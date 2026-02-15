Crimen en los corsos de Buenos Aires: asesinan a un joven de 18 años en plena fiesta

Crimen en los corsos de Buenos Aires

Un joven de 18 años murió tras recibir varios disparos durante los corsos en el carnaval de Mercedes , provincia de Buenos Aires . El ataque ocurrió en la madrugada del domingo, en plena avenida y frente a una multitud. La víctima se llamaba Brian Cabrera . Dos personas quedaron detenidas y la Justicia investiga el caso.

El hecho se registró alrededor de la 1 en la Avenida 29, entre calles 24 y 22, donde se desarrollaba la segunda noche del corso. En ese sector había escenario, bandas en vivo y gran presencia de familias.

De acuerdo a testimonios recabados en el lugar, el conflicto comenzó con una discusión entre la víctima y un hombre mayor. La situación escaló en segundos. El agresor sacó un arma y efectuó varios disparos delante del público.

Las balas impactaron en el pecho y en la cabeza del joven, en la zona occipital. Brian cayó al asfalto mientras vecinos y asistentes corrían para resguardarse. El show musical se interrumpió de inmediato y el personal de seguridad intentó despejar la zona.

El episodio generó escenas de gritos y corridas. Muchos presentes buscaron refugio en comercios y calles laterales.

arma que se utilizo para el crimen

Traslado al hospital y fallecimiento

Una ambulancia trasladó al joven al Hospital Blas Dubarry. Ingresó en estado crítico. El equipo médico activó el protocolo de emergencias y realizó maniobras de reanimación.

Horas después, el hospital informó el fallecimiento tras dos paros cardiorrespiratorios. El parte médico confirmó heridas de arma de fuego con compromiso vital.

La noticia generó conmoción en la ciudad y fuerte presencia policial en las inmediaciones del centro de salud.

Operativo policial y detenciones

Tras los disparos, efectivos de la Policía Bonaerense desplegaron un operativo en la zona del corso. Las cámaras de seguridad permitieron identificar a los presuntos responsables.

Fuentes del caso señalaron que los detenidos son María Luján Auza, de 33 años, y Martín Ezequiel Auza, de 19 años. En el procedimiento, la Policía secuestró un arma de fuego que ahora queda bajo peritaje.

La causa quedó en manos de la UFI N°2 de Mercedes, que trabaja para determinar la secuencia exacta de los hechos y el móvil del crimen.

Tensión en el hospital y reclamos por seguridad

Durante la madrugada se registraron momentos de tensión en las puertas del hospital y en el centro de Mercedes. Vecinos se concentraron tras conocerse la muerte del joven. El Grupo de Apoyo Departamental intervino para garantizar seguridad.

En redes sociales surgieron cuestionamientos por la organización del evento y por los controles en accesos. Algunos vecinos denunciaron peleas y consumo problemático en distintos sectores del corso.

El municipio analiza medidas vinculadas a operativos de seguridad, controles de ingreso y revisión de protocolos para eventos masivos.