Vecinos de Palpalá denuncian una ola de robos en la zona del puente de la Ruta 66

Puente que conecta Savio con San José.

Un nuevo hecho de inseguridad volvió a encender las alarmas en la ciudad de Palpalá. Una mujer fue víctima de un violento robo cuando se dirigía a tomar el colectivo en el barrio General Savio, una situación que, según advierten los vecinos, no es aislada y forma parte de una seguidilla de delitos que se repiten en la zona cercana al puente de la Ruta Nacional 66.

A partir de este hecho, vecinos del barrio General Savio y zonas aledañas reclamaron mayor presencia policial y medidas concretas para frenar la inseguridad. Aseguran que los robos son frecuentes y que los delincuentes utilizan la cercanía con el puente y los accesos a la Ruta 66 para escapar rápidamente.

Un vecino relató a Canal 4 que “viene gente de afuera, siempre se van para Alto Comedero. Andan en moto, toman un acceso por la salida al puente del barrio San José”. Además, advirtió que no se trata de un caso aislado: “Hace poco también le robaron la cartera a una señora, roban a gente grande, roban motos y bicicletas”.

Zonas oscuras y puntos críticos

image Robos en Palpalá ( imagen ilustrativa) Los habitantes del sector remarcaron que la falta de iluminación agrava la situación, especialmente durante la noche. “Cuando pasás de noche está muy oscuro, sobre todo donde está la parada que da al puente. Ahí te siguen y te asaltan”, sostuvo otro vecino. Ante este panorama, pidieron la instalación de una garita policial o un puesto fijo de control en las inmediaciones del puente y las paradas de colectivos, consideradas puntos críticos por la reiteración de hechos delictivos. La comunidad espera una respuesta de las autoridades para reforzar la seguridad y evitar que estos episodios sigan repitiéndose en uno de los accesos más transitados de Palpalá. Embed - VECINOS - ROBO EN PALPALA

