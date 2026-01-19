lunes 19 de enero de 2026

19 de enero de 2026 - 18:48
INDEC.

Inflación: los precios mayoristas aumentaron 26,2% en 2025

El indicador del INDEC mostró una aceleración de los precios al por mayor en el cierre del año, con subas impulsadas por alimentos y combustibles.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Los precios mayoristas (foto ilustrativa).

Los precios mayoristas (foto ilustrativa).

La variación mensual del Índice de Precios al por Mayor (IPIM) estuvo impulsada principalmente por el aumento del 2,4% en los productos nacionales, mientras que los productos importados mostraron una suba más moderada, del 1,7%.

Qué rubros aumentaron más en diciembre

Dentro del segmento de productos nacionales, las divisiones que más incidieron en el IPIM durante diciembre fueron:

  • Productos refinados del petróleo: +0,70%

  • Alimentos y bebidas: +0,38%

  • Petróleo crudo y gas: +0,24%

  • Vehículos automotores, carrocerías y repuestos: +0,23%

  • Productos agropecuarios: +0,21%

En el acumulado de los últimos 12 meses, el índice mayorista avanzó 26,2%, ubicándose por debajo de la inflación minorista, que en el mismo período alcanzó el 31,5%.

Los distintos índices mayoristas

Los precios mayoristas aumentaron 3,7% en septiembre.
Inflaci&oacute;n mayorista.

Inflación mayorista.

El INDEC publica tres indicadores vinculados a los precios al por mayor, que en diciembre arrojaron los siguientes resultados:

  • Índice de Precios al por Mayor (IPIM): mide los precios a los que productores e importadores venden en el mercado interno, con impuestos. Subió 2,4% en diciembre y 26,2% interanual.

  • Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB): excluye impuestos. Registró un alza del 2,2% mensual y 26,6% interanual.

  • Índice de Precios Básicos del Productor (IPP): refleja los valores de la producción local sin impuestos. Aumentó 2,4% en diciembre y 28% interanual.

El costo de la construcción también cerró el año en alza

En paralelo, el INDEC dio a conocer el Índice del Costo de la Construcción (ICC) correspondiente a diciembre de 2025, que mostró una suba mensual del 2,4%. En el acumulado anual, el costo de construir aumentó 22,9%.

El avance se explicó por incrementos del 1,6% en materiales, 1,3% en mano de obra —con subas tanto en asalariados como en subcontratos— y 1,3% en gastos generales.

Temas
