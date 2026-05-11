Tartagal: vecinos destruyen un puente peatonal tras un violento ataque y reclaman más seguridad

Durante el fin de semana, residentes del barrio Tomás Ryan , en la ciudad de Tartagal , procedieron a derribar un puente peatonal luego de un violento episodio en el que un trabajador de la zona fue agredido con un arma blanca y resultó herido .

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Tras el hecho, los vecinos resolvieron demoler la estructura , a la que señalaron como un lugar habitual de encuentro para personas vinculadas a hechos delictivos y situaciones de desorden en el área cercana.

El hecho se desencadenó a partir de la agresión que sufrió Franco Vargas , un trabajador de una carnicería que fue atacado con un arma blanca mientras circulaba por la zona que conecta el barrio con la Ruta Nacional 34 .

A raíz de la gravedad de las heridas , el joven tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro de salud , situación que motivó la rápida reunión de familiares , allegados y conocidos en el lugar donde ocurrió el episodio.

Frente a la ausencia de respuestas concretas en instancias anteriores, los vecinos recurrieron a herramientas para demoler el puente peatonal, con el objetivo de eliminar lo que describieron como un punto de concentración de personas vinculadas a hechos delictivos. En ese marco, también trajeron a colación antecedentes de violencia en la zona, como el asesinato de un vecino registrado en el mismo sector durante diciembre del año pasado.

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De acuerdo con lo informado por el medio Reporte Tartagal Noticias, los habitantes expresaron su descontento con el accionar de la justicia local, señalando que los detenidos por estos episodios suelen quedar en libertad en muy poco tiempo.

Asimismo, afirmaron que en el puente eran frecuentes las intimidaciones dirigidas a quienes intentaban desplazarse hacia otros puntos de la ciudad.

Reclamos formales, pedido de seguridad y movilización vecinal programada

En paralelo a la demolición de la estructura, los vecinos elevaron un pedido formal a las autoridades provinciales para que se refuerce de manera urgente la presencia policial y se incrementen los patrullajes preventivos en la zona.

La comunidad manifestó su malestar ante la justicia local.

Según expresaron, la decisión de intervenir de forma directa sobre el puente fue una medida transitoria motivada por la necesidad de proteger la seguridad de los habitantes del barrio Tomás Ryan.

Como continuidad de estas acciones, se organizó una movilización para este miércoles a las 9:00 de la mañana, con el objetivo de presentar los reclamos ante los organismos competentes. La intención es obtener respuestas concretas que contribuyan a restablecer el orden y evitar nuevos episodios de violencia en distintos puntos de Tartagal.