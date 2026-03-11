Un camión derrapó en Ruta 56 a la altura de La Mendieta y casi cae al vacío

Accidente en Las Lajitas.

Un camión derrapó en la Ruta Provincial 56, a la altura de la localidad de La Mendieta, en la zona conocida como Las Lajitas. El vehículo estuvo a punto de caer al vacío, lo que generó un operativo en el lugar y complicaciones en la circulación.

Desde la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía de la Provincia de Jujuy informaron que el hecho se registró en el tramo norte–sur de la ruta y que actualmente la transitabilidad se encuentra reducida a media calzada.

Cómo está el tránsito en la zona Las autoridades indicaron que el tránsito continúa habilitado, pero con restricciones. Por ese motivo se solicita a los conductores circular con extrema precaución mientras se desarrollan las tareas en el lugar.

La recomendación es reducir la velocidad, mantener la distancia de frenado y respetar la señalización vial, ya que el sector permanece parcialmente ocupado por el operativo.

WhatsApp Video 2026-03-11 at 16.48.00 Recomendaciones para los conductores Desde la Policía provincial pidieron a quienes transiten por la Ruta Provincial 56 tener especial cuidado al pasar por el sector del siniestro. Entre las principales recomendaciones se encuentran: Circular a velocidad reducida

Mantener distancia de frenado adecuada

Respetar las indicaciones del personal de tránsito

Estar atentos a las señalizaciones en la zona Las autoridades continúan trabajando en el lugar para normalizar la circulación y retirar el vehículo siniestrado.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.