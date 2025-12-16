Hacían picadas ilegales en Palpalá

Personal de Seguridad Vial labró un total de 16 actas de infracción. De ese total, diez correspondieron a conductores que arrojaron resultados positivos en los test de alcoholemia.
Incidente en la Plaza de los Artesanos
Uno de los episodios registrados tuvo lugar en la zona de la Plaza de los Artesanos, donde un acompañante de un conductor alcoholizado protagonizó un altercado con el personal a cargo del control.
El hombre, de 33 años, fue demorado luego de arrojar un resultado de 2,65 gramos de alcohol por litro de sangre y de mantener una conducta hostil hacia las autoridades. Posteriormente fue trasladado a la Seccional 23.