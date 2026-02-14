Reventó un neumático, perdió el control y chocó contra un puente en Ruta 34: hay tres heridos

Un violento siniestro vial se registró en las últimas horas en el puente angosto de El Quemado, sobre laRuta Nacional 34, y dejó como saldo tres personas heridas. El hecho se habría originado por la rotura de un neumático.
Qué pasó en el violento choque sobre Ruta 34: los detalles
El hecho ocurrió cuando un automóvil en el que viajaban tres hombres con destino a la provincia de Salta sufrió la rotura de un neumático delantero. A raíz de este desperfecto mecánico, el conductor perdió el control del vehículo, que terminó impactando de manera violenta contra la estructura del puente del arroyo El Zanjón,en el reconocido puente angosto de El Quemado.
Como consecuencia del choque, los tres ocupantes resultaron con lesiones de diversa consideración y fueron asistidos de inmediato en el lugar por personal del SAME.
Según confirmaron fuentes oficiales, los heridos fueron trasladados de urgencia al Hospital Paterson de la ciudad de San Pedro de Jujuy para recibir atención médica. En tanto, el conductor del vehículo quedó internado en observación, mientras que los otros dos acompañantes sufrieron heridas de menor consideración.