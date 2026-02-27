Comenzó la autopsia del cuerpo encontrado en el Río Grande en Palpalá

Arrancó la autopsia del cuerpo encontrado en el Río Grande en Palpalá

La autopsia del cuerpo hallado el 26 de febrero en el Río Grande, a la altura de Palpalá, comenzó este viernes entre las 9.00 y las 9.30. El estudio forense busca establecer la identidad de la persona encontrada y determinar las causas del fallecimiento, mientras continúa la investigación para confirmar si se trata de Juan Valentín Vera.

El cuerpo presenta un avanzado estado de descomposición, situación que complica el reconocimiento visual inmediato.

Las autoridades analizan distintas vías para confirmar la identidad. Los peritos evalúan cotejos de huellas dactilares y estudios de ADN. También contemplan el reconocimiento por parte de familiares, en caso de existir tatuajes o rasgos físicos distintivos.

Hasta el momento no existe confirmación oficial sobre si se trata de Juan Valentín Vera. La fiscalía aguarda los resultados preliminares de la autopsia y los informes complementarios.

La investigación se mantiene bajo estricta reserva mientras avanzan las pericias.

Hallazgo previo en la zona de la ripiera

La desaparición de Juan Valentín se vincula con un trágico episodio ocurrido mientras trabajaba junto a su hermano en la zona de la ripiera. El jueves pasado, personal de Bomberos y efectivos de la Seccional 32° encontraron el cuerpo sin vida de Miguel Ángel González, de 51 años, en inmediaciones del loteo Bárcena, en un sector cercano al Río Grande.

El operativo de búsqueda en el Río Grande

La búsqueda comenzó tras la desaparición de Vera en los márgenes del río junto a su hermano. Días atrás, el hermano resultó hallado sin vida en la misma zona.

Desde entonces, efectivos policiales, Bomberos y voluntarios desplegaron rastrillajes diarios en ambas márgenes del cauce. Las tareas incluyeron recorridos a pie y apoyo con un can de búsqueda.

El director de Defensa Civil, Ariel Mamani, explicó que el caudal elevado del río generó serias dificultades. El volumen de agua limitó el acceso a determinados sectores y obligó a reorganizar los puntos de inspección.

Rastrillajes desde el puente Zapla hacia zonas bajas

Los equipos concentraron el trabajo desde el puente Zapla hacia sectores más bajos del río. Cada jornada inició con la conformación de grupos en la Sección 32 de Malvinas, desde donde se diagramaron croquis y áreas de cobertura.

Tras el hallazgo del cuerpo, el operativo ingresó en una nueva etapa centrada en la identificación formal y en la determinación de las circunstancias del hecho.

Recomendaciones ante crecidas del Río Grande

Los organismos de emergencia reiteraron la importancia de evitar el ingreso a ríos y espejos de agua durante jornadas de lluvia o cuando se registra aumento del caudal.

También solicitaron a la población respetar las indicaciones de seguridad y no circular por zonas ribereñas inestables, especialmente en sectores donde el agua avanza con mayor fuerza.

La investigación continúa mientras se esperan los resultados oficiales de la autopsia.