas
se cumplen cinco anos del femicidio de iara rueda: seguimos mendigando justicia en las calles
Marcha en Jujuy.

Se cumplen cinco años del femicidio de Iara Rueda: "Seguimos mendigando justicia en las calles"

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó que la transmisión se realizó por Instagram y que formó parte de un “acto de advertencia” de la banda narcocriminal. “Esto le pasa al que me roba droga”, habría expresado el líder del grupo durante la sesión en línea.

Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes de la Matanza que fueron torturadas y asesinadas.

Tortura y disciplinamiento

Según Alonso, las jóvenes fueron víctimas de un crimen planificado que incluyó sesiones de tortura transmitidas en tiempo real. “Fue un hecho de disciplinamiento no solo para las chicas, sino también para otros integrantes de la organización”, sostuvo.

La revelación se dio a partir de la declaración de uno de los cuatro detenidos: Miguel Ángel Villanueva Silva (27, peruano), Iara Daniela Ibarra (19), Andrés Maximiliano Parra (18) y Magalí Celeste González Guerrero (28), acusados de homicidio agravado.

Una trampa mortal

Las víctimas habían desaparecido el viernes en La Matanza y fueron engañadas para concurrir a la casa de Florencio Varela bajo la promesa de participar en un evento. Alonso explicó que ese mismo día integrantes de la banda cavaron pozos en el lugar, donde luego serían enterrados los restos descuartizados.

El ministro precisó que el caso apunta a un crimen mafioso, con un trasfondo de disciplinamiento dentro del negocio narco.

La brutalidad de los asesinatos

Los primeros informes forenses confirmaron la violencia extrema con la que fueron atacadas las jóvenes:

  • Lara Gutiérrez (15): sufrió torturas previas a su muerte, como la amputación de los dedos de una mano, quemaduras de cigarrillos, cortes en la oreja y una herida en el cuello que le seccionó la arteria carótida.
  • Brenda del Castillo (20): presentaba fractura de cráneo, aplastamiento facial y un corte transversal en el abdomen realizado post mortem.
  • Morena Verdi (20): fue asesinada mediante una luxación cervical y presentaba múltiples golpes en el rostro.

Búsqueda del líder narco

La investigación busca ahora dar con el autor intelectual del crimen, señalado como un joven peruano de unos 23 años que estaría consolidándose como líder de la organización. La Policía realizó allanamientos en la Villa Zavaleta, en el barrio porteño de Barracas, donde se presume que la banda tiene su base de operaciones.

En el lugar encontraron dinero en efectivo escondido en rollos de billetes y señales de una desocupación apresurada.

Cooperación federal

Alonso aseguró que trabajan en coordinación con la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, y que se llegará hasta los responsables máximos: “Tenemos que dejar un mensaje, esto es muy grave y lo resolvemos todo o no lo resuelve nadie”.

