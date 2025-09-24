miércoles 24 de septiembre de 2025

24 de septiembre de 2025 - 22:00
Homenaje.

FNE 2025: las emotivas palabras del padre de Kim Gómez por la carroza del IPSEL

El colegio hizo una propuesta que homenajea a la niña de 7 años asesinada en un robo. Su padre acompañó a los carroceros y habló con Canal 4 sobre lo que significó el gesto.

Federico Franco
Por  Federico Franco
IPSEL, homenaje a Kim.

IPSEL, homenaje a Kim.

“Muchas emociones juntas, estoy muy contento porque mi hija está en el carruaje. Que se hayan acordado de ella es algo lindo y se deja un mensaje para concientizar, es la primera vez que recibo un cariño diferente”, expresó Marcos Gómez, papá de Kim, en diálogo con Canal 4.

image

El homenaje fue recibido con aplausos por el público presente.

“La FNE es impresionante, ver a los chicos jugar es muy lindo. Necesitaba esto, me vine a recargar energía y volveré fuerte”, agregó el padre, visiblemente emocionado.

Marcos también contó un momento especial de la noche: “Una nena me regaló un capibara y me emocioné porque me hace acordar a mi hija, le gustaban mucho esos animales.”

Marcos Gómez, papá de Kim

