Nuevas tarifas de taxis amarillos y compartidos en San Salvador de Jujuy

Informaron que el nuevo cuadro tarifario para el Transporte Alternativo de Pasajeros entrará en vigencia el miércoles 18 de febrero. El aumento alcanza a las modalidades Taxi de Radio Llamada y Taxi Compartido, y se aplica según franja horaria y día de la semana. La actualización se realiza conforme a lo establecido por el organismo competente.
Tarifas diurnas, nocturnas y de feriados
Los valores quedan establecidos de la siguiente manera:
Tarifa diurna (de 05:00 a 22:00)
Taxi de radio llamada: bajada de bandera $1070; ficha cada 100 metros $107.
Taxi compartido: bajada de bandera $1400.
Tarifa nocturna (de 22:00 a 05:00)
Taxi de radio llamada: bajada de bandera $1360; ficha cada 100 metros $136.
Taxi compartido: bajada de bandera $1700.
Feriados nacionales, provinciales y domingos
Taxi de radio llamada: bajada de bandera $1360; ficha cada 100 metros $136.
Taxi compartido: bajada de bandera $1700.
Desde el municipio recordaron a los usuarios que estos valores deberán estar reflejados en las ticketeras y visibles para los pasajeros.
Control obligatorio de ticketeras y atención administrativa
La Dirección de Fiscalización de Transporte comunicó a los titulares de licencias que el control de ticketeras se realizará desde el miércoles 18 de febrero hasta el viernes 6 de marzo, en el lugar habitual.
La verificación se llevará a cabo de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00 horas, mientras que la atención administrativa será de 7:30 a 13:00 y de 14:00 a 17:30. El control y la actualización del cuadro tarifario son de carácter obligatorio; quienes no cumplan pueden ser pasibles de sanciones, por lo que se insta a los licenciatarios a concurrir dentro de los plazos fijados.