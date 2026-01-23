viernes 23 de enero de 2026

23 de enero de 2026 - 20:22
Inseguridad.

Vecinos de Palpalá denuncian una ola de robos en la zona del puente de la Ruta 66

En su mayoría, son delincuentes que andan en moto y huyen por el puente, contó un vecino que se mostró preocupado por la situación.

Por  Federico Franco
Puente que conecta Savio con San José.

A partir de este hecho, vecinos del barrio General Savio y zonas aledañas reclamaron mayor presencia policial y medidas concretas para frenar la inseguridad. Aseguran que los robos son frecuentes y que los delincuentes utilizan la cercanía con el puente y los accesos a la Ruta 66 para escapar rápidamente.

Un vecino relató a Canal 4 que “viene gente de afuera, siempre se van para Alto Comedero. Andan en moto, toman un acceso por la salida al puente del barrio San José”. Además, advirtió que no se trata de un caso aislado: “Hace poco también le robaron la cartera a una señora, roban a gente grande, roban motos y bicicletas”.

Zonas oscuras y puntos críticos

image
Robos en Palpal&aacute; ( imagen ilustrativa) &nbsp;

Los habitantes del sector remarcaron que la falta de iluminación agrava la situación, especialmente durante la noche. “Cuando pasás de noche está muy oscuro, sobre todo donde está la parada que da al puente. Ahí te siguen y te asaltan”, sostuvo otro vecino.

Ante este panorama, pidieron la instalación de una garita policial o un puesto fijo de control en las inmediaciones del puente y las paradas de colectivos, consideradas puntos críticos por la reiteración de hechos delictivos.

La comunidad espera una respuesta de las autoridades para reforzar la seguridad y evitar que estos episodios sigan repitiéndose en uno de los accesos más transitados de Palpalá.

