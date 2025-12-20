sábado 20 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de diciembre de 2025 - 14:30
Policiales.

Volcó un camión con cerdos en Ruta 66 cerca de Perico

Un camión con cerdos volcó sobre la Ruta 66, a la altura de Palo Marcado. Los animales quedaron sueltos por lo que hubo desvíos preventivos.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Camión volcó con cerdos en Ruta 66

Camión volcó con cerdos en Ruta 66

Un camión protagonizó un vuelco este sábado al mediodía sobre la Ruta Nacional 66, en inmediaciones de Palo Marcado, lo que obligó a interrumpir el tránsito de manera preventiva. El siniestro provocó que algunos de los cerdos que trasladaba, quedaran dispersos sobre la calzada y la banquina, mientras que otros, resultaron heridos.

Lee además
Se incendió un camión en Ruta Nacional 66. video
Perico.

Se incendió un camión y hay corte total en la Ruta Nacional 66
Choque en la Ruta Nacional 66: una nena de 4 años y tres adultos resultaron heridos
Jujuy.

Choque en la Ruta Nacional 66: una nena de 4 años y tres adultos resultaron heridos

Después de varias horas quedó normalizado el tránsito por la zona.

Vuelco de un camión con cerdos: qué pasó

Alrededor de las 13 horas de este sábado 20 de diciembre, y por causas que aún son materia de investigación, un camión volcó sobre la Ruta Nacional 66, a la altura de Palo Marcado, a pocos kilómetros de la ciudad de Perico. El vehículo, que circulaba en sentido norte-sur y transportaba cerdos, quedó atravesado sobre la cinta asfáltica, mientras que los animales se dispersaron por la calzada y la banquina, generando una situación de alto riesgo para quienes transitaban por el sector.

vuelco camion chanchos (1)

Minutos después del siniestro, personal de Seguridad Vial se hizo presente en el lugar y dispuso la interrupción del tránsito, con desvíos preventivos para ordenar la circulación y evitar nuevos incidentes. Asimismo, arribaron al sector efectivos de la Policía de la Provincia y personal del SAME.

Hasta el momento, se desconoce el estado de salud del condutor y los motivos que provocaron el vuelco del camión. Cabe destacar que algunos de los animales resultaron heridos y otros quedaron atrapados dentro del vehículo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Se incendió un camión y hay corte total en la Ruta Nacional 66

Choque en la Ruta Nacional 66: una nena de 4 años y tres adultos resultaron heridos

Vacunación y registro de animales en San Salvador de Jujuy: cuándo y en qué barrios

Violento asalto en Perico: amenazaron a un camionero y le robaron más de un millón de pesos

Navidad con historia: la tradición familiar que une generaciones en El Carmen

Lo que se lee ahora
Incendio de un auto en una estación de servicio video
Alarma.

Susto en una estación de servicio de Jujuy: un vehículo se incendió y hubo una gran nube de humo

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Incendio de un auto en una estación de servicio video
Alarma.

Susto en una estación de servicio de Jujuy: un vehículo se incendió y hubo una gran nube de humo

Camión volcó con cerdos en Ruta 66
Policiales.

Volcó un camión con cerdos en Ruta 66 cerca de Perico

Qué es la gripeH3N2 y cuáles son los síntomas (Foto ilustrativa)
En alerta.

Qué es la gripe H3N2 y cuáles son los síntomas

Trabajos de emergencia de Agua Potable en Libertador: cuándo y a qué hora
Atención.

Corte de agua este sábado en San Salvador de Jujuy: cuáles son los barrios afectados

Caída de granizo - Imagen de archivo
Advertencia.

Rige alerta amarilla en Jujuy por lluvias intensas y posible caída de granizo: para qué zonas y horarios

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel