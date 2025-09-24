Se cumplen cinco años del femicidio de Iara Rueda: "Seguimos mendigando justicia en las calles"

Iara Rueda salió de su casa en bicicleta un día de septiembre del 2020 , desde esa tarde nunca más volvió. El cuerpo de la joven de 16 años fue encontrado semienterrado en un descampado del barrio 2 de abril de la ciudad de Palpalá , de acuerdo con datos arrojados por la autopsia.

El 13 de noviembre de 2020 se publicó en el Boletín Oficial 135 la Ley provincial Nº 6186, denominada “Ley IARA declaración de emergencia pública en materia de violencia de género”. La misma fue sancionada el 29 de octubre de 2020.

Este miércoles 24 de septiembre se cumplen cinco años del brutal femicidio de Iara Sabrina Rueda , una joven de 16 años asesinada en Palpalá, Jujuy. En esta fecha, la familia convoca a una marcha de silencio por la mañana, alrededor de la Casa de Gobierno , y por la tarde una misa en la Parroquia San Cayetano , para mantener viva su memoria y sostener el reclamo de justicia.

La convocatoria es a las 09:30 en Plaza Belgrano , desde donde los manifestantes se dirigirán hacia el centro gubernamental. En redes sociales ya circulan posteos que piden “que se dictamine fecha de juicio a los funcionarios que faltaron a su deber” y “marcha de silencio — 5 años sin Iara Rueda”.

Mónica Cunchilla, madre de Iara e integrante de Madres y Padres del Dolor , hizo un llamado a toda la comunidad jujeña: “ recordar a Iara y seguir exigiendo justicia ”, enfatizando que todavía “ quedó pendiente el juicio contra aquellos funcionarios policiales que no salieron a buscar a mi hija a tiempo ”. Según ella, la familia sigue “mendigando justicia en las calles”.

Para la tarde, a las 18 horas , se oficiará una misa en la Parroquia San Cayetano en memoria de la joven, con la presencia de familiares, organizaciones de género y allegados. Se espera que la convocatoria trascienda a distintos sectores sociales que reclaman una respuesta real del Estado ante la violencia de género.

A cinco años del femicidio de Iara Rueda: la marcha espera ser otro grito por justicia

En los últimos años, la familia y los movimientos por los derechos humanos han denunciado que aunque se avanzó en el caso central del femicidio, hay otras causas conexas sin resolver: la investigación de la actuación policial y la responsabilidad de funcionarios que incumplieron protocolos. En julio de 2022, se solicitó llevar a juicio a ocho policías acusados de “violación de los deberes de funcionario público” por supuestas irregularidades durante la búsqueda de Iara.

También ha habido controversias en el plano judicial: aunque en 2023 se confirmó la prisión perpetua para los imputados mayores, el Ministerio Público de la Acusación apeló la reducción de la pena para el menor involucrado, buscando que también reciba perpetua.

Femicidio de Iara Rueda

23 de septiembre de 2020: Iara Sabrina Rueda, de 16 años, sale de su casa en Palpalá rumbo a una parada de colectivo. No regresa.

28 de septiembre de 2020: Tras cinco días de búsqueda, se encuentra su cuerpo semienterrado en un descampado del barrio 2 de Abril, en la zona Antártida de Palpalá.

2020–2021: La familia denuncia irregularidades y demoras en la actuación policial. En octubre de 2021, INADI Jujuy se reúne con la madre de Iara para respaldar el reclamo de justicia.

2021: El Ministerio Público de la Acusación solicita prisión preventiva para dos adultos implicados (Cachizumba y Abad) y disposición provisional del menor implicado.

Julio de 2022: Se requiere juicio para ocho policías por posibles omisiones en la búsqueda del paradero de Iara.

Abril de 2023: Comienza el juicio en el Tribunal en lo Criminal Nº 3 contra los tres imputados (dos mayores y un menor) acusados por homicidio agravado/femicidio.

Mayo de 2023: El tribunal dicta condenas: prisión perpetua para los dos adultos (Abad y Cachizumba) por homicidio doblemente agravado, y responsabilidad reconocida para el menor (por delito triplemente agravado), remitiendo su caso al fuero de menores.

El juicio oral y público comenzó el 13 de abril y finalizó este 3 de mayo, cuando el Tribunal condenó a prisión perpetua a Raúl Arnaldo Cachizumba y Mauricio Esteban Abad, dos de los imputados. Ambos fueron encontrados responsables del "homicidio doblemente agravado por alevosía y por ser cometido contra una mujer", en perjuicio de Iara Rueda.

En tanto, el tercer imputado y principal acusado del hecho, menor al momento del femicidio, fue encontrado culpable por el mismo delito (“homicidio triplemente agravado, por el vínculo, alevosía y por ser cometido contra una mujer”, en su caso), aunque no recibió una pena por la edad. Su expediente fue remitido al Juzgado de Menores.

18 de septiembre de 2023: El Tribunal de Revisión de Jujuy confirma la sentencia de perpetua para los dos mayores y la responsabilidad del menor.

2025: El Ministerio Público de la Acusación interpone un recurso ante la Suprema Corte provincial para que el menor cumpla prisión perpetua también, criticando la reducción automática de la pena juvenil como arbitraria frente al contexto del femicidio.

Causa paralela: La familia continúa exigiendo que se juzgue a policías y funcionarios por incumplimiento de sus deberes en la investigación y en la activación de protocolos. Hay requerimientos de juicio pendientes en esa línea.

“Nada terminó”

A cinco años, ese reclamo sigue siendo la consigna que recorre las calles de Jujuy: “recordar para que no vuelva a pasar”. Para la familia Cunchilla-Rueda, la marcha del miércoles no solo es memoria sino también exigencia activa: una prueba de que la justicia no puede aceptarse como esfuerzo concluido sino como proceso que reclama participación social constante.

Para organizaciones de género y colectivos por los derechos humanos, esta efeméride no solo rememora un femicidio particular, sino que interpela la impunidad estructural que atraviesa muchos casos donde mujeres y niñas son víctimas en contextos de violencia de género.

El Estado jujeño, por su parte, ha adoptado medidas legales vinculadas: a raíz del caso se sancionó la Ley Provincial Nº 6186 que declaró la emergencia pública en materia de violencia de género en la provincia.

Pero para la familia de Iara, esos avances legales son insuficientes si no se traducen en respuestas concretas: juicios completos, responsables materiales y simbólicos ante la justicia, y garantías de no repetición.

Este 24 de septiembre, la marcha será otro pedido público en la geografía de la memoria, un recordatorio de que la lucha contra el femicidio no admite pausas. Porque, a cinco años, “seguimos mendigando justicia en las calles”.