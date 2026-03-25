Paso a paso: cómo sacar la constancia de alumno regular por SIU Guaraní para hacer el trámite del BEGU

BEGU: "Estamos a la espera de que las instituciones nos envíen los listados"

Los estudiantes de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) que necesiten completar la inscripción al BEGU 2026 ya pueden gestionar la constancia de alumno regular de manera online a través del sistema SIU Guaraní . El trámite es simple, se hace desde la autogestión del alumno y evita tener que ir personalmente a la facultad solo para pedir el certificado.

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Desde la propia universidad ya se informó en años anteriores que esta modalidad permite solicitar e imprimir la constancia ingresando con usuario y clave al sistema. Además, la UNJu explicó que el certificado ya no requiere firma manual , porque puede validarse mediante código QR o a través del validador online del sistema.

El paso a paso para obtener el certificado es el siguiente:

Hay que entrar al sistema de alumnos de la UNJu con el usuario y la contraseña personal. La universidad tiene habilitado el acceso desde la plataforma de autogestión del SIU Guaraní.

2. Ir al menú de trámites

Una vez dentro del sistema, el estudiante debe entrar a la opción:

Trámites → Solicitar constancias y certificados → Nueva solicitud.

3. Elegir la constancia

Dentro de ese menú, se selecciona la constancia o certificado que se quiere emitir. Para el BEGU, lo que corresponde es la constancia de alumno regular.

4. Generar e imprimir el archivo

Luego de seleccionar el tipo de constancia, el sistema permite descargarla e imprimirla. La UNJu ya informó que estas constancias salen listas para presentar.

5. Verificar que sea legible

Antes de subirla o presentarla, conviene revisar que el archivo se vea correctamente y que el código QR o los datos de validación sean legibles, ya que el documento puede ser controlado digitalmente por la institución que lo reciba.

BEGU 2026 así se obtiene la constancia de alumno regular desde SIU Guaraní en la UNJu (1)

Qué tener en cuenta para el trámite

El requisito para poder descargar la constancia es contar con acceso activo al sistema SIU Guaraní. Además, para el caso del BEGU; los estudiantes terciarios y universitarios deben presentar DNI, tener una tarjeta SUBE asociada a su nombre y aportar una constancia de alumno regular actualizada. En el caso de los universitarios, también deben acreditar su condición de alumnos activos con certificado emitido por la institución educativa.

BEGU 2026: fechas para terciarios y universitarios en San Salvador de Jujuy

Las inscripciones para el BEGU 2026 en San Salvador de Jujuy para estudiantes de nivel terciario y universitario estarán habilitadas del 6 al 24 de abril. El trámite será online a través de la página oficial del municipio.

Además, para consultas o asistencia, el municipio informó que habrá centros de atención en: