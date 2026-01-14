La inflación en Jujuy durante el 2025 fue de 31,3%

La inflación en Jujuy registró en diciembre de 2025 un aumento del 2,9% respecto al mes anterior, según informó la Dirección Provincial de Estadística y Censos (DIPEC). Con respecto a la acumulada durante todo el año 2025, en porcentaje llegó al 31,3%.

Los rubros que más aumentaron durante diciembre de 2025 fueron:

Los incrementos más moderados se observaron en vivienda, combustible y electricidad (+0,3%) y equipamiento y funcionamiento del hogar (+0,4%).

La inflación anual en Jujuy: 31,3%

El informe señala que el nivel general de precios en Jujuy subió 31,3% durante 2025, cifra similar al promedio del NOA (31,4%) y del nivel nacional (31,5%).

A lo largo del año, los rubros que más aumentaron fueron:

Enseñanza : +53,9%

Otros gastos : +39,9%

Esparcimiento : +34,8%

Vivienda, combustible y electricidad : +31,7%

Alimentación y bebidas: +30,8%

En cambio, indumentaria (+14%), equipamiento y funcionamiento del hogar (+18%) y salud (+23,6%) fueron los que mostraron incrementos más bajos dentro del período.

Qué incidencia tuvo cada rubro

Según la DIPEC, la división “Alimentación y bebidas”, que representa el 50,32% del gasto promedio de los hogares jujeños, fue la que más influyó en la variación general del índice

Le siguieron transporte y comunicaciones (9,88%), vivienda y servicios básicos (8,58%) e indumentaria (7,90%), de acuerdo al cuadro de ponderaciones que compone la canasta del IPC.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) anunció que la inflación en Argentina durante el mes de diciembre del 2025 fue de 2,8% y la interanual acumuló 31,5%.

La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (4,0%), seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%). La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas. Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en diciembre de 2025 fueron Prendas de vestir y calzado (1,1%) y Educación (0,4%).

A nivel de las categorías, los precios Regulados (3,3%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (3,0%) y Estacionales (0,6%).