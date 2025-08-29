Programa completo de la peregrinación a la Virgen de Río Blanco

Como cada año, miles de fieles se preparan para vivir la tradicional novena y fiesta en honor a Nuestra Señora del Rosario de Río Blanco y Paypaya , patrona de Jujuy. Bajo el lema “Peregrinos de esperanza”, las actividades comenzarán el 27 de septiembre y se extenderán hasta el 2 de noviembre en el Santuario de Río Blanco.

La novena se desarrollará del 28 de septiembre al 6 de octubre , a cargo de los sacerdotes con sus comunidades parroquiales. Todos los días, a las 19:00, se celebrará la novena y a las 19:30 el Santo Rosario. La entronización de la imagen está prevista para el 27 de septiembre .

3ª Peregrinación – 12 de octubre : Día de la familia y las misiones.

2ª Peregrinación – 5 de octubre : Familias del interior de la provincia.

1ª Peregrinación – 28 de septiembre : Familias y parroquias de capital y Paypaya.

Peregrinación a Río Blanco Peregrinaciones a Río Blanco (Archivo)

4ª Peregrinación – 19 de octubre : Día de las madres y de los jóvenes.

26 de octubre : No habrá peregrinación.

1 de noviembre : Peregrinación de los gauchos y paisanas de todos los fortines, junto a la Federación Jujeña de Gauchos.

2 de noviembre: Fiesta patronal del pueblo de Río Blanco.

Otras celebraciones

6 de octubre : Vigilia y cambio de manto de la Virgen hasta la medianoche.

7 de octubre : Festividad de la Virgen del Rosario, patrona de Jujuy, con misa en el Santuario y en la Catedral de San Salvador de Jujuy.

18 de octubre: Vigilia de los jóvenes desde las 15:00, con misa a las 19:30.

Horarios de misa y rezo del Rosario

Durante las peregrinaciones se celebrarán misas a las 07:00, 08:30, 10:30, 12:00, 18:00 y 19:30. El Santo Rosario se rezará a las 06:30, 10:00, 16:30 y 19:00.

Invitación a los fieles

La organización recordó que la salida de cada peregrinación desde la Catedral Basílica de San Salvador de Jujuy será a las 05:00 de la mañana, recomendando llevar silla, paraguas y agua.

De esta manera, la comunidad jujeña se prepara para vivir un mes de profunda fe y devoción a la Virgen de Río Blanco, cuya festividad convoca cada año a miles de peregrinos de toda la provincia y del país.