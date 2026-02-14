Dos jóvenes de Perico desaparecieron y son intensamente buscados

La Policía de Jujuy informó que dos jóvenes oriundos de la ciudad de Perico desaparecieron días pasados y son intensamente buscados. Se trata de una mujer de 18 años y un adolescente de 14 años.

Tiene 18 años, mide 1.60 y desapareció el viernes 13 de febrero. Es de la ciudad de Perico y su descripción gráfica es la siguiente:

Tiene 14 años, también reside en la ciudad de Perico y desapareció el 12 de febrero. Las características son las siguientes:

