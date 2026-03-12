jueves 12 de marzo de 2026

12 de marzo de 2026 - 07:56
Capital.

Cuádruple choque en ruta 66: hay importantes daños materiales y demoras en el tránsito

Un choque en cadena se produjo en ruta 66, estuvieron involucrados cuatro autos por lo que se generaron importantes demoras en el tránsito.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Un siniestro vial que involucró a cuatro vehículos se registró en la mañana de este jueves sobre la ruta 66, a la altura de la nueva terminal de ómnibus, lo que generó complicaciones en la circulación vehicular en ese sector.

Desde la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial informaron que el tránsito se encuentra habilitado con circulación reducida y bajo estricta precaución mientras se realizan las tareas correspondientes en el lugar

El siniestro vial

De acuerdo con la información brindada por la Policía de la Provincia, el hecho ocurrió sobre la Ruta 66, en inmediaciones del acceso a la nueva terminal. El choque involucró a cuatro vehículos, lo que provocó demoras y obligó a restringir la circulación a media calzada.

Tras el impacto, personal de seguridad vial se hizo presente en el lugar para ordenar el tránsito y asistir en las tareas necesarias para garantizar la seguridad de quienes circulan por la zona.

Tránsito con precaución

Actualmente, el sector permanece habilitado con media calzada, por lo que las autoridades solicitaron a los conductores circular con extrema precaución.

En ese sentido, recomendaron reducir la velocidad, mantener la distancia de frenado adecuada y respetar tanto la señalización vial como las indicaciones del personal del Cuerpo de Seguridad Vial que se encuentra regulando el tránsito.

Recomendaciones para quienes circulen por la zona

Debido a las demoras que se generan en el sector, se aconseja a los automovilistas planificar sus recorridos y conducir con atención para evitar nuevos incidentes.

Mientras tanto, continúan las tareas en el lugar para normalizar la circulación lo antes posible.

