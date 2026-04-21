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21 de abril de 2026 - 15:35
Jujuy.

Últimos días para inscribirse al BEGU 2026: cuándo cierra

El trámite de inscripción para el BEGU 2026 en San Salvador de Jujuy, destinado a estudiantes de nivel terciario y universitario, cierra esta semana.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
BEGU 2026 en San Salvador de Jujuy

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La Municipalidad de San Salvador de Jujuy confirmó que el trámite estará habilitado únicamente hasta el próximo viernes 24 de abril. La inscripción debe efectuarse a través de la página web oficial, completando el formulario con la documentación requerida.

Cómo inscribirse al BEGU

Los estudiantes deberán contar con su DNI, una tarjeta SUBE registrada a su nombre y una constancia de alumno regular actualizada al ciclo lectivo vigente, emitida por la institución educativa correspondiente. En el caso de los estudiantes universitarios, además deberán acreditar su condición de alumnos activos, ya sea simples o plenos, mediante el certificado correspondiente.

BEGU 2026 en San Salvador de Jujuy
BEGU 2026 en San Salvador de Jujuy

BEGU 2026 en San Salvador de Jujuy

Una vez aprobada la solicitud, los beneficiarios deberán presentarse al día siguiente con su DNI en cualquiera de los puntos TAS (Terminal Automática de Sube) habilitados, donde se procederá a la activación del beneficio en la tarjeta SUBE.

Para consultas o asistencia, el municipio dispuso distintos puntos de atención distribuidos en la ciudad: Tumusla 625; el edificio municipal de avenida El Éxodo 215; la Dirección General de Rentas en Hipólito Yrigoyen; la Delegación de Villa Jardín de Reyes; y los CPV Malvinas, Chijra y Santa Ana, en Alto Comedero.

Miles de inscriptos

Decenas de estudiantes secundarios y terciarios de Jujuy ya se anotaron en el Boleto Estudiantil Gratuito Universal (BEGU). Ya tenemos un aproximado de catorce mil alumnos inscriptos con el beneficio”, detalló Cinthia Haquim, directora de Atributos Sociales.

Sobre la aceptación del BEGU, Haquim aseguró que trabajan sin pausa para resolver los pedidos. “Por ahí puede haber una demora. Una vez aprobado, al día siguiente la persona tiene que ir con el DNI y la Sube a activar en cualquier punto en centro de atención”, aclaró.

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