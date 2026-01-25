Se cumplen 29 años del crimen de José Luis Cabezas, el fotógrafo que incomodó al poder

Cabezas tenía 35 años y una sólida carrera en el fotoperiodismo. Era conocido por su interés en retratar a quienes detentaban poder político y económico. A casi tres décadas de su asesinato, su nombre sigue siendo sinónimo de libertad de prensa y de una herida abierta en el sistema judicial.
La imagen que marcó su destino
José Luis Cabezas se encontraba en Pinamar cubriendo la temporada de verano para Noticias. Como cada enero, la ciudad reunía a empresarios, funcionarios y figuras influyentes en encuentros privados y fiestas exclusivas, lejos del ritmo de Buenos Aires.
Pocos días antes de su muerte, Cabezas logró lo que muchos consideraban imposible: fotografiar a Alfredo Yabrán, uno de los empresarios más poderosos y enigmáticos del país. Yabrán llevaba años evitando cualquier registro fotográfico y mantenía un perfil bajísimo pese a su influencia en sectores estratégicos como el correo y la actividad aeronáutica. La publicación de esa imagen en la tapa de la revista fue interpretada como una provocación directa.
La noche del 24 de enero de 1997, el fotógrafo asistió a una fiesta en la casa del empresario Oscar Andreani. Se retiró de madrugada, pero nunca llegó a destino. Horas más tarde, su cuerpo fue encontrado dentro de su propio vehículo, que había sido quemado para borrar rastros.
La escena no dejaba lugar a dudas: no fue un asalto ni un hecho al azar. Fue un crimen planificado, con un mensaje intimidatorio dirigido al periodismo.
Un caso rodeado de sombras
Desde el comienzo, la investigación estuvo atravesada por irregularidades, presiones y sospechas de encubrimiento. Sin embargo, la conmoción social forzó avances en la causa. Las primeras detenciones apuntaron a un grupo de policías bonaerenses conocidos como “Los Horneros”, encabezados por Gregorio Ríos, jefe de seguridad de Yabrán.
Según la hipótesis judicial, desde ese círculo se impartieron las órdenes que desembocaron en el crimen, lo que permitió hablar de una estructura organizada y no de un hecho aislado.
Alfredo Yabrán fue citado a declarar como principal sospechoso, pero nunca llegó a hacerlo. El 20 de mayo de 1998, cuando pesaba sobre él una orden de detención, se suicidó de un disparo en la cabeza en una estancia de Entre Ríos. Su muerte cerró una parte clave del caso y dejó sin respuesta muchas preguntas sobre las responsabilidades reales.
En 2002, la Justicia condenó a prisión perpetua a los policías implicados y a Ríos como instigador. Con el paso del tiempo, la mayoría de los condenados accedió a reducciones de pena y libertades condicionales, lo que generó fuertes cuestionamientos por parte de la familia de Cabezas y de organizaciones periodísticas.