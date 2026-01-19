Inflación: los precios mayoristas aumentaron 26,2% en 2025

La variación mensual del Índice de Precios al por Mayor (IPIM) estuvo impulsada principalmente por el aumento del 2,4% en los productos nacionales, mientras que los productos importados mostraron una suba más moderada, del 1,7%.
Qué rubros aumentaron más en diciembre
Dentro del segmento de productos nacionales, las divisiones que más incidieron en el IPIM durante diciembre fueron:
Productos refinados del petróleo: +0,70%
Alimentos y bebidas: +0,38%
Petróleo crudo y gas: +0,24%
Vehículos automotores, carrocerías y repuestos: +0,23%
Productos agropecuarios: +0,21%
En el acumulado de los últimos 12 meses, el índice mayorista avanzó 26,2%, ubicándose por debajo de la inflación minorista, que en el mismo período alcanzó el 31,5%.
Los distintos índices mayoristas
El INDEC publica tres indicadores vinculados a los precios al por mayor, que en diciembre arrojaron los siguientes resultados:
Índice de Precios al por Mayor (IPIM): mide los precios a los que productores e importadores venden en el mercado interno, con impuestos. Subió 2,4% en diciembre y 26,2% interanual.
Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB): excluye impuestos. Registró un alza del 2,2% mensual y 26,6% interanual.
Índice de Precios Básicos del Productor (IPP): refleja los valores de la producción local sin impuestos. Aumentó 2,4% en diciembre y 28% interanual.
El costo de la construcción también cerró el año en alza
En paralelo, el INDEC dio a conocer el Índice del Costo de la Construcción (ICC) correspondiente a diciembre de 2025, que mostró una suba mensual del 2,4%. En el acumulado anual, el costo de construir aumentó 22,9%.
El avance se explicó por incrementos del 1,6% en materiales, 1,3% en mano de obra —con subas tanto en asalariados como en subcontratos— y 1,3% en gastos generales.