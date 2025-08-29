viernes 29 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de agosto de 2025 - 11:50
Justicia.

Se cumplen cinco años del femicidio de Cesia Reinaga en Abra Pampa

Este viernes 29 de agosto de 2025 se cumplen cinco años del asesinato de Cesia Nicole Reinaga, una joven de 20 años oriunda de Abra Pampa.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cesia Nicole Reinaga.

Cesia Nicole Reinaga.

El 29 de agosto de 2020, Cesia Nicole Reinaga desapareció en Abra Pampa. Tras una búsqueda angustiante, su cuerpo fue hallado el 8 de septiembre en un pozo de agua servida en el ex matadero de la localidad. La autopsia reveló que murió por asfixia mecánica y fue víctima de abuso sexual.

Lee además
que se sabe a un mes del caso matias jurado, el presunto asesino serial de jujuy video
Justicia.

Qué se sabe a un mes del caso Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy
La Federación Gaucha Jujeña busca crear un albergue para gauchos que lleguen a la provincia
Iniciativa.

La Federación Gaucha Jujeña busca crear un albergue para gauchos que lleguen a la provincia

El principal responsable fue un menor de edad. Sin embargo, no fue juzgado por su condición jurídica, mientras que su padre y su abuelo fueron imputados por encubrimiento agravado y amenazas, y posteriomente sobreseídos mediante juicio abreviado, lo que desató fuerte rechazo social.

Su papá murió buscando justicia

La lucha de la familia se vio ensombrecida nuevamente en diciembre de 2021, cuando Samuel Reinaga, padre de Cesia y principal vocero de reclamo de justicia, falleció en un accidente de tránsito en Santiago del Estero. También murieron su madre y tía. La mamá de Cesia sobrevivió, aunque herida de gravedad.

Samuel había encabezado marchas y manifestaciones incansables junto al colectivo Madres y Padres del Dolor, exigiendo avances en la causa y que los responsables respondieran ante la justicia.

Cesia Nicole Reinaga
Cesia Nicole Reinaga.

Cesia Nicole Reinaga.

El avance de la causa

En agosto de 2023, el Tribunal en lo Criminal N° 3 de Jujuy condenó a Benito Cándido Agüero y Humberto Carmen Mendoza, padre y abuelo del adolescente de 13 años señalado como autor material del crimen, por los delitos de encubrimiento agravado y amenazas coactivas. Ambos recibieron una pena de tres años de prisión de ejecución condicional, lo que les permitió recuperar su libertad tras el juicio abreviado.

El menor señalado como presunto autor fue liberado, hubo protestas por la percepción de insuficiente justicia. La causa sigue siendo objeto de recursos y acciones legales por parte del Ministerio Público de la Acusación en Jujuy.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Qué se sabe a un mes del caso Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy

La Federación Gaucha Jujeña busca crear un albergue para gauchos que lleguen a la provincia

Así están las rutas este viernes 29 de agosto: cortes, desvíos y hechos viales

Rige alerta amarilla por vientos para Jujuy: cómo va a estar el fin de semana

Crecimiento del grooming en Jujuy: cómo cuidar a los niños en casa y en la escuela

Lo que se lee ahora
Rige alerta amarilla por vientos para Jujuy: cómo va a estar el fin de semana
Extendido.

Rige alerta amarilla por vientos para Jujuy: cómo va a estar el fin de semana

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Casa de Matía Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.  
Crimen.

Entrevistaron a la ex novia de Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy

Viviendas del IVUJ. video
Concejo Deliberante.

Se habilitó al IVUJ a la construcción de más de 100 viviendas

Foto archivo.
Subas.

Desde el lunes aumenta el precio del transporte a media distancia en Jujuy

Los ADN encontrados en la casa de Matías Jurado podrían revelar nuevas víctimas
Investigación.

Los ADN encontrados en la casa de Matías Jurado podrían revelar nuevas víctimas

Monseñor César Fernández al Vaticanon (Archivo) video
Designado.

Monseñor César Fernández al Vaticano: "Rescatan lo que pude hacer en estos años"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel