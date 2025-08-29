viernes 29 de agosto de 2025

29 de agosto de 2025 - 07:37
Crimen.

Entrevistaron a la ex novia de Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy

La declaración es considerada para avanzar en la investigación, que ahora sumó la aparición de perfiles de ADN desconocidos.

Federico Franco
Federico Franco
Casa de Matía Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy. &nbsp;

Casa de Matía Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.

 

Matías Jurado.

Matías Jurado.


los adn encontrados en la casa de matias jurado podrian revelar nuevas victimas
Investigación.

Los ADN encontrados en la casa de Matías Jurado podrían revelar nuevas víctimas
Investigación en el caso Matias Jurado (Archivo) video
Investigación.

Caso Matías Jurado: una psiquiatra de Salta se suma al análisis del perfil del presunto asesino serial

La mujer fue convocada porque su testimonio se considera fundamental para la causa, en la que se buscan más datos que permitan esclarecer los crímenes. La información fue confirmada por el fiscal Beller a TodoJujuy.com.

Hallaron ADN desconocido en la investigación

alto comedero casa del asesino (3)
Casa de Matías Jurado.

Casa de Matías Jurado.

En paralelo, el fiscal general del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Sergio Lello Sánchez, confirmó que se detectaron dos perfiles de ADN desconocidos en la escena investigada.

“Estos perfiles no corresponden al sobrino ni al padrastro del imputado, y tampoco a las cinco personas que estaban vinculadas a la causa, de las cuales dos ya fueron confirmadas”, explicó Lello Sánchez.

El hallazgo representa un giro significativo en la investigación, ya que los perfiles genéticos hallados no pertenecen ni a las víctimas ni a los habitantes del domicilio. Los equipos forenses continúan trabajando para determinar su identidad y establecer si existe una vinculación directa con los hechos que se imputan a Jurado.

La aparición de este nuevo rastro biológico mantiene en vilo a la provincia, ya que podría abrir la hipótesis de la participación de otras personas en los crímenes o en la manipulación de elementos dentro de la vivienda del acusado.

