domingo 01 de marzo de 2026

28 de febrero de 2026 - 20:31
Barrio Villa Florida.

Tragedia en Tilcara: buscan al vehículo que atropelló y mató a un joven en la RN 9

Un joven de 22 años murió tras ser atropellado en la RN 9, en el barrio Villa Florida de Tilcara. Investigan al vehículo que se dio a la fuga.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Tragedia en Tilcara - RN9-&nbsp; (imagen con IA)

Tragedia en Tilcara - RN9-  (imagen con IA)

Al llegar al lugar, el personal de salud constató que el joven ya no presentaba signos vitales. Luego de las primeras intervenciones, el cuerpo fue trasladado a la morgue del Hospital de Tilcara, donde se confirmó que la causa del deceso fue un traumatismo encéfalo craneano grave y politraumatismos.

Cómo fue el hallazgo en Tilcara y qué se sabe del caso

De acuerdo a los primeros datos, un vecino fue quien dio aviso al ver a la víctima tirada sobre la ruta. Cuando arribaron las autoridades, en el lugar se encontraba un colectivo interurbano, cuyo chofer manifestó que desconocía qué vehículo había embestido al joven y que, al llegar, la víctima ya estaba tendida sobre la calzada.

Hasta el momento no se informó la participación de otros testigos directos del hecho, por lo que se trabaja para reconstruir la secuencia previa al hallazgo y determinar desde qué dirección circulaba el vehículo involucrado.

Ruta Nacional 66
El hecho vial habría sido en horas de la madrugada de este viernes sobre RN 66

El hecho vial habría sido en horas de la madrugada de este viernes sobre RN 66

Buscan al vehículo que se fugó

Tras confirmar la muerte del joven, se dispuso la búsqueda del vehículo que lo atropelló y se dio a la fuga. Se emitieron comunicaciones internas para que distintas unidades y controles en rutas cercanas colaboren con la localización del rodado que habría protagonizado el siniestro.

Las autoridades analizarán cámaras de seguridad, posibles registros de tránsito y testimonios de vecinos o conductores que hayan circulado por la zona en ese horario, con el objetivo de identificar al vehículo y al conductor responsable.

Investigación en curso

La investigación busca establecer con precisión cómo se produjo el atropello, si el joven caminaba por la banquina o intentaba cruzar la ruta, y en qué circunstancias el vehículo lo impactó. Por el momento, no se brindaron datos sobre la identidad del conductor, ni se informó públicamente la identidad completa de la víctima, a la espera de las notificaciones formales a su entorno.

Las autoridades solicitaron a cualquier persona que haya visto algo en la zona de la ruta nacional 9, barrio Villa Florida de Tilcara, durante la madrugada de este sábado, que se acerque a la comisaría más cercana o se comunique con los canales oficiales de emergencia para aportar información que pueda ayudar a esclarecer el hecho.

