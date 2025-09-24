FNE 2025: las emotivas palabras del padre de Kim Gómez por la carroza del IPSEL

IPSEL, homenaje a Kim.

El colegio IPSEL sorprendió con una propuesta que fue más allá de lo artístico en el desfile de carrozas de la FNE 2025: el carruaje fue diseñado como una placita simbólica, un espacio de juegos y ternura que busca recordar a los bebés y niños que fallecieron de manera prematura.

La iniciativa se inspiró en la historia de Kim Gómez, la niña de 7 años asesinada durante un violento robo en La Plata.

“Muchas emociones juntas, estoy muy contento porque mi hija está en el carruaje. Que se hayan acordado de ella es algo lindo y se deja un mensaje para concientizar, es la primera vez que recibo un cariño diferente”, expresó Marcos Gómez, papá de Kim, en diálogo con Canal 4.

El homenaje fue recibido con aplausos por el público presente. “La FNE es impresionante, ver a los chicos jugar es muy lindo. Necesitaba esto, me vine a recargar energía y volveré fuerte”, agregó el padre, visiblemente emocionado. Marcos también contó un momento especial de la noche: “Una nena me regaló un capibara y me emocioné porque me hace acordar a mi hija, le gustaban mucho esos animales.” Marcos Gómez, papá de Kim

