Se cumplen cinco años del femicidio de Cesia Reinaga en Abra Pampa

Cesia Nicole Reinaga.

El 29 de agosto de 2020, Cesia Nicole Reinaga desapareció en Abra Pampa. Tras una búsqueda angustiante, su cuerpo fue hallado el 8 de septiembre en un pozo de agua servida en el ex matadero de la localidad. La autopsia reveló que murió por asfixia mecánica y fue víctima de abuso sexual.

El principal responsable fue un menor de edad. Sin embargo, no fue juzgado por su condición jurídica, mientras que su padre y su abuelo fueron imputados por encubrimiento agravado y amenazas, y posteriomente sobreseídos mediante juicio abreviado, lo que desató fuerte rechazo social.

Su papá murió buscando justicia La lucha de la familia se vio ensombrecida nuevamente en diciembre de 2021, cuando Samuel Reinaga, padre de Cesia y principal vocero de reclamo de justicia, falleció en un accidente de tránsito en Santiago del Estero. También murieron su madre y tía. La mamá de Cesia sobrevivió, aunque herida de gravedad.

Samuel había encabezado marchas y manifestaciones incansables junto al colectivo Madres y Padres del Dolor, exigiendo avances en la causa y que los responsables respondieran ante la justicia.

Cesia Nicole Reinaga Cesia Nicole Reinaga. El avance de la causa En agosto de 2023, el Tribunal en lo Criminal N° 3 de Jujuy condenó a Benito Cándido Agüero y Humberto Carmen Mendoza, padre y abuelo del adolescente de 13 años señalado como autor material del crimen, por los delitos de encubrimiento agravado y amenazas coactivas. Ambos recibieron una pena de tres años de prisión de ejecución condicional, lo que les permitió recuperar su libertad tras el juicio abreviado. El menor señalado como presunto autor fue liberado, hubo protestas por la percepción de insuficiente justicia. La causa sigue siendo objeto de recursos y acciones legales por parte del Ministerio Público de la Acusación en Jujuy.

