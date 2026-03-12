BEGU: piden revisar la documentación antes de hacer el trámite y recuerdan las fechas de inscripción

El municipio recordó las fechas de inscripción del BEGU y advirtió que muchos padres presentan documentación vencida al iniciar el trámite.

Con el inicio de un nuevo período de inscripción al BEGU , desde el área de Atributos Sociales recordaron las fechas para realizar el trámite y advirtieron sobre un problema que se repite entre muchas familias: la presentación de documentación vencida al momento de gestionar o renovar el beneficio.

La directora de Atributos Sociales, profesora Cinthya Haquim , explicó que el cronograma ya está definido y pidió a estudiantes y padres organizar con tiempo la documentación para evitar inconvenientes en los últimos días, cuando suele concentrarse la mayor demanda.

“ Es importante que los alumnos tengan en cuenta las fechas para la inscripción ”, señaló la funcionaria. En ese sentido, precisó que para el BEGU secundario las inscripciones comenzarán el 18 de marzo y se extenderán hasta el 17 de abril , mientras que para el BEGU terciario y universitario abrirán el 6 de abril y cerrarán el 24 de abril .

Haquim indicó que los requisitos son los habituales y remarcó que el municipio solicita pocos elementos para completar la gestión. “ Los requisitos son los de siempre, que realmente nuestro municipio pide muy poco ”, sostuvo.

El municipio recordó las fechas de inscripción del BEGU y advirtió que muchos padres presentan documentación vencida al iniciar el trámite.

Para poder inscribirse, los estudiantes deben contar con:

DNI del último ejemplar

certificado de alumno regular

tarjeta SUBE asociada a su nombre

“Estamos viendo muchos documentos vencidos, y en ese caso, vencidos ya del año pasado" “Estamos viendo muchos documentos vencidos, y en ese caso, vencidos ya del año pasado"

Además, aclaró que se está aceptando tanto el DNI físico como el virtual, debido a las demoras que existen en algunos trámites de actualización.

Uno de los problemas más frecuentes, según advirtió, aparece con los documentos vencidos. “Estamos viendo muchos documentos vencidos, y en ese caso, vencidos ya del año pasado”, explicó. En particular, señaló que hay adolescentes que cumplen la edad en la que deben renovar el DNI y llegan al trámite sin haber hecho esa actualización.

“Tener en cuenta que la actualización de los documentos de los niños es importante y sobre todo también para la realización del BEGU”, remarcó. “Tener en cuenta que la actualización de los documentos de los niños es importante y sobre todo también para la realización del BEGU”, remarcó.

Embed - BEGU

Cómo se hace el trámite y por qué conviene no esperar al final

La inscripción se realiza de manera online y la página estará habilitada las 24 horas, todos los días de la semana. Por eso, desde el área recomendaron aprovechar horarios de menor demanda para cargar la documentación y evitar problemas de saturación.

“La página va a estar habilitada las 24 horas del día todos los días de la semana”, explicó Haquim. También remarcó que, por experiencia de años anteriores, muchas personas dejan el trámite para el cierre de la convocatoria, lo que genera demoras.

“Hay días que la gente tiende a inscribirse cuando ya llegan los últimos días, se satura un poco la página”, indicó. En ese marco, señaló que los horarios nocturnos suelen ser los más convenientes para completar la inscripción.

Qué pasa si no tienen SUBE o si no activan el beneficio

En caso de no contar con tarjeta SUBE, los estudiantes pueden dirigirse a Tumusla 625 para retirar una, con un saldo negativo de 1.500 pesos, según informó la funcionaria.

Una vez aprobada la solicitud, el beneficio no queda activo de manera automática: el estudiante debe acercarse a una Terminal Automática SUBE (TAS) para terminar de aplicarlo en la tarjeta.

“Los alumnos tienen que pasar por una terminal automática de SUBE para activar el beneficio”, explicó Haquim. Y advirtió que ese paso no debe demorarse demasiado: “tienen que hacerlo dentro de un tiempo considerable, más o menos 10 días, 15 días, no dejar pasar ese plazo”.

Por eso, además de completar la inscripción, los estudiantes deberán estar atentos al correo electrónico donde recibirán la confirmación para luego avanzar con la activación definitiva.

“Los alumnos tienen que pasar por una terminal automática de SUBE para activar el beneficio” “Los alumnos tienen que pasar por una terminal automática de SUBE para activar el beneficio”