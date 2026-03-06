sábado 07 de marzo de 2026

6 de marzo de 2026 - 21:00
Condenaron a 14 años a dos jujeños por matar de 36 puñaladas a un remisero salteño

El crimen ocurrió en marzo de 2024 cuando los acusados abordaron un remis en Salta con destino a Perico. El hecho ocurrió cerca de Caimancito.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Juicio por el homicidio.

Juicio por el homicidio.

Los condenados son Cristian Maximiliano Viera y Fernando Luis Medina, quienes fueron sentenciados el 4 de marzo por el Tribunal integrado por María Margarita Nallar, Alejandro Máximo Gloss y Luis Ernesto Kamada, con secretaría a cargo del Dr. Pablo Bustamante.

El tribunal los encontró responsables como coautores del delito de “homicidio en ocasión de robo”.

Cómo ocurrió el crimen

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, el hecho ocurrió el 26 de marzo de 2024 alrededor de las 21:15.

Ese día, los acusados abordaron un remis conducido por Luis María Quesada en la parada ubicada en el cruce de Pichanal sobre la Ruta Nacional 34, en la provincia de Salta.

El viaje tenía como destino la ciudad de Perico, en Jujuy.

image

Cuando el vehículo —un Chevrolet Corsa— se acercaba a la zona de Caimancito, los hombres le ordenaron al conductor que detuviera la marcha y descendiera del automóvil para robarle sus pertenencias y el vehículo.

La víctima recibió 36 puñaladas

Según la investigación, el remisero se resistió al robo y los atacantes lo asesinaron con 36 puñaladas, provocándole la muerte por lesiones múltiples con arma blanca.

Luego del ataque, los acusados ocultaron el cuerpo en los pastizales, a unos 900 metros del ingreso a Caimancito, en un camino interno del gasoducto paralelo a la Ruta Nacional 34.

Posteriormente escaparon en el automóvil robado hacia Libertador General San Martín.

Intentaron ocultar el vehículo

Una vez en esa ciudad, los imputados entregaron el vehículo a un hombre para que lo ocultara, desmantelara o vendiera, con el objetivo de obtener un beneficio económico y asegurar la impunidad del crimen.

Durante el juicio actuó como fiscal el Dr. Agustín Jarma, en representación del Ministerio Público de la Acusación. La defensa de los acusados estuvo a cargo de los defensores oficiales Juan Pablo Canetti y Ezequiel Elgohyen.

Los fundamentos completos de la sentencia se darán a conocer dentro del plazo previsto por el Código Procesal Penal de Jujuy, tras lo cual las partes podrán solicitar una revisión ante una instancia superior.

