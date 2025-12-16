Hacían picadas ilegales en Palpalá

Picadas ilegales en Palpalá: secuestraron 25 motos y labraron 10 actas por alcoholemia

Durante la noche del domingo 14 de diciembre se registraron picadas ilegales en Palpalá y a partir de ello se produjo el secuestro de 25 motos. Además se labraron 10 actas de alcoholemia positiva.

Incidente en la Plaza de los Artesanos Uno de los episodios registrados tuvo lugar en la zona de la Plaza de los Artesanos, donde un acompañante de un conductor alcoholizado protagonizó un altercado con el personal a cargo del control.

El hombre, de 33 años, fue demorado luego de arrojar un resultado de 2,65 gramos de alcohol por litro de sangre y de mantener una conducta hostil hacia las autoridades. Posteriormente fue trasladado a la Seccional 23.

