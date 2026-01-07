miércoles 07 de enero de 2026

7 de enero de 2026 - 10:07
Tragedia.

Cuerpo en el canal de la muerte de Perico: "nunca dieron solución a la búsqueda"

Luego de que se hallara el cuerpo de un joven en un canal de riego de Perico, vecinos se mostraron molestos por la demora en la búsqueda.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Hallazgo en Perico

Hallazgo en Perico

Leonardo Dorado es el presidente del Centro Vecinal del barrio Los Diamantes de la ciudad de Perico, lugar del canal de riego en donde apareció el cuerpo de Reinaldo Choque Torrez, el joven de 27 años que se encontraba desaparecido desde el pasado 1 de enero.

El dirigente habló de cierto disconformismo por los operativos de búsqueda y detalló que el padre del joven hizo la denuncia para que intensificaran la búsqueda. “Pasaban los días y no informaban nada desde la policía a la familia”.

“Primero estaba la Brigada. Después vinieron con un solo perro. Nosotros siempre hemos dicho que busquen en el canal, porque ese canal es un peligro”, dijo el vecino que aseguró que cámaras de seguridad lo vieron al joven cerca de la zona.

perico canal de la muerte

Las sospechas sobre el canal de riego

“Le dijimos a la Policía sobre el canal, no había pistas o información de que hubiera salido del barrio”, marcó Dorado, que aseguró que, a pesar de esas recomendaciones, “nunca le dieron solución a la búsqueda”.

Yo vi el dolor, yo estuve con la familia en todo momento. El señor andaba en la bicicletita buscándolos por todos lados. Fue a Recursos Hídricos a decirle que corten el canal y no le dieron bolilla, le dijeron que no, que tenía que tener una nota”.

“La señora nos pidió ayuda y empezamos a publicar que vamos a hacer una movilización”, dijo Dorado sobre los días previos a la aparición del cuerpo. “La gente me llamaba y me decía que puede ser por acá, por allá. Recibía mucha información, algunas correctas, otras incorrectas”.

“Hasta que tomamos una decisión y dijimos que vamos a cortar. Le dije a la Policía por qué no hacen cortar el canal, porque no había otra salida, no había. Y a la mañana cuando estaban limpiando, se dan con la sorpresa y el cuerpo estaba arriba del agua”, dijo.

El hallazgo

En el transcurso de la mañana de este 6 de enero, mientras trabajadores de Recursos Hídricos realizaban tareas en la zona, detectaron un cuerpo flotando en el canal derivador de riego N° 8, conocido popularmente en Perico como “el canal de la muerte”.

Tras varias horas de trabajo, los equipos lograron retirar el cuerpo del agua. Minutos después, familiares que se acercaron al lugar confirmaron la identidad del fallecido. “Si nosotros no salíamos a movilizar, no iban a hacer nada, iba a quedar como así nada más”, se lamentó.

WhatsApp Video 2026-01-06 at 12.15.48

Cuerpo en el canal de la muerte de Perico

Varias tragedias en el canal de Perico

“No es la primera vez que pasa esto. Siempre está cayendo gente y tenemos este problema. Ya nos hemos cansado”, dijo y agregó que “ninguno podemos creer que el chico se haya caído, porque según dicen estaba con la ropa, pero si te caes es profundo, salís sin ropa ni nada”.

Subrayó que vio la preocupación de la familia, y que el padre anduvo por todos lados pidiendo ayuda. “Iba a la policía, pero nada. Es muy triste lo que él cuenta. No había solución, no le daban las respuestas”, y adelantó que “según lo que digan la autopsia, nosotros vamos a pedir justicia”.

