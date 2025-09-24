miércoles 24 de septiembre de 2025

24 de septiembre de 2025 - 10:45
Policiales.

Confirmaron que los tres cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas que estaban desaparecidas

La familia reconoció a las tres jóvenes que habían sido vistas por última vez el viernes por la noche en La Matanza. Hay cuatro detenidos.

María Florencia Etchart
María Florencia Etchart
Conmoción en La Matanza: hallan tres cuerpos en la búsqueda de las jóvenes desaparecidas

Conmoción en La Matanza: hallan tres cuerpos en la búsqueda de las jóvenes desaparecidas

La investigación por la desaparición de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez dio un giro. Los familiares de las jóvenes identificaron que los cuerpos enterrados en una casa de Florencio Varela, pertenecían a las tres mujeres.

Los restos fueron encontrados en medio de un fuerte olor a lavandina, mientras dos personas intentaban limpiar el lugar. Aunque aún no se confirmó la identidad de los cadáveres.

La zona de Villa Vatteone, Florencia Varela, donde se encontraron los cadáveres
La zona de Villa Vatteone, Florencia Varela, donde se encontraron los cadáveres

La zona de Villa Vatteone, Florencia Varela, donde se encontraron los cadáveres

Hipótesis narco y cuatro detenidos

Hasta el momento, hay cuatro personas arrestadas, entre ellos una pareja de nacionalidad peruana vinculada a la casa allanada. La fiscalía investiga si las jóvenes fueron asesinadas en el marco de una fiesta organizada por una banda narco relacionada con la Villa 1-11-14 del Bajo Flores.

Fuentes judiciales indicaron que el control de la causa podría pasar a una fiscalía de Florencio Varela, aunque aún no se oficializó el traspaso.

Detalles del caso

El seguimiento de las cámaras de seguridad municipales, la antena de un celular y la reacción de uno de los detenidos por el caso de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez, las tres jóvenes que habían desaparecido el viernes en La Matanza, llevaron esta mañana a los investigadores hasta una macabra escena del crimen: los tres cuerpos estaban en una casa de Florencio Varela.

El hallazgo fue realizado por la Policía Bonaerense en una vivienda ubicada en Chañar y Río Jachal, en el sur del conurbano bonaerense. Según confirmaron fuentes cercanas al caso: las tres víctimas estaban en el fondo de la propiedad: uno de los cuerpos tenía signos de haber sido desmembrado y otro tenía una bolsa en la cabeza.

Antecedente cercano: el caso de 2024

El presunto triple crimen recuerda a un hecho ocurrido en Laferrere en septiembre de 2024, cuando Vanesa Alejandra Lachmañuk (28) y Ayelén Alejandra Benítez Medina (14) fueron encontradas muertas en el río Paraná, en un contexto también vinculado al narcotráfico.

Ese antecedente refuerza la preocupación sobre el poder creciente de las bandas narco en el conurbano bonaerense y la vulnerabilidad de jóvenes atrapadas en sus redes.

