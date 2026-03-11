Alerta: terrible fuga de gas en el acceso a Perico

Alerta: fuga de gas en el acceso a Perico, hay desvíos para el ingreso y corte total de tránsito

Una importante pérdida de gas se registró en el ingreso a la ciudad de Perico luego de que un caño resultara dañado a raíz de las fuertes lluvias y tormentas ocurridas durante la noche .

La fuga de gas detectada en un caño que atraviesa la Ruta Nacional 66 ( a la altura de Perico) obligó a desplegar un operativo preventivo con cortes totales momentáneos y desvíos en distintos puntos del corredor. En la zona trabajaron Bomberos de la Policía de la Provincia, personal de Seguridad Vial y técnicos de la empresa prestadora del servicio de gas natural.

En el lugar intervinieron Bomberos, personal de Defensa Civil y agentes de tránsito , quienes realizan tareas de prevención y control mientras se trabaja para solucionar el problema.

Además, personal técnico de la empresa prestataria del servicio de gas realizó tareas correspondientes para reparar el daño en el conducto.

Cortes en Ruta 66

Uno de los cortes se realizó en Ruta Nacional 66, a la altura del Frutillero, en Perico, sentido norte-sur, donde se dispuso un corte total momentáneo por la fuga de gas registrada en el sector.

Además, también permaneció interrumpido el ingreso a la ciudad a la altura de avenida 19 de Junio, ya que la pérdida fue detectada debajo de la calzada. Por esa razón, se recomendó a quienes viajan hacia San Salvador de Jujuy utilizar como vía alternativa el paso por El Carmen hasta que se normalice la circulación.

El segundo corte preventivo fue dispuesto en Ruta Nacional 66, a la altura de YPF, con desvío hacia Palpalá. En este caso, la interrupción se realizó para regular el tránsito y evitar que los vehículos sigan avanzando hacia la zona afectada por la fuga de gas en Perico.

Vecinos detectaron la fuga en la madrugada

De acuerdo a testimonios de residentes del sector, alrededor de las 4 de la mañana comenzaron a escuchar un ruido y a sentir un fuerte olor a gas, lo que encendió la alarma en el barrio.

Tras el aviso, se activó un operativo preventivo en el lugar para evaluar la situación y evitar riesgos para quienes circulan por la zona.