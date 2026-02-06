Brutal asalto en Libertador: golpearon a un paciente oncológico e intentaron tirarlo al río

Puente que une Libertador con Calilegua.

Un violento hecho de inseguridad se registró en la colectora del Puente Nuevo, en el tramo que une Calilegua con Libertador General San Martín. Un hombre mayor de edad fue interceptado por dos sujetos, golpeado brutalmente e incluso intentaron arrojarlo al río durante un asalto ocurrido el martes pasado.

Según consta en la denuncia radicada el 5 de febrero en la Seccional 39° de la Unidad Regional N°4, la víctima regresaba en bicicleta desde Calilegua hacia Libertador cuando, al llegar al puente, fue sorprendido por un hombre que salió de manera repentina y lo agredió físicamente.

A los pocos segundos apareció un segundo sujeto, que se sumó al ataque. Entre ambos lo golpearon, lo amenazaron con un arma blanca e intentaron forzarlo a bajar hacia el río. En medio de la agresión, los delincuentes le robaron su teléfono celular y dinero en efectivo.

Tras el ataque, personal del SAME asistió al hombre en el lugar y lo trasladó de urgencia al nosocomio local, donde fue diagnosticado con politraumatismo facial y craneal. Fuentes policiales indicaron que la víctima se encuentra bajo tratamiento oncológico, lo que agrava la preocupación por su estado de salud tras la brutal golpiza.

Investigación en curso y sin detenidos Hasta el momento, no hay personas demoradas por el hecho. Efectivos de la Unidad Regional N°4 continúan trabajando en la investigación para identificar a los agresores y esclarecer lo ocurrido. Desde la fuerza pidieron a posibles testigos que se acerquen a la comisaría más cercana para aportar datos que permitan avanzar en la causa.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







