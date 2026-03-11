Alerta: terrible fuga de gas en el acceso a Perico

Embed - PERICO: CORTE TOTAL EN RUTA 66 POR PÉRDIDA DE GAS
La fuga de gas detectada en un caño que atraviesa la Ruta Nacional 66 ( a la altura de Perico) obligó a desplegar un operativo preventivo con cortes totales momentáneos y desvíos en distintos puntos del corredor. En la zona trabajaron Bomberos de la Policía de la Provincia, personal de Seguridad Vial y técnicos de la empresa prestadora del servicio de gas natural.
Embed - SE ROMPIÓ UN CAÑO DE GAS EN PERICO
Trabajan equipos de emergencia
En el lugar intervinieron Bomberos, personal de Defensa Civil y agentes de tránsito, quienes realizan tareas de prevención y control mientras se trabaja para solucionar el problema.
Además, personal técnico de la empresa prestataria del servicio de gas realizó tareas correspondientes para reparar el daño en el conducto.
Cortes en Ruta 66
Uno de los cortes se realizó en Ruta Nacional 66, a la altura del Frutillero, en Perico, sentido norte-sur, donde se dispuso un corte total momentáneo por la fuga de gas registrada en el sector.
Además, también permaneció interrumpido el ingreso a la ciudad a la altura de avenida 19 de Junio, ya que la pérdida fue detectada debajo de la calzada. Por esa razón, se recomendó a quienes viajan hacia San Salvador de Jujuy utilizar como vía alternativa el paso por El Carmen hasta que se normalice la circulación.
El segundo corte preventivo fue dispuesto en Ruta Nacional 66, a la altura de YPF, con desvío hacia Palpalá. En este caso, la interrupción se realizó para regular el tránsito y evitar que los vehículos sigan avanzando hacia la zona afectada por la fuga de gas en Perico.
Embed - Fuga de gas en Ruta Nacional 66: INGRESO A PALPALÁ