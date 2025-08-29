Entrevistaron a la ex novia de Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy

Casa de Matía Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy. Matías Jurado.

La investigación en torno a Matías Jurado, señalado como presunto asesino serial en Jujuy, sumó en las últimas horas un nuevo capítulo. Este jueves, el Ministerio Público de la Acusación entrevistó a la ex pareja del imputado, tras varios intentos de dar con su paradero.

La mujer fue convocada porque su testimonio se considera fundamental para la causa, en la que se buscan más datos que permitan esclarecer los crímenes. La información fue confirmada por el fiscal Beller a TodoJujuy.com.

Hallaron ADN desconocido en la investigación alto comedero casa del asesino (3) Casa de Matías Jurado. En paralelo, el fiscal general del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Sergio Lello Sánchez, confirmó que se detectaron dos perfiles de ADN desconocidos en la escena investigada.

“Estos perfiles no corresponden al sobrino ni al padrastro del imputado, y tampoco a las cinco personas que estaban vinculadas a la causa, de las cuales dos ya fueron confirmadas”, explicó Lello Sánchez.

El hallazgo representa un giro significativo en la investigación, ya que los perfiles genéticos hallados no pertenecen ni a las víctimas ni a los habitantes del domicilio. Los equipos forenses continúan trabajando para determinar su identidad y establecer si existe una vinculación directa con los hechos que se imputan a Jurado. La aparición de este nuevo rastro biológico mantiene en vilo a la provincia, ya que podría abrir la hipótesis de la participación de otras personas en los crímenes o en la manipulación de elementos dentro de la vivienda del acusado.

