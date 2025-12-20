Volcó un camión con cerdos en Ruta 66 cerca de Perico

Camión volcó con cerdos en Ruta 66

Un camión protagonizó un vuelco este sábado al mediodía sobre la Ruta Nacional 66, en inmediaciones de Palo Marcado, lo que obligó a interrumpir el tránsito de manera preventiva. El siniestro provocó que algunos de los cerdos que trasladaba, quedaran dispersos sobre la calzada y la banquina, mientras que otros, resultaron heridos.

Después de varias horas quedó normalizado el tránsito por la zona.

Vuelco de un camión con cerdos: qué pasó Alrededor de las 13 horas de este sábado 20 de diciembre, y por causas que aún son materia de investigación, un camión volcó sobre la Ruta Nacional 66, a la altura de Palo Marcado, a pocos kilómetros de la ciudad de Perico. El vehículo, que circulaba en sentido norte-sur y transportaba cerdos, quedó atravesado sobre la cinta asfáltica, mientras que los animales se dispersaron por la calzada y la banquina, generando una situación de alto riesgo para quienes transitaban por el sector.

vuelco camion chanchos (1) Minutos después del siniestro, personal de Seguridad Vial se hizo presente en el lugar y dispuso la interrupción del tránsito, con desvíos preventivos para ordenar la circulación y evitar nuevos incidentes. Asimismo, arribaron al sector efectivos de la Policía de la Provincia y personal del SAME.

Hasta el momento, se desconoce el estado de salud del condutor y los motivos que provocaron el vuelco del camión. Cabe destacar que algunos de los animales resultaron heridos y otros quedaron atrapados dentro del vehículo.

