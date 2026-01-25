Se cumplen 29 años del crimen de José Luis Cabezas, el fotógrafo que incomodó al poder

En la madrugada del 25 de enero de 1997, un hallazgo estremeció a Pinamar: dentro de un Ford Fiesta incendiado, en una cava cercana a General Madariaga, yacía el cuerpo de un hombre con las manos esposadas a la espalda y dos disparos en la cabeza. Durante algunas horas, nadie supo quién era la víctima, pero cuando se confirmó que se trataba de José Luis Cabezas, fotógrafo de la revista Noticias, el hecho dejó de ser un caso policial más y pasó a convertirse en un episodio bisagra para el periodismo argentino.

Cabezas tenía 35 años y una sólida carrera en el fotoperiodismo. Era conocido por su interés en retratar a quienes detentaban poder político y económico. A casi tres décadas de su asesinato, su nombre sigue siendo sinónimo de libertad de prensa y de una herida abierta en el sistema judicial.

José Luis Cabezas se encontraba en Pinamar cubriendo la temporada de verano para Noticias. Como cada enero, la ciudad reunía a empresarios, funcionarios y figuras influyentes en encuentros privados y fiestas exclusivas, lejos del ritmo de Buenos Aires.

Pocos días antes de su muerte, Cabezas logró lo que muchos consideraban imposible: fotografiar a Alfredo Yabrán, uno de los empresarios más poderosos y enigmáticos del país. Yabrán llevaba años evitando cualquier registro fotográfico y mantenía un perfil bajísimo pese a su influencia en sectores estratégicos como el correo y la actividad aeronáutica. La publicación de esa imagen en la tapa de la revista fue interpretada como una provocación directa.

La noche del 24 de enero de 1997, el fotógrafo asistió a una fiesta en la casa del empresario Oscar Andreani. Se retiró de madrugada, pero nunca llegó a destino. Horas más tarde, su cuerpo fue encontrado dentro de su propio vehículo, que había sido quemado para borrar rastros.

La escena no dejaba lugar a dudas: no fue un asalto ni un hecho al azar. Fue un crimen planificado, con un mensaje intimidatorio dirigido al periodismo.

Un caso rodeado de sombras

Desde el comienzo, la investigación estuvo atravesada por irregularidades, presiones y sospechas de encubrimiento. Sin embargo, la conmoción social forzó avances en la causa. Las primeras detenciones apuntaron a un grupo de policías bonaerenses conocidos como “Los Horneros”, encabezados por Gregorio Ríos, jefe de seguridad de Yabrán.

La Justicia determinó que ellos secuestraron a Cabezas, lo asesinaron y luego incendiaron el auto. Con el avance del expediente se identificó a Gustavo Prellezo, Aníbal Luna, Sergio Gómez, Horacio Braga y José Luis Auge como los responsables materiales del secuestro y el homicidio. Ríos fue señalado como el nexo entre los ejecutores y el entorno del empresario.

Según la hipótesis judicial, desde ese círculo se impartieron las órdenes que desembocaron en el crimen, lo que permitió hablar de una estructura organizada y no de un hecho aislado.

Alfredo Yabrán fue citado a declarar como principal sospechoso, pero nunca llegó a hacerlo. El 20 de mayo de 1998, cuando pesaba sobre él una orden de detención, se suicidó de un disparo en la cabeza en una estancia de Entre Ríos. Su muerte cerró una parte clave del caso y dejó sin respuesta muchas preguntas sobre las responsabilidades reales.

En 2002, la Justicia condenó a prisión perpetua a los policías implicados y a Ríos como instigador. Con el paso del tiempo, la mayoría de los condenados accedió a reducciones de pena y libertades condicionales, lo que generó fuertes cuestionamientos por parte de la familia de Cabezas y de organizaciones periodísticas.

Un legado que no se apaga

El asesinato de José Luis Cabezas marcó un antes y un después para el periodismo argentino. No solo por la brutalidad del crimen, sino porque expuso con crudeza la relación tensa entre el poder y la prensa.

A 29 años de su muerte, su historia se sigue enseñando en escuelas y universidades, se recuerda en actos y se reactualiza cada vez que un periodista es amenazado por hacer su trabajo.

“No se olviden de Cabezas” dejó de ser solo una consigna. Es un recordatorio permanente y una exigencia de justicia que aún sigue vigente.