lunes 18 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de agosto de 2025 - 07:03
Trámite.

Últimos días para el reempadronamiento del BEGU: cómo anotarse

Este mes se cierra el reempadronamiento del BEGU para estudiantes terciarios y universitarios de San Salvador de Jujuy.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Últimos días para inscribirse al BEGU en San Salvador de Jujuy

Últimos días para inscribirse al BEGU en San Salvador de Jujuy

Sigue vigente el reempadronamiento del Boleto Estudiantil Gratuito y Universal (BEGU), destinado a estudiantes de nivel terciario y universitario, proceso que finalizará en los próximos días, según subrayó la Municipalidad de San Salvador de Jujuy

Lee además
Últimos días para inscribirse al BEGU en San Salvador de Jujuy
Transporte.

BEGU: ¿Qué pasa si mi institución educativa no aparece en el listado para inscripciones?
BEGU.
Concejo.

Aseguran el BEGU durante todo 2025 en San Salvador de Jujuy

“Una vez finalizada la fecha de inscripción, no podrán inscribirse en la página, así que es necesario que los alumnos no dejen pasar el tiempo y se inscriban en tiempo y forma”, aclaró Cynthia Haquim, directora de Atributos Sociales.

Los requisitos para el BEGU

Los estudiantes deberán presentar la constancia de alumno regular actualizada, con el nombre y apellido del alumno, el curso o año y el período lectivo a cursar y deberá estar sellada por la institución y firmada por autoridad competente.

BEGU (2).jpg
&Uacute;ltimos d&iacute;as para inscribirse al BEGU en San Salvador de Jujuy

Últimos días para inscribirse al BEGU en San Salvador de Jujuy

En el nivel universitario la constancia deberá indicar la calidad del alumno como activo simple o pleno. Además, deben tener el último ejemplar del Documento Nacional de Identidad (DNI), ya que se considera el domicilio que figura en el mismo.

También deben tener la tarjeta SUBE registrada a nombre del estudiante. Explicaron que los estudiantes del nivel secundario para adultos no deberán realizar este reempadronamiento, ya que seguirán teniendo el beneficio activo.

La Municipalidad solicitó a las instituciones educativas de los niveles terciario y universitario que remitan el listado de alumnos beneficiarios en carácter de declaración jurada, utilizando un correo institucional, al siguiente e-mail: [email protected].

Beneficios Sociales

SUBE Nación destacó que se debe mantener actualizada la tarjeta física para asegurar que los beneficios sociales se apliquen correctamente al momento de viajar. El trámite es sencillo, rápido y se puede realizar a través de dos canales.

Uno es la aplicación SUBE o cualquier Terminal Automática SUBE (TAS). Mantener la tarjeta actualizada evita inconvenientes y permite que los descuentos, como los que se aplican a nivel local, permanezcan activos y vigentes.

tarjeta sube transporte.jpg

Cómo actualizar la tarjeta SUBE

Desde la App SUBE: ingresar a la opción “Acreditá y consultá saldo”, luego seleccionar “Ver Saldo” y apoyar la tarjeta en la parte posterior del celular hasta que aparezca el mensaje “Tu tarjeta está actualizada”. Para utilizar esta funcionalidad, el dispositivo debe contar con sistema operativo Android 6 o superior y tecnología NFC.

Desde una Terminal Automática SUBE: acercarse a la terminal más cercana, apoyar la tarjeta hasta que el equipo indique que debe retirarse. El proceso dura apenas unos segundos.

Mantener actualizada la tarjeta SUBE es fundamental para seguir accediendo a los descuentos disponibles y evitar inconvenientes durante los viajes en el transporte público.

Los puntos o Terminal Automática Sube

  • Edificio Raúl Alfonsín, av. El Éxodo N° 215 de lunes a viernes de 8 hs. a 12 hs. – 14 hs. a 18 hs.
  • Dirección General de Rentas, Hipólito Yrigoyen Nº 1328 de lunes a viernes de 8 hs. a 18 hs.
  • Delegación Municipal de Alto Comedero: Av. Forestal Nº 1990, Sector B3, de lunes a viernes de 8 hs. a 20 hs.
  • C.P.V. “Santa Ana” en Alto Comedero: Comandante de la Colina esq. Capitán Kraus de lunes a viernes de 8 hs. a 12 hs.
  • Delegación Municipal de Reyes: Av. Cafrune Nº 1561, en Villa Jardín de Reyes, de lunes a viernes de 8 hs. a 14 hs.
  • C.P.V. del Barrio 12 de Octubre: 9 de Julio N° 4600, de lunes a viernes 8 hs. a 14 hs.C.P.V. del Barrio 12 de Octubre:
  • C.P.V. del Barrio Chijra: Llamas esq. Manantiales, de lunes a viernes de 8 hs. a 13 hs.
  • C.P.V. del Barrio Malvinas: Av. Mejías esq. San Luís, de lunes a viernes de 8 hs. a 18 hs.
  • Dirección de Educación Superior: Tumusla Nº 625 del Barrio Luján, de lunes a viernes de 8 hs. a 14 hs.
  • Central de Monitoreo: Av. 19 de Abril esq. Ramírez de Velazco, de lunes a viernes de 8 hs. a 18 hs.
  • Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, en av. Bolivia 2571, de lunes a viernes de 8 a 12hs.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

BEGU: ¿Qué pasa si mi institución educativa no aparece en el listado para inscripciones?

Aseguran el BEGU durante todo 2025 en San Salvador de Jujuy

Arranca el reempadronamiento del BEGU: fechas y modalidad del trámite

Hasta cuándo se pueden reempadronar los estudiantes para el BEGU

Un entomólogo forense llega a Jujuy por el caso del presunto asesino serial de Jujuy

Lo que se lee ahora
Alerta amarilla por vientos en Jujuy para hoy.
Atención.

Alerta amarilla por vientos fuertes en Jujuy: cuál es la zona más afectada

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Alerta amarilla por vientos en Jujuy para hoy.
Atención.

Alerta amarilla por vientos fuertes en Jujuy: cuál es la zona más afectada

Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.
Crimen.

Los pedidos del presunto asesino serial de Jujuy en el penal de Gorriti

El final de “En el barro” dejó el camino preparado para una segunda temporada de la serie argentina de Netflix. video
Streaming.

¿Habrá segunda temporada de En el Barro de Netflix?

El lunes 18 de agosto no es feriado este año.
Calendario.

¿Es feriado puente el lunes 18 de agosto?

Incendios en Alto Comedero (imagenes 2025)
Alerta.

El Gobierno activa el COE en Jujuy ante el pronóstico de vientos intensos por tres días

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel