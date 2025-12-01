Más de 15 barrios de Palpalá tendrán disminución en la presión del agua este lunes

En qué horario habrá baja presión de agua en Palpalá
A través del comunicado emitido por Agua Potable de Jujuy S.E, se conoció que debido a la continuidad de los trabajos por alta turbidez en la Planta Snopek, algunos barrios de Palpalá podrían experimentar disminución en la presión del servicio de agua hasta las 18 horas de este lunes 1 de diciembre.
Los sectores afectados son los siguientes:
Gral. Savio
Alto Palpalá
La Merced
Virgen del Valle
Ejército Argentino
Paso de Jama
Loyola
Santa Bárbara
9 de Julio
25 de Mayo
18 de Noviembre
11 de Octubre
Antártida Argentina
Ciudadela
Constitución
Florida
Cómo abastecerme de agua si hay un corte programado
Para abastecerte de agua durante un corte programado, llena recipientes limpios y desinfectados con agua potable antes de que inicie la interrupción, priorizando al menos 4 litros por persona por día para beber, cocinar e higiene básica.
Qué recipientes son aptos para almacenar agua
Los recipientes aptos para almacenar agua a largo plazo deben ser seguros para uso alimentario y que no alteren la calidad del agua. Los materiales más recomendados son polietileno y polietileno de alta densidad, ya que son duraderos, resistentes a impactos y a los rayos UV, y no liberan sustancias nocivas.