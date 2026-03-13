Laguna Brava: el santuario andino donde conviven flamencos y pumas que fascina a los turistas

En La Rioja hay uno de los escenarios naturales más lindos del país. La Reserva Natural Laguna Brava reúne lagunas de altura andina , volcanes inactivos y vastas mesetas que se elevan por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar . Un destino perfecto para los que buscan unas escapadas que permitan conectar con la naturaleza.

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Este territorio protegido abarca más de 400.000 hectáreas y pertenece al ecosistema andino-puneño , reconocido por su clima seco , vientos intensos y marcadas variaciones de temperatura entre el día y la noche.

En medio de este escenario se encuentra la laguna homónima de la reserva, un cuerpo de agua salada que refleja las montañas rojizas a su alrededor y se acompaña de humedales que sirven de hábitat seguro para diversas especies de fauna autóctona .

La zona, aún poco transitada frente a otros destinos del norte argentino , suele formar parte de itinerarios turísticos que incorporan también al cercano Parque Nacional Talampaya , reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO .

Uno de los principales atractivos del lugar es la observación de fauna.

Dónde queda la Reserva Natural Laguna Brava

La reserva está situada en el departamento de Vinchina, al noroeste de La Rioja, próxima a la frontera con Chile y enclavada en la zona de la Cordillera de los Andes. El ingreso principal se realiza desde la localidad de San José de Vinchina, que se encuentra aproximadamente a 100 kilómetros del territorio protegido.

El área de la reserva se extiende en altitudes que oscilan entre los 2.500 y 4.500 metros sobre el nivel del mar, ofreciendo a los visitantes una auténtica experiencia de turismo de altura.

Reserva provincial Laguna Brava.

En el camino hacia la laguna, se recorren entornos desérticos, con relieves rocosos moldeados por la erosión del viento y antiguos puestos de arrieros, vestigios que reflejan la historia de la actividad económica tradicional de la zona.

Escapadas: ¿Qué hacer en la Reserva Natural Laguna Brava?

Uno de los mayores encantos de la zona es la posibilidad de avistar animales silvestres. Los humedales de altura sirven como hábitat seguro para aves acuáticas, incluyendo a la parina grande y la parina chica, así como al flamenco rosado, una de las especies más fáciles de observar en la región.

Además, la reserva resguarda fauna típica de la puna, como la vicuña, el guanaco, el puma y el zorro colorado, que se desplazan por estas extensas mesetas de gran altitud.

La reserva se ubica en el departamento de Vinchina.

Entre las experiencias más comunes para quienes recorren la zona destacan la observación de aves, las caminatas por rutas naturales y los safaris fotográficos, aprovechando los llamativos contrastes cromáticos entre los cerros rojizos, las lagunas saladas y el amplio cielo de altura.

La reserva también resguarda vestigios arqueológicos de antiguas poblaciones andinas, incluyendo tamberías indígenas y plataformas ceremoniales, que forman parte del legado cultural de la región.

Cómo llegar a la Reserva Natural Laguna Brava

El acceso más frecuente a la reserva se realiza desde la localidad de San José de Vinchina o, en alternativa, desde la ciudad de Villa Unión. Desde estos puntos se emprende un recorrido de alrededor de 100 kilómetros por caminos de ripio y zonas de alta montaña que atraviesan el paisaje conocido como la Quebrada de la Troya.

En el extremo noroeste de La Rioja se encuentra uno de los paisajes naturales más imponentes de Argentina.

El trayecto completo suele llevar aproximadamente ocho horas y se efectúa en vehículos 4x4, generalmente dentro de excursiones guiadas por profesionales autorizados, dado que la zona es remota y presenta condiciones climáticas exigentes.

Por la altitud y el clima frío de la zona, es aconsejable llevar ropa abrigada por capas, calzado resistente para superficies irregulares, protector solar, gafas de sol y productos que protejan la piel del aire seco típico de la región.

La Reserva Natural Laguna Brava es un área protegida de más de más de 400.000 hectáreas en plena Cordillera de los Andes.

Quienes partan desde Ciudad de Buenos Aires pueden llegar a la Reserva Natural Laguna Brava tomando un vuelo hacia La Rioja Capital o San Juan, y desde allí continuar en vehículo alquilado, preferentemente 4x4, o en colectivo hasta Villa Unión o San José de Vinchina.