Persecución y alcoholemia positiva: un detenido tras choque en Palpalá

Persecución y alcoholemia positiva en Palpalá

Una madrugada de tensión se vivió entre Alto Comedero y Palpalá luego de que un conductor protagonizara un choque, se diera a la fuga y terminara detenido tras una persecución policial.

El hecho ocurrió en inmediaciones del predio “Jorge Cafrune”, donde el conductor de un vehículo impactó contra otro automóvil y escapó rápidamente del lugar tras el siniestro vial.

Ante la situación, efectivos policiales desplegaron un operativo cerrojo para intentar interceptar al rodado, iniciándose una persecución que se extendió hasta la ciudad de Palpalá.

Finalmente, el vehículo fue detenido sobre Avenida Libertad y Pilcomayo, donde personal policial logró reducir al conductor.

Alcoholemia positiva: escapó tras el choque y tenía 1,91 de alcohol en sangre Según informaron fuentes policiales, al realizarle el test de alcoholemia se constató que el sujeto tenía 1,91 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra ampliamente superior a la permitida. El conductor quedó demorado y el vehículo fue secuestrado por efectivos de la Seccional N°23, mientras continúan las actuaciones correspondientes para determinar responsabilidades por el hecho.

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