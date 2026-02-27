viernes 27 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de febrero de 2026 - 12:27
Investigación.

Comenzó la autopsia del cuerpo encontrado en el Río Grande en Palpalá

El cadáver apareció el 26 de febrero en el Río Grande, a la altura de Palpalá. Este 27 comenzó la autopsia para establecer, entre otros puntos, la identidad y causales de muerte.

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Arrancó la autopsia del cuerpo encontrado en el Río Grande en Palpalá

Arrancó la autopsia del cuerpo encontrado en el Río Grande en Palpalá

La autopsia del cuerpo hallado el 26 de febrero en el Río Grande, a la altura de Palpalá, comenzó este viernes entre las 9.00 y las 9.30. El estudio forense busca establecer la identidad de la persona encontrada y determinar las causas del fallecimiento, mientras continúa la investigación para confirmar si se trata de Juan Valentín Vera.

Lee además
encontraron un cuerpo en el rio grande a la altura de palpala
Policiales.

Encontraron un cuerpo en el Río Grande a la altura de Palpalá
Arrancó la autopsia del cuerpo encontrado en el Río Grande en Palpalá
Tragedia.

Encontraron el cuerpo de un hombre en el Río Grande y buscan a otra persona 

El cuerpo presenta un avanzado estado de descomposición, situación que complica el reconocimiento visual inmediato.

Identificación: huellas, ADN y rasgos particulares

Las autoridades analizan distintas vías para confirmar la identidad. Los peritos evalúan cotejos de huellas dactilares y estudios de ADN. También contemplan el reconocimiento por parte de familiares, en caso de existir tatuajes o rasgos físicos distintivos.

Hasta el momento no existe confirmación oficial sobre si se trata de Juan Valentín Vera. La fiscalía aguarda los resultados preliminares de la autopsia y los informes complementarios.

La investigación se mantiene bajo estricta reserva mientras avanzan las pericias.

Cuerpo en el río GRande

Hallazgo previo en la zona de la ripiera

La desaparición de Juan Valentín se vincula con un trágico episodio ocurrido mientras trabajaba junto a su hermano en la zona de la ripiera. El jueves pasado, personal de Bomberos y efectivos de la Seccional 32° encontraron el cuerpo sin vida de Miguel Ángel González, de 51 años, en inmediaciones del loteo Bárcena, en un sector cercano al Río Grande.

El operativo de búsqueda en el Río Grande

La búsqueda comenzó tras la desaparición de Vera en los márgenes del río junto a su hermano. Días atrás, el hermano resultó hallado sin vida en la misma zona.

Desde entonces, efectivos policiales, Bomberos y voluntarios desplegaron rastrillajes diarios en ambas márgenes del cauce. Las tareas incluyeron recorridos a pie y apoyo con un can de búsqueda.

El director de Defensa Civil, Ariel Mamani, explicó que el caudal elevado del río generó serias dificultades. El volumen de agua limitó el acceso a determinados sectores y obligó a reorganizar los puntos de inspección.

Rastrillajes desde el puente Zapla hacia zonas bajas

Los equipos concentraron el trabajo desde el puente Zapla hacia sectores más bajos del río. Cada jornada inició con la conformación de grupos en la Sección 32 de Malvinas, desde donde se diagramaron croquis y áreas de cobertura.

Tras el hallazgo del cuerpo, el operativo ingresó en una nueva etapa centrada en la identificación formal y en la determinación de las circunstancias del hecho.

Recomendaciones ante crecidas del Río Grande

Los organismos de emergencia reiteraron la importancia de evitar el ingreso a ríos y espejos de agua durante jornadas de lluvia o cuando se registra aumento del caudal.

También solicitaron a la población respetar las indicaciones de seguridad y no circular por zonas ribereñas inestables, especialmente en sectores donde el agua avanza con mayor fuerza.

La investigación continúa mientras se esperan los resultados oficiales de la autopsia.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Encontraron un cuerpo en el Río Grande a la altura de Palpalá

Encontraron el cuerpo de un hombre en el Río Grande y buscan a otra persona 

Hallaron el cuerpo de un hombre que estaba desaparecido en Jujuy

Cuerpo en el canal de la muerte de Perico: "nunca dieron solución a la búsqueda"

El aliento de un influencer dominicano a Gimnasia de Jujuy: "Arriba el Lobo jujeño, vamos a ganar"

Lo que se lee ahora
Apuñalaron a un joven en barrio Belgrano
Policiales.

Apuñalan y matan a un joven en barrio Belgrano

Por  Silvano Pintos

Las más leídas

Apuñalaron a un joven en barrio Belgrano
Policiales.

Apuñalan y matan a un joven en barrio Belgrano

Feria del Pan Casero en Yala.
Ruta 9.

Piden el cese y demolición de construcciones no autorizadas en Yala

Legislatura. video
Jujuy.

Operativo de seguridad por la apertura de sesiones: 150 efectivos y cortes de tránsito

Canal 4 de Jujuy transmitirá en vivo la apertura de sesiones ordinarias
Discurso.

Canal 4 de Jujuy transmitirá en vivo la apertura de sesiones ordinarias

Construcción del Ascensor Urbano en barrio San Martín.
Obra.

Comenzaron a construir el tercer ascensor urbano en San Salvador de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel