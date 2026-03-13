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13 de marzo de 2026 - 12:59
País.

Los seis pueblos cerca de San Salvador de Jujuy para visitar el fin de semana largo

La provincia de Jujuy cuenta con numerosos paisajes increíbles para visitar durante el fin de semana largo, pero te contamos de seis a pocos kilómetros de San Salvador de Jujuy.

viajes Todo Jujuy
Por  viajes Todo Jujuy
San Salvador de Jujuy - Foto: ADN Travel

San Salvador de Jujuy - Foto: ADN Travel

Si bien la provincia de Jujuy cuenta con una infinidad de destinos para recorrer, pasando desde las Salinas Grandes hasta el Cerro de los Siete Colores en Purmamarca, existen otros lugares que son menos conocidos pero igual de atractivos ubicados a pocos kilómetros de San Salvador de Jujuy.

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Estos paisajes al ubicarse en la región de los Valles, cuentan con clima templado, lo que genera que se conviertan en buenos destino para cualquier época del año. Acercándose un nuevo fin de semana largo, te detallamos uno por uno, los seis pueblos a pocos kilómetros de la capital jujeña.

Los seis pueblos increíbles para visitar en San Salvador de Jujuy

1. San Salvador de Jujuy

Es el punto inicial para conocer la capital de Jujuy. San Salvador de Jujuy tiene una gran variedad de alternativas para recorrer como: iglesias, capillas, museos, plazas y antiguos edificios públicos. También se pueden visitar algunos pulmones verdes como el Parque Botánico Barón Schuel o el Parque Xibi Xibi.

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2. Tiraxi

Para llegar a Tiraxi, se debe recorrer la Ruta Nacional 9 hasta llegar a la localidad de León, posteriormente hay que cruzar el Río Grande para llegar hasta el segundo destino.

Este bellísimo lugar se encuentra a 37 km de San Salvador de Jujuy y a 1.600 metros sobre el nivel del mar. El paisaje de Tiraxi se compone por cerros, selvas y muchas curvas.

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3. Yala

La localidad de Yala está ubicada tan solo a 14 kilómetros de San Salvador de Jujuy y se puede acceder mediante la Ruta Nacional 9, o también desde Tiraxi, tomando la Ruta Provincial 29.

Yala nació como una villa de veraneo de las familias de San Salvador y hoy se convirtió en un lugar de residencia permanente. Dos de sus atractivos más importantes: el Parque Provincial Potrero de Yala y las Lagunas de Yala.

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4. Termas de Reyes

El increíble paisaje de Termas de Reyes se puede encontrar a a 19 kilómetros de San Salvador de Jujuy y a tan solo 5 kilómetros de Yala.

Se trata de un destino ideal para relajarse y disfrutar precisamente de la naturaleza con sus piletas con aguas termales. Además, también se pueden hacer otras actividades como senderismo, trekking y avistaje de aves.

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5. San Antonio

San Antonio queda aproximadamente a 36 kilómetros de San Salvador de Jujuy y también se accede por la Ruta Nacional 9. San Antonio es un pueblo histórico que conserva algunas construcciones de estilo colonial. En este lugar se puede degustar la producción de vinos, dulces, licores y el tradicional quesillo, típico de la zona.

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6. El Carmen

Esta localidad está ubicada a 27 kilómetros de la capital jujeña, también se accede por la Ruta Nacional 9. Se encuentra a 8 kilómetros desde San Antonio trasladándote por la Ruta Provincial 42.

Es conocida como “la ciudad de los diques” por dos espejos de agua que lo rodean: La Ciénaga y Las Maderas, donde se practican diferentes deportes náuticos. Otro de sus atractivos es el reconocido Buñuelódromo paseo que combina tradición y gastronomía regional.

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