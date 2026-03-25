BEGU 2026: siguen abiertas las inscripciones para estudiantes secundarios

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que siguen abiertas las inscripciones para acceder al Boleto Estudiantil Gratuito Universal (BEGU) 2026 destinado a estudiantes del Nivel Secundario.
El trámite será completamente online y podrá realizarse a través del sitio oficial del municipio. El período de inscripción estará disponible hasta el 17 de abril.
Requisitos y cómo inscribirse
Para acceder al beneficio, los estudiantes deberán presentar:
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DNI
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Tarjeta asociada a su nombre
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Constancia de alumno regular actualizada, con sello y firma de la institución, indicando el año que cursa
Una vez aprobada la solicitud, el estudiante deberá presentarse al día siguiente con su DNI en un punto TAS para habilitar el beneficio en la tarjeta.
Fechas para otros niveles
Desde el municipio informaron que posteriormente se abrirá la inscripción para:
En estos casos, deberán presentar los mismos requisitos. Además, los universitarios deberán acreditar su condición de alumno activo mediante certificado.
Puntos de atención
Para consultas o asistencia, se puede acudir a:
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Tumusla 625
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Av. El Éxodo 215
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Dirección de Rentas (Hipólito Yrigoyen)
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Delegación de Villa Jardín de Reyes
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CPV Malvinas
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CPV Chijra
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CPV Santa Ana (Alto Comedero)
También está disponible la información en el sitio web oficial del municipio: www.sansalvadordejujuy.gob.ar/begu.
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