miércoles 24 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de septiembre de 2025 - 18:40
Juicio.

Femicidio de Jimena Salas: los hermanos Saavedra dijeron que son inocentes

Los hermanos Saavedra negaron su participación en el femicidio de Jimena Salas durante el juicio en Salta.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Juicio por el femicidio de Jimena Salas

Juicio por el femicidio de Jimena Salas

Este miércoles se realizó en Salta la primera audiencia en el juicio por el femicidio de Jimena Salas ocurrido en enero de 2017 en la localidad de Vaqueros. Durante el debate, declararon los hermanos Saavedra que ratificaron su inocencia.

Lee además
Hospital Materno Infantil.
Jujuy.

El juicio por el bebé que recibió leche por vía intravenosa ya tiene fecha
Jimena Salas, víctima de femicidio en Salta.
Femicidio.

Caso Jimena Salas: tras la muerte del principal acusado, se reprograma el juicio de la jujeña asesinada

Adrián Guillermo y Carlos Damián Saavedra están acusados como coautores del delito de "homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa por el concurso premeditado de dos o más personas y femicidio" en perjuicio de la jujeña.

Tras la lectura del requerimiento a juicio fiscal, donde se detallaron las numerosas medidas probatorias producidas durante la investigación en contra de los acusados, ambos solicitaron a través de su abogado defensor prestar declaración ante el Tribunal.

Juicio por el femicidio de Jimena Salas
Juicio por el femicidio de Jimena Salas

Juicio por el femicidio de Jimena Salas

Ante la Unidad Fiscal integrada por los fiscales penales Mónica Poma, Leandro Flores y Gabriel González, representantes del Ministerio Público Fiscal, los imputados negaron su participación en el crimen y respondieron preguntas formuladas por las partes.

El juicio comenzó sin Javier Nicolás “Chino” Saavedra, señalado como principal implicado en el crimen de la jujeña, quien fue hallado muerto en la Alcaidía un día antes de la fecha prevista para el inicio del juicio, que debió ser pospuesta para este miércoles.

Embed - Jimena Salas: comienza el juicio

Declaró la ex pareja de Jimena Salas

La ronda de testimoniales de este miércoles se inició con la declaración de la entonces pareja de Salas, Federico Nicolás Cajal Gauffin, quien habló sobre lo sucedido el viernes 27 de enero de 2017. “Tengo la tranquilidad de saber quién la mató, me hubiese gustado saber por qué”, dijo y reclamó que se esclarezca la verdad.

Juicio por el femicidio de Jimena Salas
Juicio por el femicidio de Jimena Salas

Juicio por el femicidio de Jimena Salas

Luego los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano, dispusieron un cuarto intermedio hasta este jueves 25 a las 8.30, para continuar con la ronda de testimoniales que incluyen a allegados a los acusados y a la víctima.

El querellante Pedro Arancibia dijo que el “Chino” era un “psicópata” y cuestionó las pericias informáticas, mientras que el abogado defensor insistió en que las pruebas “deben hablar” y cuestionó los estudios genéticos y digitales que vinculan a los acusados con la escena del crimen.

El femicidio que conmocionó a Salta

El 27 de enero de 2017 en el barrio San Nicolás de Vaqueros, una llamada al 911 alertó sobre la situación. Al llegar a su vivienda, su esposo encontró el cuerpo de la mujer con múltiples heridas provocadas con un arma blanca.

El brutal asesinato fue de 57 puñaladas. Las dos hijas de la víctima se encontraban en el domicilio durante el ataque y permanecieron encerradas en un baño. El crimen conmocionó a toda la vecina provincia y a la Jujuy.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El juicio por el bebé que recibió leche por vía intravenosa ya tiene fecha

Caso Jimena Salas: tras la muerte del principal acusado, se reprograma el juicio de la jujeña asesinada

El juicio contra Matías Jurado podría ser en diciembre: "No creo en su inocencia"

Este miércoles comienza el juicio por el femicidio de Jimena Salas

Robo en pleno centro de Perico: todo quedó registrado en las cámaras de seguridad

Lo que se lee ahora
cuatro detenidos en el triple femicidio: quienes son y que dijo la autopsia
Crimen.

Cuatro detenidos en el triple femicidio: quiénes son y qué dijo la autopsia

Por  Federico Franco

Las más leídas

Construiránun tercer ascensor urbano en San Salvador de Jujuy (Archivo)
Obra.

Construirán un tercer ascensor urbano en San Salvador de Jujuy

Por el arreglo de un acueducto en Huaico cortarán el servicio y el tránsito en la zona video
Atención.

Cortarán el agua por la reparación de un acueducto en San Salvador de Jujuy ¿En qué barrios?

Se rompió un acueducto.
Atención.

Se rompió un acueducto en Palpalá: hay varios barrios afectados

Tenemos a las víctimas colaterales de Matías Jurado video
Justicia.

"Tenemos a las víctimas colaterales de Matías Jurado"

Conmoción en La Matanza: hallan tres cuerpos en la búsqueda de las jóvenes desaparecidas
Policiales.

Confirmaron que los tres cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas que estaban desaparecidas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel