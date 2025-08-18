Últimos días para el reempadronamiento del BEGU: cómo anotarse

Sigue vigente el reempadronamiento del Boleto Estudiantil Gratuito y Universal (BEGU), destinado a estudiantes de nivel terciario y universitario, proceso que finalizará en los próximos días, según subrayó la Municipalidad de San Salvador de Jujuy
El proceso de inscripción se extenderá hasta el 20 de agosto, realizándose exclusivamente a través del sitio web oficial: http://sansalvadordejujuy.gob.ar/begu.
“Una vez finalizada la fecha de inscripción, no podrán inscribirse en la página, así que es necesario que los alumnos no dejen pasar el tiempo y se inscriban en tiempo y forma”, aclaró Cynthia Haquim, directora de Atributos Sociales.
Los requisitos para el BEGU
Los estudiantes deberán presentar la constancia de alumno regular actualizada, con el nombre y apellido del alumno, el curso o año y el período lectivo a cursar y deberá estar sellada por la institución y firmada por autoridad competente.
BEGU (2).jpg
Últimos días para inscribirse al BEGU en San Salvador de Jujuy
En el nivel universitario la constancia deberá indicar la calidad del alumno como activo simple o pleno. Además, deben tener el último ejemplar del Documento Nacional de Identidad (DNI), ya que se considera el domicilio que figura en el mismo.
También deben tener la tarjeta SUBE registrada a nombre del estudiante. Explicaron que los estudiantes del nivel secundario para adultos no deberán realizar este reempadronamiento, ya que seguirán teniendo el beneficio activo.
La Municipalidad solicitó a las instituciones educativas de los niveles terciario y universitario que remitan el listado de alumnos beneficiarios en carácter de declaración jurada, utilizando un correo institucional, al siguiente e-mail: [email protected].
Beneficios Sociales
SUBE Nación destacó que se debe mantener actualizada la tarjeta física para asegurar que los beneficios sociales se apliquen correctamente al momento de viajar. El trámite es sencillo, rápido y se puede realizar a través de dos canales.
Uno es la aplicación SUBE o cualquier Terminal Automática SUBE (TAS). Mantener la tarjeta actualizada evita inconvenientes y permite que los descuentos, como los que se aplican a nivel local, permanezcan activos y vigentes.
tarjeta sube transporte.jpg
Cómo actualizar la tarjeta SUBE
Desde la App SUBE: ingresar a la opción “Acreditá y consultá saldo”, luego seleccionar “Ver Saldo” y apoyar la tarjeta en la parte posterior del celular hasta que aparezca el mensaje “Tu tarjeta está actualizada”. Para utilizar esta funcionalidad, el dispositivo debe contar con sistema operativo Android 6 o superior y tecnología NFC.
Desde una Terminal Automática SUBE: acercarse a la terminal más cercana, apoyar la tarjeta hasta que el equipo indique que debe retirarse. El proceso dura apenas unos segundos.
Mantener actualizada la tarjeta SUBE es fundamental para seguir accediendo a los descuentos disponibles y evitar inconvenientes durante los viajes en el transporte público.
Los puntos o Terminal Automática Sube
- Edificio Raúl Alfonsín, av. El Éxodo N° 215 de lunes a viernes de 8 hs. a 12 hs. – 14 hs. a 18 hs.
- Dirección General de Rentas, Hipólito Yrigoyen Nº 1328 de lunes a viernes de 8 hs. a 18 hs.
- Delegación Municipal de Alto Comedero: Av. Forestal Nº 1990, Sector B3, de lunes a viernes de 8 hs. a 20 hs.
- C.P.V. “Santa Ana” en Alto Comedero: Comandante de la Colina esq. Capitán Kraus de lunes a viernes de 8 hs. a 12 hs.
- Delegación Municipal de Reyes: Av. Cafrune Nº 1561, en Villa Jardín de Reyes, de lunes a viernes de 8 hs. a 14 hs.
- C.P.V. del Barrio 12 de Octubre: 9 de Julio N° 4600, de lunes a viernes 8 hs. a 14 hs.C.P.V. del Barrio 12 de Octubre:
- C.P.V. del Barrio Chijra: Llamas esq. Manantiales, de lunes a viernes de 8 hs. a 13 hs.
- C.P.V. del Barrio Malvinas: Av. Mejías esq. San Luís, de lunes a viernes de 8 hs. a 18 hs.
- Dirección de Educación Superior: Tumusla Nº 625 del Barrio Luján, de lunes a viernes de 8 hs. a 14 hs.
- Central de Monitoreo: Av. 19 de Abril esq. Ramírez de Velazco, de lunes a viernes de 8 hs. a 18 hs.
- Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, en av. Bolivia 2571, de lunes a viernes de 8 a 12hs.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.