jueves 12 de marzo de 2026

12 de marzo de 2026 - 13:05
Peregrinación.

Trabajan en la puesta a punto del camino a Punta Corral: "El camino está muy complicado"

Desde la comisión de devotos informaron que continúan los trabajos en el camino a Punta Corral. Buscan dejarlo en condiciones antes del 21

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Avanza el arreglo del camino a Punta Corral por Tumbaya y buscan habilitarlo antes del 21

Avanza el arreglo del camino a Punta Corral por Tumbaya y buscan habilitarlo antes del 21

Según informaron desde la Comisión de Devotos de Punta Corral, las condiciones climáticas favorecen los trabajos, ya que en la zona de la Quebrada no se registran lluvias, a diferencia de lo que ocurre en San Salvador de Jujuy.

El objetivo es avanzar con las máquinas en los sectores más complicados del camino para permitir el paso de los fieles que cada año ascienden hasta el santuario.

Sectores del camino con mayores complicaciones

Uno de los tramos más difíciles se encuentra en el paraje conocido como El Angosto, donde el estado del camino presenta mayores dificultades.

En ese sector trabajan actualmente las máquinas con el objetivo de mejorar la traza y permitir la circulación. Desde la organización indicaron que ese tramo podría quedar despejado en las próximas horas si las tareas avanzan según lo previsto.

Las condiciones del terreno obligan a realizar trabajos constantes para poder superar las zonas más deterioradas.

tumbaya

Otro tramo crítico entre Añaguara y el Segundo Calvario

Además del sector de El Angosto, otro punto complicado se ubica entre Añaguara y el Segundo Calvario de Punta Corral.

De acuerdo con lo informado, ese tramo también presenta dificultades importantes para el tránsito y requiere trabajos de acondicionamiento.

Las tareas en esos sectores buscan garantizar que el camino quede en condiciones para el ascenso de peregrinos durante los días de mayor concurrencia.

Buscan habilitar el camino antes de la llegada masiva de peregrinos

Desde la comisión de devotos señalaron que la meta es que el camino quede listo entre el 20 y el 21, fechas cercanas al fin de semana en el que se espera una gran cantidad de personas que subirán hacia el santuario.

La intención es que el acceso se encuentre habilitado y en condiciones antes de ese momento para facilitar el paso de quienes participan de la tradicional peregrinación.

Las tareas continuarán durante los próximos días con maquinaria y personal que trabaja en los sectores más afectados del recorrido.

