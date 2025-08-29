viernes 29 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de agosto de 2025 - 20:00
Religión.

Programa completo de la peregrinación a la Virgen de Río Blanco

Miles de fieles de todas partes de la provincia, se preparan para otro mes a pura fe y devoción por la Virgen de Río Blanco y Paypaya.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Virgen de Río Blanco.

Virgen de Río Blanco.

Lee además
Peregrinación de los gauchos a Río Blanco.
Fe.

Los gauchos jujeños peregrinaron al Santuario de la Virgen de Río Blanco
Robo en Río Blanco (imagen ilustrativa).
Jujuy.

Millonario robo en una empresa de transporte en Río Blanco

image.png
Peregrinaci&oacute;n a la Virgen de R&iacute;o Blanco.

Peregrinación a la Virgen de Río Blanco.

Novena y entronización

La novena se desarrollará del 28 de septiembre al 6 de octubre, a cargo de los sacerdotes con sus comunidades parroquiales. Todos los días, a las 19:00, se celebrará la novena y a las 19:30 el Santo Rosario. La entronización de la imagen está prevista para el 27 de septiembre.

Cronograma de peregrinaciones

  • 1ª Peregrinación – 28 de septiembre: Familias y parroquias de capital y Paypaya.

  • 2ª Peregrinación – 5 de octubre: Familias del interior de la provincia.

  • 3ª Peregrinación – 12 de octubre: Día de la familia y las misiones.

Peregrinación a Río Blanco
Peregrinaciones a R&iacute;o Blanco (Archivo)

Peregrinaciones a Río Blanco (Archivo)

  • 4ª Peregrinación – 19 de octubre: Día de las madres y de los jóvenes.

  • 26 de octubre: No habrá peregrinación.

  • 1 de noviembre: Peregrinación de los gauchos y paisanas de todos los fortines, junto a la Federación Jujeña de Gauchos.

  • 2 de noviembre: Fiesta patronal del pueblo de Río Blanco.

Otras celebraciones

  • 6 de octubre: Vigilia y cambio de manto de la Virgen hasta la medianoche.

  • 7 de octubre: Festividad de la Virgen del Rosario, patrona de Jujuy, con misa en el Santuario y en la Catedral de San Salvador de Jujuy.

  • 18 de octubre: Vigilia de los jóvenes desde las 15:00, con misa a las 19:30.

jovenes rio blanco (3).jpg

Horarios de misa y rezo del Rosario

Durante las peregrinaciones se celebrarán misas a las 07:00, 08:30, 10:30, 12:00, 18:00 y 19:30. El Santo Rosario se rezará a las 06:30, 10:00, 16:30 y 19:00.

Invitación a los fieles

La organización recordó que la salida de cada peregrinación desde la Catedral Basílica de San Salvador de Jujuy será a las 05:00 de la mañana, recomendando llevar silla, paraguas y agua.

De esta manera, la comunidad jujeña se prepara para vivir un mes de profunda fe y devoción a la Virgen de Río Blanco, cuya festividad convoca cada año a miles de peregrinos de toda la provincia y del país.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Los gauchos jujeños peregrinaron al Santuario de la Virgen de Río Blanco

Millonario robo en una empresa de transporte en Río Blanco

Peregrinación desde la Iglesia Catedral hasta Río Blanco: cronograma de actividades

Semana Santa: por primera vez, la Misa Crismal se realizará en Río Blanco

Revelaron cuál fue el detonante del derrumbe de la Iglesia Catedral

Lo que se lee ahora
Agenda completa de la FNE 2025.
¡Cuenta regresiva!

La agenda completa de la FNE 2025: todas las fechas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Casa de Matía Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.  
Crimen.

Entrevistaron a la ex novia de Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy

Agenda completa de la FNE 2025.
¡Cuenta regresiva!

La agenda completa de la FNE 2025: todas las fechas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Matías Jurado. video
Caso.

Un sobreviviente del presunto asesino serial de Jujuy reveló cómo captaba a sus víctimas

Carroza del Colegio Nacional 1 en la FNE 2024.
EAP.

FNE 2025: los desfiles dobles empezarán a las 18 horas y modificaron la agenda

¿Llega la tormenta de Santa Rosa? Qué dice el último pronóstico del SMN sobre las lluvias video
Tiempo.

¿Llega la tormenta de Santa Rosa? Qué dice el último pronóstico del SMN sobre las lluvias

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel