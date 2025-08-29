Programa completo de la peregrinación a la Virgen de Río Blanco

Como cada año, miles de fieles se preparan para vivir la tradicional novena y fiesta en honor a Nuestra Señora del Rosario de Río Blanco y Paypaya, patrona de Jujuy. Bajo el lema “Peregrinos de esperanza”, las actividades comenzarán el 27 de septiembre y se extenderán hasta el 2 de noviembre en el Santuario de Río Blanco.
image.png
Peregrinación a la Virgen de Río Blanco.
Novena y entronización
La novena se desarrollará del 28 de septiembre al 6 de octubre, a cargo de los sacerdotes con sus comunidades parroquiales. Todos los días, a las 19:00, se celebrará la novena y a las 19:30 el Santo Rosario. La entronización de la imagen está prevista para el 27 de septiembre.
Peregrinación a Río Blanco
Peregrinaciones a Río Blanco (Archivo)
-
4ª Peregrinación – 19 de octubre: Día de las madres y de los jóvenes.
-
26 de octubre: No habrá peregrinación.
-
1 de noviembre: Peregrinación de los gauchos y paisanas de todos los fortines, junto a la Federación Jujeña de Gauchos.
-
2 de noviembre: Fiesta patronal del pueblo de Río Blanco.
Otras celebraciones
-
6 de octubre: Vigilia y cambio de manto de la Virgen hasta la medianoche.
-
7 de octubre: Festividad de la Virgen del Rosario, patrona de Jujuy, con misa en el Santuario y en la Catedral de San Salvador de Jujuy.
-
18 de octubre: Vigilia de los jóvenes desde las 15:00, con misa a las 19:30.
jovenes rio blanco (3).jpg
Horarios de misa y rezo del Rosario
Durante las peregrinaciones se celebrarán misas a las 07:00, 08:30, 10:30, 12:00, 18:00 y 19:30. El Santo Rosario se rezará a las 06:30, 10:00, 16:30 y 19:00.
Invitación a los fieles
La organización recordó que la salida de cada peregrinación desde la Catedral Basílica de San Salvador de Jujuy será a las 05:00 de la mañana, recomendando llevar silla, paraguas y agua.
De esta manera, la comunidad jujeña se prepara para vivir un mes de profunda fe y devoción a la Virgen de Río Blanco, cuya festividad convoca cada año a miles de peregrinos de toda la provincia y del país.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.