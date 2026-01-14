La inflación en Jujuy durante el 2025 fue de 31,3%

respecto al mes anterior, según informó la Dirección Provincial de Estadística y Censos (DIPEC). La inflación en Jujuy registró en diciembre de 2025 un aumento del 2,9% Con respecto a la acumulada durante todo el año 2025, en porcentaje llegó al 31,3%.
Rubros con mayores aumentos en diciembre
Los rubros que más aumentaron durante
diciembre de 2025 fueron:
Esparcimiento: +10,3%
Alimentación y bebidas: +3,4%
Indumentaria: +3,2%
Transporte y comunicaciones: +2,9%
Otros gastos: +2,0%
Los incrementos más moderados se observaron en
vivienda, combustible y electricidad (+0,3%) y equipamiento y funcionamiento del hogar (+0,4%).
La inflación anual en Jujuy: 31,3%
El informe señala que el
nivel general de precios en Jujuy subió 31,3% durante 2025, cifra similar al promedio del NOA (31,4%) y del nivel nacional (31,5%).
A lo largo del año, los rubros que más aumentaron fueron:
Enseñanza: +53,9%
Otros gastos: +39,9%
Esparcimiento: +34,8%
Vivienda, combustible y electricidad: +31,7%
Alimentación y bebidas: +30,8%
En cambio,
indumentaria (+14%), equipamiento y funcionamiento del hogar (+18%) y salud (+23,6%) fueron los que mostraron incrementos más bajos dentro del período. Qué incidencia tuvo cada rubro
Según la DIPEC, la división
“Alimentación y bebidas”, que representa el 50,32% del gasto promedio de los hogares jujeños, fue la que más influyó en la variación general del índice
Le siguieron
transporte y comunicaciones (9,88%), vivienda y servicios básicos (8,58%) e indumentaria (7,90%), de acuerdo al cuadro de ponderaciones que compone la canasta del IPC. La inflación en Argentina fue de 31,5% en el 2025
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) anunció que
la y la interanual acumuló 31,5%. inflación en Argentina durante el mes de diciembre del 2025 fue de 2,8%
La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (4,0%), seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%).
La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas. Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en diciembre de 2025 fueron Prendas de vestir y calzado (1,1%) y Educación (0,4%).
A nivel de las categorías, los precios Regulados (3,3%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (3,0%) y Estacionales (0,6%).
