miércoles 14 de enero de 2026

14 de enero de 2026 - 16:21
Datos.

La inflación en Jujuy durante el 2025 fue de 31,3%

La DIPEC informó que en el mes de diciembre, la inflación en Jujuy fue de 2,9% y el rubro que más aumentó fue esparcimiento en un 10,3%.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Inflación.

Inflación.

Rubros con mayores aumentos en diciembre

Los rubros que más aumentaron durante diciembre de 2025 fueron:

  • Esparcimiento: +10,3%

  • Alimentación y bebidas: +3,4%

  • Indumentaria: +3,2%

  • Transporte y comunicaciones: +2,9%

  • Otros gastos: +2,0%

Los incrementos más moderados se observaron en vivienda, combustible y electricidad (+0,3%) y equipamiento y funcionamiento del hogar (+0,4%).

Este jueves 12 de junio se conocerá el dato oficial de inflación de mayo.
Inflación en Jujuy.

Inflación en Jujuy.

La inflación anual en Jujuy: 31,3%

El informe señala que el nivel general de precios en Jujuy subió 31,3% durante 2025, cifra similar al promedio del NOA (31,4%) y del nivel nacional (31,5%).

A lo largo del año, los rubros que más aumentaron fueron:

  • Enseñanza: +53,9%

  • Otros gastos: +39,9%

  • Esparcimiento: +34,8%

  • Vivienda, combustible y electricidad: +31,7%

  • Alimentación y bebidas: +30,8%

En cambio, indumentaria (+14%), equipamiento y funcionamiento del hogar (+18%) y salud (+23,6%) fueron los que mostraron incrementos más bajos dentro del período.

Qué incidencia tuvo cada rubro

Según la DIPEC, la división “Alimentación y bebidas”, que representa el 50,32% del gasto promedio de los hogares jujeños, fue la que más influyó en la variación general del índice

Le siguieron transporte y comunicaciones (9,88%), vivienda y servicios básicos (8,58%) e indumentaria (7,90%), de acuerdo al cuadro de ponderaciones que compone la canasta del IPC.

La inflación en Argentina fue de 31,5% en el 2025

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) anunció que la inflación en Argentina durante el mes de diciembre del 2025 fue de 2,8% y la interanual acumuló 31,5%.

La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (4,0%), seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%). La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas. Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en diciembre de 2025 fueron Prendas de vestir y calzado (1,1%) y Educación (0,4%).

A nivel de las categorías, los precios Regulados (3,3%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (3,0%) y Estacionales (0,6%).

