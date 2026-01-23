Vecinos de Palpalá denuncian una ola de robos en la zona del puente de la Ruta 66

A partir de este hecho, vecinos del barrio General Savio y zonas aledañas reclamaron mayor presencia policial y medidas concretas para frenar la inseguridad. Aseguran que los robos son frecuentes y que los delincuentes utilizan la cercanía con el puente y los accesos a la Ruta 66 para escapar rápidamente.
Un vecino relató a Canal 4 que “viene gente de afuera, siempre se van para Alto Comedero. Andan en moto, toman un acceso por la salida al puente del barrio San José”. Además, advirtió que no se trata de un caso aislado: “Hace poco también le robaron la cartera a una señora, roban a gente grande, roban motos y bicicletas”.
Zonas oscuras y puntos críticos
Los habitantes del sector remarcaron que la falta de iluminación agrava la situación, especialmente durante la noche. “Cuando pasás de noche está muy oscuro, sobre todo donde está la parada que da al puente. Ahí te siguen y te asaltan”, sostuvo otro vecino.
Ante este panorama, pidieron la instalación de una garita policial o un puesto fijo de control en las inmediaciones del puente y las paradas de colectivos, consideradas puntos críticos por la reiteración de hechos delictivos.