El dato clave para Punta Corral este año: no habrá pastillas potabilizadoras y piden llevar agua

De cara a una nueva peregrinación a Punta Corral , el pedido central de las autoridades pasa por la salud de quienes subirán al santuario : este año no habrá pastillas potabilizadoras , por lo que cada peregrino deberá llevar su propia hidratación y agua purificada.

Aniversario. Presentaron el aplicativo del logo de la FNE por los 75 años de la fiesta

El director de Emergencia Civil, Ariel Mamani, remarcó que el año pasado ya no se había contado con ese recurso y que en esta edición la recomendación vuelve a ser la misma. En ese marco, insistió en que la Virgen de Punta Corral es reconocida como la Virgen de los enfermos, por lo que el operativo pone el foco en el cuidado de la salud durante toda la peregrinación .

Además del agua , se recomendó llevar abrigo, vestimenta adecuada, calzado cómodo y alimentos . Otro de los pedidos que se reiteró para esta edición es no subir con mascotas .

Mamani explicó que el Comité Operativo de Emergencias está en la etapa final de reuniones para ultimar detalles del dispositivo. “ Nos reunimos la semana pasada con la intendencia de Tumbaya junto a todos los organismos que trabajan para dar respuesta en este operativo ”, señaló.

También precisó que participaron comunidades de la zona, representadas por el municipio, la comisión de devotos, los sikuris y distintos organismos técnicos que expusieron el estado del camino y los puntos que requieren intervención. A partir de ese relevamiento, ya se encuentran trabajando distintas áreas provinciales para dejar en condiciones el trayecto de ascenso.

videocam Peregrinación a Punta Corral edit delete videocam Peregrinación a Punta Corral (archivo 2025)

Cómo está el camino y qué sectores se intervienen

Uno de los puntos observados en la organización previa tiene que ver con los daños que dejaron las lluvias en varios tramos del recorrido. Según indicó Mamani, Recursos Hídricos ya trabaja en la habilitación del sector comprendido entre el primer y el segundo Calvario.

La situación climática es una de las variables que más preocupa este año. El pronóstico extendido marca lluvias hasta abril y por eso el operativo se planifica contemplando eventuales complicaciones en el camino, tanto en el ascenso como en la asistencia a los peregrinos.

Agua en punta Corral El dato clave para Punta Corral este año: no habrá pastillas potabilizadoras y piden llevar agua

Hospital de campaña y organismos que actuarán

Entre las novedades del operativo, este año volverá a instalarse un hospital de campaña en el acceso al cerro, aunque en una ubicación distinta a la de 2025. Según lo informado, estará cruzando las vías, en el sector donde también se ubicarán los organismos de respuesta y el COE.

Ese hospital contará con infraestructura y equipamiento para estudios, laboratorio, cirugías y asistencia de mayor complejidad. En el operativo sanitario del año pasado, el SAME desplegó puestos de atención a lo largo del recorrido y un esquema de cobertura junto a Policía, Defensa Civil, Bomberos, Bomberos Voluntarios y otros equipos de emergencia, con cientos de trabajadores afectados al servicio de los peregrinos.

Para esta edición, Mamani indicó que se trabaja en la planificación de cada equipo y que solo la Policía afectará personal de la regional y del Departamento de Operaciones, dentro de un operativo que rondará los 370 trabajadores desde las fuerzas. El año pasado, además, el SAME había dispuesto puestos sanitarios en distintos puntos del trayecto y recomendó expresamente que cada peregrino llevara entre 4 y 5 litros de agua purificada o mineral, ya que el agua de la zona no era apta para consumo.

Salud, prevención y cuidado durante la subida

El mensaje de este año apunta a reforzar una idea simple pero clave: subir a Punta Corral exige preparación. La hidratación aparece como uno de los puntos más importantes, sobre todo por el esfuerzo físico, la altura y la extensión del recorrido.

Recomendación rumbo a Punta Corral