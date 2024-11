Los gauchos jujeños peregrinaron al Santuario de la Virgen de Río Blanco

Peregrinación de los gauchos a Río Blanco (2).jpg

Un encuentro sin banderas ni estandartes, solo fe y devoción

A diferencia de otros eventos, la peregrinación de los gauchos hacia el Santuario de la Virgen de Río Blanco no busca destacar instituciones o asociaciones. Rueda subrayó que en esta movilización no se llevan banderas, ni insignias, y que el único objetivo es rendir honor a la Virgen y compartir la fe. “Somos una asociación, pero junto con todos los gauchos jujeños no hacemos diferencia. No hay estandarte, no hay bandera, no hay institución, lo único que hacemos es llevar el nombre del gauchaje de toda la provincia para acompañar a la Virgen”, afirmó la vicepresidenta.

Este sentido de unión y colectividad hace de esta cabalgata un evento único, en el que participan tanto hombres como mujeres de todas las edades y de distintas localidades. Rueda explicó que cada año se suma una gran cantidad de jinetes y, en esta ocasión, se logró superar el número de asistentes de años anteriores, demostrando así la vigencia de la devoción a la Virgen en el corazón de los jujeños.