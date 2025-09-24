Femicidio de Jimena Salas: los hermanos Saavedra dijeron que son inocentes

Este miércoles se realizó en Salta la primera audiencia en el juicio por el femicidio de Jimena Salas ocurrido en enero de 2017 en la localidad de Vaqueros. Durante el debate, declararon los hermanos Saavedra que ratificaron su inocencia.

Adrián Guillermo y Carlos Damián Saavedra están acusados como coautores del delito de " homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa por el concurso premeditado de dos o más personas y femicidio" en perjuicio de la jujeña.

Tras la lectura del requerimiento a juicio fiscal, donde se detallaron las numerosas medidas probatorias producidas durante la investigación en contra de los acusados, ambos solicitaron a través de su abogado defensor prestar declaración ante el Tribunal.

Ante la Unidad Fiscal integrada por los fiscales penales Mónica Poma, Leandro Flores y Gabriel González, representantes del Ministerio Público Fiscal, los imputados negaron su participación en el crimen y respondieron preguntas formuladas por las partes.

El juicio comenzó sin Javier Nicolás “Chino” Saavedra, señalado como principal implicado en el crimen de la jujeña, quien fue hallado muerto en la Alcaidía un día antes de la fecha prevista para el inicio del juicio, que debió ser pospuesta para este miércoles.

Declaró la ex pareja de Jimena Salas

La ronda de testimoniales de este miércoles se inició con la declaración de la entonces pareja de Salas, Federico Nicolás Cajal Gauffin, quien habló sobre lo sucedido el viernes 27 de enero de 2017. “Tengo la tranquilidad de saber quién la mató, me hubiese gustado saber por qué”, dijo y reclamó que se esclarezca la verdad.

Luego los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano, dispusieron un cuarto intermedio hasta este jueves 25 a las 8.30, para continuar con la ronda de testimoniales que incluyen a allegados a los acusados y a la víctima.

El querellante Pedro Arancibia dijo que el “Chino” era un “psicópata” y cuestionó las pericias informáticas, mientras que el abogado defensor insistió en que las pruebas “deben hablar” y cuestionó los estudios genéticos y digitales que vinculan a los acusados con la escena del crimen.

El femicidio que conmocionó a Salta

El 27 de enero de 2017 en el barrio San Nicolás de Vaqueros, una llamada al 911 alertó sobre la situación. Al llegar a su vivienda, su esposo encontró el cuerpo de la mujer con múltiples heridas provocadas con un arma blanca.

El brutal asesinato fue de 57 puñaladas. Las dos hijas de la víctima se encontraban en el domicilio durante el ataque y permanecieron encerradas en un baño. El crimen conmocionó a toda la vecina provincia y a la Jujuy.