Más de 15 barrios de Palpalá tendrán disminución en la presión del agua este lunes

Dentro de las tareas de mantenimiento que lleva adelante Agua Potable de Jujuy S.E. a causa de alta turbidez en la Planta Snopek, anunciaron que este lunes 1 de diciembre, varios barrios de Palpalá notarán la disminución en la presión del agua.

En qué horario habrá baja presión de agua en Palpalá A través del comunicado emitido por Agua Potable de Jujuy S.E, se conoció que debido a la continuidad de los trabajos por alta turbidez en la Planta Snopek, algunos barrios de Palpalá podrían experimentar disminución en la presión del servicio de agua hasta las 18 horas de este lunes 1 de diciembre.

Los sectores afectados son los siguientes:

Gral. Savio Alto Palpalá La Merced Virgen del Valle Ejército Argentino Paso de Jama Loyola Santa Bárbara 9 de Julio 25 de Mayo 18 de Noviembre 11 de Octubre Antártida Argentina Ciudadela Constitución Florida corte agua Cómo abastecerme de agua si hay un corte programado Para abastecerte de agua durante un corte programado, llena recipientes limpios y desinfectados con agua potable antes de que inicie la interrupción, priorizando al menos 4 litros por persona por día para beber, cocinar e higiene básica.

Qué recipientes son aptos para almacenar agua Los recipientes aptos para almacenar agua a largo plazo deben ser seguros para uso alimentario y que no alteren la calidad del agua. Los materiales más recomendados son polietileno y polietileno de alta densidad, ya que son duraderos, resistentes a impactos y a los rayos UV, y no liberan sustancias nocivas.

