lunes 01 de diciembre de 2025

1 de diciembre de 2025 - 13:31
Más de 15 barrios de Palpalá tendrán disminución en la presión del agua este lunes

Durante este lunes 1 de diciembre, más de 15 barrios de la ciudad de Palpalá presentarán disminución en la presión del agua. Enterate todos los detalles.

Por  Gabriela Bernasconi
Corte de agua - Imagen alusiva

En qué horario habrá baja presión de agua en Palpalá

A través del comunicado emitido por Agua Potable de Jujuy S.E, se conoció que debido a la continuidad de los trabajos por alta turbidez en la Planta Snopek, algunos barrios de Palpalá podrían experimentar disminución en la presión del servicio de agua hasta las 18 horas de este lunes 1 de diciembre.

Los sectores afectados son los siguientes:

  1. Gral. Savio
  2. Alto Palpalá
  3. La Merced
  4. Virgen del Valle
  5. Ejército Argentino
  6. Paso de Jama
  7. Loyola
  8. Santa Bárbara
  9. 9 de Julio
  10. 25 de Mayo
  11. 18 de Noviembre
  12. 11 de Octubre
  13. Antártida Argentina
  14. Ciudadela
  15. Constitución
  16. Florida
Cómo abastecerme de agua si hay un corte programado

Para abastecerte de agua durante un corte programado, llena recipientes limpios y desinfectados con agua potable antes de que inicie la interrupción, priorizando al menos 4 litros por persona por día para beber, cocinar e higiene básica.

Qué recipientes son aptos para almacenar agua

Los recipientes aptos para almacenar agua a largo plazo deben ser seguros para uso alimentario y que no alteren la calidad del agua. Los materiales más recomendados son polietileno y polietileno de alta densidad, ya que son duraderos, resistentes a impactos y a los rayos UV, y no liberan sustancias nocivas.

