miércoles 11 de marzo de 2026

11 de marzo de 2026 - 17:13
Accidente.

Un camión derrapó en Ruta 56 a la altura de La Mendieta y casi cae al vacío

El siniestro vial ocurrió en la zona de Las Lajitas. El tránsito se encuentra habilitado con media calzada y solicitan a los conductores extremar las precauciones.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Accidente en Las Lajitas.

Accidente en Las Lajitas.

Desde la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía de la Provincia de Jujuy informaron que el hecho se registró en el tramo norte–sur de la ruta y que actualmente la transitabilidad se encuentra reducida a media calzada.

Cómo está el tránsito en la zona

Las autoridades indicaron que el tránsito continúa habilitado, pero con restricciones. Por ese motivo se solicita a los conductores circular con extrema precaución mientras se desarrollan las tareas en el lugar.

La recomendación es reducir la velocidad, mantener la distancia de frenado y respetar la señalización vial, ya que el sector permanece parcialmente ocupado por el operativo.

WhatsApp Video 2026-03-11 at 16.48.00

Recomendaciones para los conductores

Desde la Policía provincial pidieron a quienes transiten por la Ruta Provincial 56 tener especial cuidado al pasar por el sector del siniestro.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

  • Circular a velocidad reducida

  • Mantener distancia de frenado adecuada

  • Respetar las indicaciones del personal de tránsito

  • Estar atentos a las señalizaciones en la zona

Las autoridades continúan trabajando en el lugar para normalizar la circulación y retirar el vehículo siniestrado.

