miércoles 14 de enero de 2026

14 de enero de 2026 - 10:00
Advertencia.

Un camión quedó varado en Ruta 66 y generó tránsito reducido a media calzada

Un camión quedó detenido en medio de la Ruta 66 y obligó a habilitar solo media calzada. Piden a los conductores disminuir la velocidad y circular con máxima precaución

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
La circulación sobre la Ruta Nacional 66, en el tramo que conecta Perico con San Salvador de Jujuy, se vio afectada este miércoles luego de que un camión proveniente de Paraguay quedara varado ocupando parte de la calzada.

Qué pasó con el camión varado en Ruta 66

Según pudo constatar TodoJujuy.com, pasadas las 8 de la mañana de este miércoles 14 de enero, un camión proveniente de Paraguay quedó varado sobre Ruta Nacional 66, en sentido sur-norte, desde la ciudad de Perico en sentido hacia San Salvador de Jujuy, a pocos kilómetros de Palpalá.

camion varado ruta 66 (1)

La situación obligó a habilitar únicamente media calzada, generando demoras y maniobras riesgosas, especialmente por la alta velocidad con la que algunos vehículos transitan por la zona tratándose de un tramo muy transitado y de una ruta nacional.

Personal vial colocó las señalizaciones correspondientes, aunque se solicita a los conductores circular con extrema precaución para evitar accidentes mientras continúan los trabajos para remover el transporte y normalizar el tráfico en su totalidad.

Embed - UN CAMIÓN QUEDÓ VARADO SOBRE RUTA NACIONAL 66

El camino donde quedó varado el camión: alerta roja en Google Maps

El camión quedó varado en el trayecto de Ruta Nacional 66, en el camino que va desde la ciudad de Perico hacia San Salvador de Jujuy. Aproximadamente, en cercanías a Palpalá. Tal cual lo demuestra Google Maps, en el sector el tránsito presenta demoras ya que la circulación es solo a media calzada en sentido sur-norte.

El detalle se puede observar con el trazo en rojo, en dicho sector. Cabe destacar que cuando Google Maps marca un sector en rojo, indica que hay demoras significativas y congestión de tráfico, significando que la velocidad de circulación es muy lenta o incluso hay paradas.

ruta 66 camino

