sábado 14 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de febrero de 2026 - 13:17
Policiales.

Dos jóvenes de Perico desaparecieron y son intensamente buscados

La Policía de Jujuy informó la desaparición de dos jóvenes de Perico. Brindaron las características para poder dar con sus respectivos paraderos.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
jovenes buscados

La Policía de Jujuy informó que dos jóvenes oriundos de la ciudad de Perico desaparecieron días pasados y son intensamente buscados. Se trata de una mujer de 18 años y un adolescente de 14 años.

Lee además
cedems anuncio paro de 48 horas para el inicio de clases
Jujuy.

CEDEMS anunció paro de 48 horas para el inicio de clases
Carnaval en Tilcara: el kit carnavalero ronda $50.000
Precios.

Carnaval en Tilcara: el kit carnavalero ronda $50.000

Características de las personas desaparecidas

Daiana Jael Jiménez

Tiene 18 años, mide 1.60 y desapareció el viernes 13 de febrero. Es de la ciudad de Perico y su descripción gráfica es la siguiente:

image

Esteban Quimey Dionicio

Tiene 14 años, también reside en la ciudad de Perico y desapareció el 12 de febrero. Las características son las siguientes:

image

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

CEDEMS anunció paro de 48 horas para el inicio de clases

Carnaval en Tilcara: el kit carnavalero ronda $50.000

Realizaron la bendición de comparsas y banderas en Humahuaca con una multitud de carnavaleros

Reventó un neumático, perdió el control y chocó contra un puente en Ruta 34: hay tres heridos

Viajes de Carnaval en Jujuy: errores frecuentes al volante y cómo prevenir accidentes

Lo que se lee ahora
carnaval 2026: cronograma de desentierros y topamientos en la quebrada de humahuaca video
Jujuy.

Carnaval 2026: cronograma de desentierros y topamientos en la Quebrada de Humahuaca

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Carnaval 2026: cronograma de desentierros y topamientos en la Quebrada de Humahuaca video
Jujuy.

Carnaval 2026: cronograma de desentierros y topamientos en la Quebrada de Humahuaca

Largas filas en Ruta 9 video
¡Atención!

Demoras en Ruta 9 para subir a la Quebrada por el Carnaval: largas filas desde Yala

Choque sobre Ruta 9 altura León video
Carnaval.

Choque en cadena sobre Ruta 9 en León provocó demoras: el tránsito fue normalizado tras varias horas

Bajada de los diablos en Uquía - Foto: La Capital video
Carnaval.

Este sábado Uquía vivirá la bajada de más de 350 diablos y esperan una multitud

Nueva tarifa de taxis amarillos y compartidos en San Salvador de Jujuy.
Precios.

Nuevas tarifas de taxis amarillos y compartidos en San Salvador de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel