martes 16 de diciembre de 2025

16 de diciembre de 2025 - 09:38
Jujuy.

Hacían picadas ilegales en Palpalá

Las picadas se realizaban este domingo por la noche. Además de este hecho se registraron personas que dieron positivo en los test de alcoholemia.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Picadas ilegales en Palpalá: secuestraron 25 motos y labraron 10 actas por alcoholemia

Picadas ilegales en Palpalá: secuestraron 25 motos y labraron 10 actas por alcoholemia

Durante la noche del domingo 14 de diciembre se registraron picadas ilegales en Palpalá y a partir de ello se produjo el secuestro de 25 motos. Además se labraron 10 actas de alcoholemia positiva.

Picadas ilegales en Palpalá: secuestraron 25 motos y labraron 10 actas por alcoholemia
Picadas ilegales en Palpalá: secuestraron 25 motos y labraron 10 actas por alcoholemia

Picadas ilegales en Palpalá: secuestraron 25 motos y labraron 10 actas por alcoholemia

Actas de infracción y alcoholemias positivas

Personal de Seguridad Vial labró un total de 16 actas de infracción. De ese total, diez correspondieron a conductores que arrojaron resultados positivos en los test de alcoholemia.

Incidente en la Plaza de los Artesanos

Uno de los episodios registrados tuvo lugar en la zona de la Plaza de los Artesanos, donde un acompañante de un conductor alcoholizado protagonizó un altercado con el personal a cargo del control.

El hombre, de 33 años, fue demorado luego de arrojar un resultado de 2,65 gramos de alcohol por litro de sangre y de mantener una conducta hostil hacia las autoridades. Posteriormente fue trasladado a la Seccional 23.

