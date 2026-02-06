viernes 06 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de febrero de 2026 - 19:52
Indignante.

Brutal asalto en Libertador: golpearon a un paciente oncológico e intentaron tirarlo al río

La víctima, que se encuentra bajo tratamiento oncológico, fue atacada por dos hombres cuando regresaba en bicicleta desde Calilegua hacia Libertador.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Puente que une Libertador con Calilegua.

Puente que une Libertador con Calilegua.

image

Un violento hecho de inseguridad se registró en la colectora del Puente Nuevo, en el tramo que une Calilegua con Libertador General San Martín. Un hombre mayor de edad fue interceptado por dos sujetos, golpeado brutalmente e incluso intentaron arrojarlo al río durante un asalto ocurrido el martes pasado.

Lee además
interrupcion del servicio de luz por mejoras programadas en libertador y palpala
Servicios.

Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas en Libertador y Palpalá
Copa Libertadores 2026: tras el sorteo de las fases previas, así quedó el fixture.
Fútbol.

Así quedó el fixture de la Copa Libertadores 2026 tras el sorteo de las fases previas

Según consta en la denuncia radicada el 5 de febrero en la Seccional 39° de la Unidad Regional N°4, la víctima regresaba en bicicleta desde Calilegua hacia Libertador cuando, al llegar al puente, fue sorprendido por un hombre que salió de manera repentina y lo agredió físicamente.

Tras el ataque, personal del SAME asistió al hombre en el lugar y lo trasladó de urgencia al nosocomio local, donde fue diagnosticado con politraumatismo facial y craneal. Fuentes policiales indicaron que la víctima se encuentra bajo tratamiento oncológico, lo que agrava la preocupación por su estado de salud tras la brutal golpiza.

Investigación en curso y sin detenidos

Hasta el momento, no hay personas demoradas por el hecho. Efectivos de la Unidad Regional N°4 continúan trabajando en la investigación para identificar a los agresores y esclarecer lo ocurrido.

Desde la fuerza pidieron a posibles testigos que se acerquen a la comisaría más cercana para aportar datos que permitan avanzar en la causa.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas en Libertador y Palpalá

Así quedó el fixture de la Copa Libertadores 2026 tras el sorteo de las fases previas

Robo comando en Libertador: amenazaron a una familia y se llevaron una gran cantidad de dinero

Buscan a Guadalupe Milagros Gutiérrez en Libertador: no aparece desde el 17 de enero

Grave choque entre una moto y un auto: a un hombre le amputaron el pie

Lo que se lee ahora
Choque en San Pedro de Jujuy.
Policiales.

Grave choque entre una moto y un auto: a un hombre le amputaron el pie

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

El Galpón, Salta. video
Temporal.

Cortaron una de las rutas más transitadas por los jujeños y salteños 

Temporal en El Galpón. video
Terrible.

Temporal histórico en el sur de Salta: El Galpón y Metán bajo el agua

Choque en San Pedro de Jujuy.
Policiales.

Grave choque entre una moto y un auto: a un hombre le amputaron el pie

Talco, papel picado y espuma: los precios del kit carnavalero en Jujuy video
Carnaval.

Talco, papel picado y espuma: los precios del kit carnavalero en Jujuy

Incendio en una finca de Monterrico.
Siniestro.

Una estufa provocó un incendio en una finca de Monterrico: las imágenes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel