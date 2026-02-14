sábado 14 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de febrero de 2026 - 11:39
El Quemado.

Reventó un neumático, perdió el control y chocó contra un puente en Ruta 34: hay tres heridos

Tres hombres resultaron heridos tras un violento choque en la noche del viernes en el puente angosto de El Quemado, sobre la Ruta Nacional 34.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
ACCIDENTE EN RUTA NACIONAL N° 34

Un violento siniestro vial se registró en las últimas horas en el puente angosto de El Quemado, sobre la Ruta Nacional 34, y dejó como saldo tres personas heridas. El hecho se habría originado por la rotura de un neumático.

Lee además
cedems anuncio paro de 48 horas para el inicio de clases
Jujuy.

CEDEMS anunció paro de 48 horas para el inicio de clases
Carnaval en Tilcara: el kit carnavalero ronda $50.000
Precios.

Carnaval en Tilcara: el kit carnavalero ronda $50.000

Qué pasó en el violento choque sobre Ruta 34: los detalles

El hecho ocurrió cuando un automóvil en el que viajaban tres hombres con destino a la provincia de Salta sufrió la rotura de un neumático delantero. A raíz de este desperfecto mecánico, el conductor perdió el control del vehículo, que terminó impactando de manera violenta contra la estructura del puente del arroyo El Zanjón, en el reconocido puente angosto de El Quemado.

Como consecuencia del choque, los tres ocupantes resultaron con lesiones de diversa consideración y fueron asistidos de inmediato en el lugar por personal del SAME.

image
Puente angosto de El Quemado.

Puente angosto de El Quemado.

Según confirmaron fuentes oficiales, los heridos fueron trasladados de urgencia al Hospital Paterson de la ciudad de San Pedro de Jujuy para recibir atención médica. En tanto, el conductor del vehículo quedó internado en observación, mientras que los otros dos acompañantes sufrieron heridas de menor consideración.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

CEDEMS anunció paro de 48 horas para el inicio de clases

Carnaval en Tilcara: el kit carnavalero ronda $50.000

Dos jóvenes de Perico desaparecieron y son intensamente buscados

Realizaron la bendición de comparsas y banderas en Humahuaca con una multitud de carnavaleros

Viajes de Carnaval en Jujuy: errores frecuentes al volante y cómo prevenir accidentes

Lo que se lee ahora
carnaval 2026: cronograma de desentierros y topamientos en la quebrada de humahuaca video
Jujuy.

Carnaval 2026: cronograma de desentierros y topamientos en la Quebrada de Humahuaca

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Carnaval 2026: cronograma de desentierros y topamientos en la Quebrada de Humahuaca video
Jujuy.

Carnaval 2026: cronograma de desentierros y topamientos en la Quebrada de Humahuaca

Largas filas en Ruta 9 video
¡Atención!

Demoras en Ruta 9 para subir a la Quebrada por el Carnaval: largas filas desde Yala

Choque sobre Ruta 9 altura León video
Carnaval.

Choque en cadena sobre Ruta 9 en León provocó demoras: el tránsito fue normalizado tras varias horas

Bajada de los diablos en Uquía - Foto: La Capital video
Carnaval.

Este sábado Uquía vivirá la bajada de más de 350 diablos y esperan una multitud

Nueva tarifa de taxis amarillos y compartidos en San Salvador de Jujuy.
Precios.

Nuevas tarifas de taxis amarillos y compartidos en San Salvador de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel