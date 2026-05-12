martes 12 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de mayo de 2026 - 10:21
Jujuy.

Persecución y alcoholemia positiva: un detenido tras choque en Palpalá

El conductor escapó luego de protagonizar un siniestro vial y fue interceptado luego de una persecución en Palpalá con 1,91 g/l de alcohol en sangre.

Por  Judith Girón
Persecución y alcoholemia positiva en Palpalá

Persecución y alcoholemia positiva en Palpalá

Lee además
Choque frontal en Ruta 66 video
Jujuy.

Choque frontal en Ruta 66: "Se trató realmente de un accidente", dijo el abogado del conductor de la camioneta
Tartagal: comunidad destruye paso peatonal tras ataque a un trabajador y pide patrullajes.
Policiales.

Tartagal: vecinos destruyen un puente peatonal tras un violento ataque y reclaman más seguridad

El hecho ocurrió en inmediaciones del predio “Jorge Cafrune”, donde el conductor de un vehículo impactó contra otro automóvil y escapó rápidamente del lugar tras el siniestro vial.

Ante la situación, efectivos policiales desplegaron un operativo cerrojo para intentar interceptar al rodado, iniciándose una persecución que se extendió hasta la ciudad de Palpalá.

Finalmente, el vehículo fue detenido sobre Avenida Libertad y Pilcomayo, donde personal policial logró reducir al conductor.

Alcoholemia positiva: escapó tras el choque y tenía 1,91 de alcohol en sangre

Según informaron fuentes policiales, al realizarle el test de alcoholemia se constató que el sujeto tenía 1,91 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra ampliamente superior a la permitida.

El conductor quedó demorado y el vehículo fue secuestrado por efectivos de la Seccional N°23, mientras continúan las actuaciones correspondientes para determinar responsabilidades por el hecho.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Choque frontal en Ruta 66: "Se trató realmente de un accidente", dijo el abogado del conductor de la camioneta

Tartagal: vecinos destruyen un puente peatonal tras un violento ataque y reclaman más seguridad

Detuvieron a un hombre por usar pirotecnia sonora en el partido entre Cuyaya y Lavalle

Accidentes fatales en Jujuy: "Tenemos un denominador común que son las altas velocidades y el uso del celular"

Tragedia en la ruta 47: un hombre murió tras ser atropellado por una camioneta

Las más leídas

Marcha Universitaria (foto archivo).
Reclamo.

Marcha Universitaria Federal: cómo será en Jujuy

Choque frontal en Ruta 66 video
Jujuy.

Choque frontal en Ruta 66: "Se trató realmente de un accidente", dijo el abogado del conductor de la camioneta

Quedó detenido el conductor de la camioneta del choque fatal en Ruta 66 video
Jujuy.

Quedó detenido el conductor de la camioneta del choque fatal en Ruta 66

Programa Ver para ser libres. video
Salud.

Comenzaron los controles oftalmológicos gratuitos en Jujuy: cómo sigue el cronograma

Salió bajo la lluvia con termo y mate para visitar a su amiga, sufrió una fuerte caída y el video se viralizó en TikTok.  
Sociedad.

Cruzó la lluvia con termo y mate para ver a su amiga, cayó en la calle y fue viral en TikTok

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel