miércoles 25 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
25 de marzo de 2026 - 12:41
Jujuy.

Paso a paso: cómo sacar la constancia de alumno regular por SIU Guaraní para hacer el trámite del BEGU

Las inscripciones para el BEGU terciario y universitario en San Salvador de Jujuy serán del 6 al 24 de abril y la constancia de alumno regular es obligatoria.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
BEGU: Estamos a la espera de que las instituciones nos envíen los listados

BEGU: "Estamos a la espera de que las instituciones nos envíen los listados"

BEGU 2026 así se obtiene la constancia de alumno regular desde SIU Guaraní en la UNJu (1)

Los estudiantes de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) que necesiten completar la inscripción al BEGU 2026 ya pueden gestionar la constancia de alumno regular de manera online a través del sistema SIU Guaraní. El trámite es simple, se hace desde la autogestión del alumno y evita tener que ir personalmente a la facultad solo para pedir el certificado.

Lee además
En Jujuy, los huevos de Pascua arrancan desde $1000, pero las ventas no repuntan y crece la preocupación en el sector. video
Jujuy.

Caen las ventas de huevos de Pascua en Jujuy y preocupan los aumentos de hasta 50% en los costos
CEDEMS rechazó los dichos sobre salarios docentes y confirmó nuevas medidas de fuerza video
Gremios.

CEDEMS aseguró que el paro docente tuvo entre 60% y 65% de acatamiento en Jujuy

Desde la propia universidad ya se informó en años anteriores que esta modalidad permite solicitar e imprimir la constancia ingresando con usuario y clave al sistema. Además, la UNJu explicó que el certificado ya no requiere firma manual, porque puede validarse mediante código QR o a través del validador online del sistema.

Cómo sacar la constancia de alumno regular en SIU Guaraní

El paso a paso para obtener el certificado es el siguiente:

1. Ingresar a SIU Guaraní

Hay que entrar al sistema de alumnos de la UNJu con el usuario y la contraseña personal. La universidad tiene habilitado el acceso desde la plataforma de autogestión del SIU Guaraní.

2. Ir al menú de trámites

Una vez dentro del sistema, el estudiante debe entrar a la opción:

Trámites → Solicitar constancias y certificados → Nueva solicitud.

3. Elegir la constancia

Dentro de ese menú, se selecciona la constancia o certificado que se quiere emitir. Para el BEGU, lo que corresponde es la constancia de alumno regular.

4. Generar e imprimir el archivo

Luego de seleccionar el tipo de constancia, el sistema permite descargarla e imprimirla. La UNJu ya informó que estas constancias salen listas para presentar.

5. Verificar que sea legible

Antes de subirla o presentarla, conviene revisar que el archivo se vea correctamente y que el código QR o los datos de validación sean legibles, ya que el documento puede ser controlado digitalmente por la institución que lo reciba.

BEGU 2026 así se obtiene la constancia de alumno regular desde SIU Guaraní en la UNJu (1)

Qué tener en cuenta para el trámite

El requisito para poder descargar la constancia es contar con acceso activo al sistema SIU Guaraní. Además, para el caso del BEGU; los estudiantes terciarios y universitarios deben presentar DNI, tener una tarjeta SUBE asociada a su nombre y aportar una constancia de alumno regular actualizada. En el caso de los universitarios, también deben acreditar su condición de alumnos activos con certificado emitido por la institución educativa.

BEGU 2026: fechas para terciarios y universitarios en San Salvador de Jujuy

Las inscripciones para el BEGU 2026 en San Salvador de Jujuy para estudiantes de nivel terciario y universitario estarán habilitadas del 6 al 24 de abril. El trámite será online a través de la página oficial del municipio.

Además, para consultas o asistencia, el municipio informó que habrá centros de atención en:

  • Tumusla 625
  • Edificio municipal de avenida El Éxodo 215
  • Dirección General de Rentas sobre Hipólito Yrigoyen
  • Delegación de Villa Jardín de Reyes
  • CPV Malvinas
  • CPV Chijra
  • CPV Santa Ana en Alto Comedero

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Caen las ventas de huevos de Pascua en Jujuy y preocupan los aumentos de hasta 50% en los costos

CEDEMS aseguró que el paro docente tuvo entre 60% y 65% de acatamiento en Jujuy

Alto Comedero: alertan que hay cientos de perros abandonados en distintos sectores

Se esperan más de 150 mil peregrinos en Punta Corral

Puesto Viejo: trabajadores municipales tendrán cobertura por accidentes laborales

Lo que se lee ahora
Empiezan las inscripciones para la Academia de Oficios de Jujuy.
Estudios.

Arrancan las inscripciones a la Academia de Oficios de Jujuy: cómo anotarse a los cursos gratuitos

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Empiezan las inscripciones para la Academia de Oficios de Jujuy.
Estudios.

Arrancan las inscripciones a la Academia de Oficios de Jujuy: cómo anotarse a los cursos gratuitos

Hay anuncio de alerta amarilla para Jujuy: cuándo y para qué zonas rige
Jujuy.

Hay anuncio de alerta amarilla para Jujuy: cuándo y para qué zonas rige

Marcha por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Jujuy. video
24M.

Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia: Jujuy marchó por el 24 de marzo

La dura y contundente frase que dijo Agostina Páez antes del inicio del juicio en Brasil video
Mundo.

La dura y contundente frase que dijo Agostina Páez antes del inicio del juicio en Brasil

Punta Corral: cuáles son los caminos y las exigencias de cada uno video
Jujuy.

Punta Corral: cuáles son los caminos y las exigencias de cada uno

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel